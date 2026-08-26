Selon The Athletic, Al-Hilal est proche de finaliser un accord majeur avec Aston Villa pour Watkins, structuré autour d’un montant initial de 50 M£, auquel s’ajoutent des bonus liés aux performances. Le club de Saudi Pro League s’attend à ce que l’attaquant se déplace prochainement pour passer sa visite médicale avant de signer un contrat de trois ans à Riyad.

Ce transfert garantit à Villa un retour sur investissement substantiel après son recrutement en provenance de Brentford en 2020 pour un montant qui constituait alors un record pour le club, soit 28 M£ plus 5 M£ de bonus. En 278 apparitions toutes compétitions confondues avec le club des West Midlands, Watkins a inscrit 108 buts et délivré 47 passes décisives, s’imposant comme un buteur de premier plan en Premier League et un international anglais.