Getty Images Sport
Traduit par
« Dire non au Real Madrid n’a pas été facile » : Rodri révèle pourquoi il a snobé le Real Madrid pour rejoindre Barcelone lors d’un transfert sensationnel cet été en provenance de Manchester City
Quitter Manchester City pour la Catalogne
Le départ de Rodri de Manchester City a été l’un des principaux feuilletons du mercato estival, le milieu de terrain de 30 ans ayant troqué l’Angleterre pour la Liga, choisissant de rejoindre le FC Barcelone malgré le vif intérêt de son grand rival, le Real Madrid.
Le lauréat du Ballon d’Or 2024 a assuré que son choix avait été entièrement dicté par des raisons sportives. Plutôt que de se laisser influencer par des offres financières ou par le bruit extérieur, Rodri a donné la priorité au projet tactique mis en place par l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, et le directeur sportif Deco.
- (C)Getty Images
Le projet sportif plutôt que la capitale espagnole
S’exprimant auprès de Mundo Deportivo, Rodri a détaillé la façon dont son départ de Manchester City a naturellement pris forme avant que le club catalan ne passe à l’action. « Ça a été un processus, plutôt qu’une décision », a-t-il expliqué. « D’abord, il faut se rendre compte que votre temps là-bas est arrivé à sa fin et que vous avez peut-être envie d’un nouveau défi. À partir de là, au moment où l’opportunité Barcelone s’est présentée, j’ai compris que c’était la meilleure chose pour moi pour de nombreuses raisons. »
Le milieu de terrain était très convoité par le Real Madrid, ce qui a rendu sa destination finale difficile à avaler pour le club madrilène. Toutefois, Rodri a souligné que l’effectif enthousiasmant du Barça et sa direction ont fait pencher la balance. « J’ai toujours fondé mes décisions sur des considérations sportives : là où je pense que je pourrai gagner, être heureux et, surtout, progresser en tant que joueur », a-t-il ajouté. « Et c’est pour cela que j’ai choisi le Barça, aussi en raison de la génération de joueurs qu’ils ont et de ce que Hansi construit là-bas. Au final, Deco et Hansi, au sommet de l’organisation, m’ont convaincu. »
Rejeter le géant du Bernabéu a malgré tout été un lourd fardeau pour l’international espagnol. « J’ai dû peser beaucoup de choses et prendre une décision aussi importante entre deux des meilleurs clubs du monde », a-t-il souligné. « Au final, j’ai pris ma décision sur des considérations sportives, sur ce qui suscitait un peu plus d’enthousiasme chez moi et sur le fait de comprendre où je pouvais le plus gagner et le plus progresser en tant que joueur. Ce n’était pas du tout une décision facile ; dire non à Madrid n’a pas été facile, surtout qu’ils m’ont traité de manière exceptionnelle. »
Une ambiance familiale sans le battage médiatique
Au-delà de la tactique, la stratégie de recrutement du Barça a profondément trouvé un écho chez le milieu sentinelle. Il a souligné que le club ne lui a jamais forcé la main, créant un environnement accueillant qui faisait « très chaleureux, comme un club familial ». « À aucun moment ils ne m'ont mis la moindre pression ; tout le monde a exprimé son envie de me voir rejoindre le projet, de travailler ensemble et de voir ce que je pouvais apporter à l'équipe », a déclaré Rodri. « Il s'agissait davantage du football en lui-même, de ce qu'ils comprenaient que je pouvais apporter sur et en dehors du terrain, et cela m'a beaucoup plu. »
Son transfert est également intervenu dans la foulée du boycott très médiatisé par le Real Madrid de la cérémonie du Ballon d'Or, où Rodri a devancé Vinicius. Cependant, le milieu de terrain a écarté l'idée que cette controverse ait eu un impact sur son transfert.
« Quiconque me connaît sait que j'essaie de prendre mes distances avec ce genre de choses, comme l'emballement médiatique », a-t-il conclu. « Je me concentre sur le football. En ce sens, je suis très anglais, non ? La Premier League, c'est le football et pas grand-chose d'autre. »
Poser les bases de la nouvelle ère de Flick
Le feuilleton du transfert désormais bien derrière lui, Rodri se concentre désormais uniquement sur ses performances sur le terrain avec Barcelone. Chef d’orchestre du milieu de terrain de Flick, il devra guider la prometteuse génération de jeunes du club tout en défiant directement le Real Madrid pour la domination nationale. La pression sera immense, mais le capitaine vainqueur de la Coupe du monde a prouvé qu’il s’épanouissait lorsque l’enjeu est le plus élevé.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles