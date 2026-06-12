La direction a exprimé sa profonde déception après le forfait du défenseur, détaillant au passage le processus minutieux qui a conduit au choix de son remplaçant.

Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux et lors d’une conférence de presse, la sélection argentine a confirmé le diagnostic médical et la stratégie de remplacement : « Le défenseur Leonardo Balerdi souffre d’une lésion musculaire au soléaire de la jambe droite et ne pourra pas prendre part à la Coupe du monde. »

Scaloni a ajouté : « Le test d’aujourd’hui m’a satisfait et a dissipé de nombreux doutes quant à ce qui pourrait manquer à l’équipe... Je prendrai peut-être encore un ou deux jours avant d’annoncer le remplaçant de Balerdi. »