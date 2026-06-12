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Direction Tottenham, Marcos Senesi intègre la sélection argentine pour la Coupe du monde et retrouvera Lionel Messi et ses coéquipiers, en remplacement de Leonardo Balerdi, blessé
Dernière minute : un remaniement défensif pour les champions du monde
Lionel Scaloni a dû revoir ses plans pour le tournoi après la grave lésion musculaire à la jambe droite subie par Balerdi lors d’une séance d’entraînement. Le sélectionneur a reporté son choix définitif à après le match amical de préparation contre l’Islande, qu’il a utilisé pour affiner ses options tactiques. Senesi, déjà en stand-by, a finalement été appelé pour pallier cette absence et rejoint actuellement le groupe à Kansas City.
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Scaloni met fin aux spéculations sur la composition de l’équipe.
La direction a exprimé sa profonde déception après le forfait du défenseur, détaillant au passage le processus minutieux qui a conduit au choix de son remplaçant.
Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux et lors d’une conférence de presse, la sélection argentine a confirmé le diagnostic médical et la stratégie de remplacement : « Le défenseur Leonardo Balerdi souffre d’une lésion musculaire au soléaire de la jambe droite et ne pourra pas prendre part à la Coupe du monde. »
Scaloni a ajouté : « Le test d’aujourd’hui m’a satisfait et a dissipé de nombreux doutes quant à ce qui pourrait manquer à l’équipe... Je prendrai peut-être encore un ou deux jours avant d’annoncer le remplaçant de Balerdi. »
Une étape décisive pour Senesi
Ces dernières 24 heures ont été mémorables pour ce joueur de 29 ans, qui ne compte que trois sélections en équipe nationale à son actif. L'ancien joueur de Bournemouth, qui avait autrefois décliné une convocation de l'Italie, a récemment conclu un accord pour un transfert libre à Tottenham à compter du 1er juillet. Il va désormais rejoindre son futur coéquipier de club, Cristian Romero, au sein d'une défense de l'Albiceleste pleine de stars, qui l'avait fait débuter contre l'Estonie en 2022.
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Le Kansas se prépare pour un test africain
L'Argentine peaufine ses réglages tactiques avant d'entamer sa campagne contre l'Algérie la semaine prochaine. L'équipe de Scaloni aborde un groupe J prometteur, qui comprend également des affrontements avec l'Autriche et la Jordanie. Les Algériens ont déjà démontré par le passé qu'ils pouvaient percer la défense de l'Albiceleste ; le nouveau duo défensif argentin devra donc rapidement trouver ses marques pour éviter toute surprise dès l'ouverture.