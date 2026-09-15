Le nouvel entraîneur de la Lazio a été incroyablement impressionné par les qualités techniques et physiques de son latéral gauche. S’exprimant auprès de DAZN, Gattuso a laissé entendre que le joueur de 26 ans avait le potentiel brut pour représenter le géant du Bernabeu.

« J’ai toujours dit que Tavares avait le niveau du Real Madrid », a déclaré Gattuso. « C’est un joueur qui devrait être au Real Madrid. Il a tout ce qu’il faut, il a de la vitesse, pied droit, pied gauche. »

Malgré cet éloge appuyé, le technicien italien a souligné les obstacles mentaux auxquels Tavares a été confronté tout au long de sa carrière. Gattuso a comparé le potentiel inexploité du défenseur au fait de dilapider une fortune soudaine, en notant : « Il me fait penser à quelqu’un qui a perdu ses parents jeune, a reçu un gros héritage, et en cinq ans tout est parti en fumée. »

Gattuso reste convaincu que la clé pour libérer le véritable plafond de Tavares réside dans le fait de bâtir sa confiance et sa concentration. « Il sait qu’il a du talent et qu’il aurait pu passer 10 à 12 ans au Real Madrid avec ses qualités », a-t-il ajouté. « Il faut juste lui faire comprendre. Il est atypique et après un match il a besoin de temps pour récupérer, mais c’est un bon garçon. Il faut entrer dans sa tête et lui faire comprendre. »