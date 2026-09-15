S’exprimant auprès de Mundo Deportivo, Rodri a détaillé la façon dont son départ de Manchester City a naturellement pris forme avant que le club catalan ne passe à l’action. « Ça a été un processus, plutôt qu’une décision », a-t-il expliqué. « D’abord, il faut se rendre compte que votre temps là-bas est arrivé à sa fin et que vous avez peut-être envie d’un nouveau défi. À partir de là, au moment où l’opportunité Barcelone s’est présentée, j’ai compris que c’était la meilleure chose pour moi pour de nombreuses raisons. »

Le milieu de terrain était très convoité par le Real Madrid, ce qui a rendu sa destination finale difficile à avaler pour le club madrilène. Toutefois, Rodri a souligné que l’effectif enthousiasmant du Barça et sa direction ont fait pencher la balance. « J’ai toujours fondé mes décisions sur des considérations sportives : là où je pense que je pourrai gagner, être heureux et, surtout, progresser en tant que joueur », a-t-il ajouté. « Et c’est pour cela que j’ai choisi le Barça, aussi en raison de la génération de joueurs qu’ils ont et de ce que Hansi construit là-bas. Au final, Deco et Hansi, au sommet de l’organisation, m’ont convaincu. »

Rejeter le géant du Bernabéu a malgré tout été un lourd fardeau pour l’international espagnol. « J’ai dû peser beaucoup de choses et prendre une décision aussi importante entre deux des meilleurs clubs du monde », a-t-il souligné. « Au final, j’ai pris ma décision sur des considérations sportives, sur ce qui suscitait un peu plus d’enthousiasme chez moi et sur le fait de comprendre où je pouvais le plus gagner et le plus progresser en tant que joueur. Ce n’était pas du tout une décision facile ; dire non à Madrid n’a pas été facile, surtout qu’ils m’ont traité de manière exceptionnelle. »



