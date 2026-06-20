« Dis à ton GOAT de prendre sa retraite ! » La compagne d’une star portugaise s’en prend à Cristiano Ronaldo

La star n’a guère convaincu lors du match nul contre les Africains, et ce n’est pas depuis ce seul match que de plus en plus d’observateurs estiment que ce joueur de 41 ans n’a plus sa place en équipe nationale. Un avis partagé, semble-t-il, par la compagne de son coéquipier João Neves.

« Dis à ton GOAT de prendre sa retraite, il est égoïste », a répondu Madalena Aragao à un internaute qui, sous une photo Instagram la montrant avec son compagnon, avait écrit : « Ton copain est un vrai crétin, dis-lui de passer le ballon à mon GOAT. »

Instagram



