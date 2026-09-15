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Direction le Bernabéu ! Un flop d’Arsenal reçoit l’éloge suprême alors que l’entraîneur de la Lazio, Gennaro Gattuso, déclare que le défenseur est « digne du Real Madrid » en pleine ascension en Serie A
Trouver son rythme en Italie
Tavares est d’abord arrivé à Arsenal en provenance de Benfica en 2021, avec de grandes attentes, mais il a eu du mal à s’imposer régulièrement sous les ordres de Mikel Arteta. Une série de prêts a suivi, emmenant le latéral portugais à Marseille, Nottingham Forest, puis finalement à la Lazio.
Après un premier transfert temporaire au Stadio Olimpico, le club italien a rendu son arrivée permanente l’an dernier. Après une campagne précédente compliquée, qui a vu Maurizio Sarri partir d’un commun accord, la nomination de Gattuso a redonné un nouveau souffle à l’effectif.
La Lazio a réussi un début de saison de Serie A sans défaite, avec trois victoires et un match nul, pour prendre très tôt le contrôle de la course au titre. Tavares a joué un rôle clé dans ce renouveau, en étant titulaire lors de tous ces matches sauf un, et en s’affirmant comme un élément essentiel du système tactique de Gattuso.
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Gattuso fait une énorme déclaration sur le Real Madrid
Le nouvel entraîneur de la Lazio a été incroyablement impressionné par les qualités techniques et physiques de son latéral gauche. S’exprimant auprès de DAZN, Gattuso a laissé entendre que le joueur de 26 ans avait le potentiel brut pour représenter le géant du Bernabeu.
« J’ai toujours dit que Tavares avait le niveau du Real Madrid », a déclaré Gattuso. « C’est un joueur qui devrait être au Real Madrid. Il a tout ce qu’il faut, il a de la vitesse, pied droit, pied gauche. »
Malgré cet éloge appuyé, le technicien italien a souligné les obstacles mentaux auxquels Tavares a été confronté tout au long de sa carrière. Gattuso a comparé le potentiel inexploité du défenseur au fait de dilapider une fortune soudaine, en notant : « Il me fait penser à quelqu’un qui a perdu ses parents jeune, a reçu un gros héritage, et en cinq ans tout est parti en fumée. »
Gattuso reste convaincu que la clé pour libérer le véritable plafond de Tavares réside dans le fait de bâtir sa confiance et sa concentration. « Il sait qu’il a du talent et qu’il aurait pu passer 10 à 12 ans au Real Madrid avec ses qualités », a-t-il ajouté. « Il faut juste lui faire comprendre. Il est atypique et après un match il a besoin de temps pour récupérer, mais c’est un bon garçon. Il faut entrer dans sa tête et lui faire comprendre. »
Surmonter les revers initiaux
Le soutien d’un vainqueur de la Coupe du monde tranche nettement avec les jours difficiles de Tavares en Premier League. Son transfert à Arsenal pour 8 millions de livres sterling a rapidement tourné au vinaigre, des irrégularités défensives l’ayant fait perdre sa place dans les faveurs au stade de l’Emirates.
Cependant, son long passage dans le football italien lui a offert une plateforme de stabilité dont il avait grand besoin. Désormais dans sa troisième saison à la Lazio, Tavares semble enfin avoir trouvé ses repères dans un environnement qui correspond à son profil tout en lui permettant d’affiner son jeu.
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Le test de Venezia attend
Tavares tentera de poursuivre son impressionnante série de bonnes performances lorsque la Lazio se déplacera pour affronter le promu Venezia ce week-end. Maintenir ce très bon début de saison et consolider sa place dans le top 4 est désormais la priorité immédiate de l'équipe de Gattuso, en pleine confiance.
Si le défenseur portugais parvient à maintenir ce niveau de performance élevé et à suivre les consignes de son entraîneur, il pourrait enfin être à la hauteur de l'immense potentiel qui l'avait d'abord amené dans les championnats d'élite européens.
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