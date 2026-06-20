Après le match nul (1-1) jugé décevant contre la RD Congo lors de l’entrée en lice du Portugal dans la Coupe du monde, le climat est déjà électrique. Et, comme souvent, Cristiano Ronaldo, figure controversée, se retrouve sous les projecteurs.
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« Dis à ton GOAT de prendre sa retraite ! » La compagne d’une star portugaise s’en prend à Cristiano Ronaldo
La star n’a guère convaincu lors du match nul contre les Africains, et ce n’est pas depuis ce seul match que de plus en plus d’observateurs estiment que ce joueur de 41 ans n’a plus sa place en équipe nationale. Un avis partagé, semble-t-il, par la compagne de son coéquipier João Neves.
« Dis à ton GOAT de prendre sa retraite, il est égoïste », a répondu Madalena Aragao à un internaute qui, sous une photo Instagram la montrant avec son compagnon, avait écrit : « Ton copain est un vrai crétin, dis-lui de passer le ballon à mon GOAT. »Instagram
La compagne de Joao Neves cible de commentaires haineux
Ronaldo reste muet depuis dix matchs en phases finales d’Euro et de Coupe du monde ; face à la RD Congo, il n’a touché le ballon que 25 fois en 90 minutes. « Nous savons ce que Cristiano a apporté à notre équipe et au football mondial. Il est là pour nous aider. Il n’est pas différent des autres », avait déclaré Neves à propos de CR7 avant la rencontre.
Ces éloges n’ont toutefois pas suffi à calmer certains supporters de l’attaquant d’Al-Nassr, qui ont inondé le profil de sa compagne, Aragao, de commentaires haineux. « Parle à ton chien et dis-lui de respecter Cristiano », a écrit un utilisateur ; un autre, visant la taille de Neves (1,71 m), a commenté : « Dis à ton petit ami de respecter Ronaldo ! »