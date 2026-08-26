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Direction l’Arabie saoudite ! Al-Hilal se rapproche d’un accord de plus de 50 millions de livres sterling pour la star d’Aston Villa Ollie Watkins, alors que l’arrivée de Nicolas Jackson ouvre la voie
Al-Hilal trouve un accord pour Watkins
Selon The Athletic, Al-Hilal est proche de finaliser un accord majeur avec Aston Villa pour Watkins, structuré autour d’un montant initial de 50 M£, auquel s’ajoutent des bonus liés aux performances. Le club de Saudi Pro League s’attend à ce que l’attaquant se déplace prochainement pour passer sa visite médicale avant de signer un contrat de trois ans à Riyad.
Ce transfert garantit à Villa un retour sur investissement substantiel après son recrutement en provenance de Brentford en 2020 pour un montant qui constituait alors un record pour le club, soit 28 M£ plus 5 M£ de bonus. En 278 apparitions toutes compétitions confondues avec le club des West Midlands, Watkins a inscrit 108 buts et délivré 47 passes décisives, s’imposant comme un buteur de premier plan en Premier League et un international anglais.
- AFP
Nicolas Jackson arrive comme remplaçant
Villa a ouvert la voie au départ de Watkins en s’assurant rapidement son remplaçant, en trouvant un accord avec Chelsea plus tôt mercredi pour un package total de 65 millions de livres sterling concernant Nicolas Jackson.
Watkins avait déjà été écarté de la défaite 4-0 de Villa contre Brighton lors de la journée d’ouverture et, malgré son retour à l’entraînement lundi et ses excuses présentées à ses coéquipiers pour l’incertitude persistante, son départ de Villa Park paraissait de plus en plus inévitable.
Unai Emery se confie sur sa routine pendant le mercato
Tout au long de ce feuilleton, Emery s’est montré ouvert au sujet des difficultés liées à la gestion d’un joueur clé en quête d’un nouveau défi. Après la lourde défaite face à Brighton lors de la journée d’ouverture, l’entraîneur de Villa a d’abord esquivé les questions concernant l’avenir de l’attaquant, affirmant que le sujet était « pour lui et son agent », avant d’ajouter : « Je ne peux répondre que par mon silence. »
Néanmoins, Emery a ensuite développé la position du club concernant l’attaquant anglais, reconnaissant que la situation dépendait de l’évolution du marché. S’exprimant avant le match contre Brighton, l’Espagnol a concédé que Villa « a un problème avec lui », tout en détaillant la position du club : « Nous avons des offres pour lui. C’est notre joueur, je ne veux pas le vendre, mais cela peut changer parce que si c’est une bonne option pour lui, une bonne option pour le club et que je peux le remplacer, c’est notre façon de fonctionner. »
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Le succès en Ligue Europa et la crise offensive grandissante de Villa
Watkins n'a manqué qu'un seul match avec Villa la saison dernière, cumulant 55 apparitions, 21 buts et cinq passes décisives pour aider l'équipe d'Emery à remporter le trophée de la Ligue Europa. Bien que le club soit resté désespéré à l'idée de conserver son attaquant vedette, en lui proposant une prolongation jusqu'en 2030 pour remplacer son contrat actuel qui expire en 2028, l'international anglais a repoussé toutes les approches informelles, signalant son intention de relever un nouveau défi.
Même avec l'arrivée imminente de Jackson, Villa fait face à un manque de solutions en attaque. Tammy Abraham est absent pour le début de la saison en raison d'une blessure, tandis que Brian Madjo, 17 ans, restera également indisponible au moins jusqu'en septembre, un problème de profondeur d'effectif mis en évidence lorsque le milieu de terrain Ross Barkley a été utilisé comme numéro 9 de fortune contre Brighton.
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