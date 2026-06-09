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« Diogo sera à tes côtés » : Rute Cardoso, la veuve de Jota, adresse une lettre émouvante à Andy Robertson avant sa participation à la Coupe du monde avec l'Écosse
Robertson se prépare à une campagne chargée en émotions
Robertson a mené l’Écosse à sa première qualification pour un tournoi mondial depuis 1998, grâce à une victoire décisive 4-2 contre le Danemark en novembre dernier. Dans l’émotion qui a suivi, le capitaine a révélé que son ami disparu avait occupé une place importante dans ses pensées tout au long de la campagne de qualification. Les deux hommes s’étaient liés d’amitié autour de leur aspiration commune à atteindre la phase finale alors qu’ils s’entraînaient ensemble en vue du tournoi de 2022, auquel l’attaquant portugais n’avait malheureusement pas pu participer en raison d’une blessure.
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Cardoso encourage le capitaine à préserver son ambition
Dans une lettre émouvante publiée par l’instance dirigeante mondiale, cette mère de trois enfants a exprimé sa profonde gratitude pour la loyauté indéfectible du défenseur. À l’approche du tournoi estival, Cardoso a adressé un message à l’international écossais : « Je t’écris le cœur rempli de nostalgie, de gratitude et, surtout, de fierté.
Diogo parlait souvent de toi : de l’amitié que vous aviez nouée, des duels que vous avez menés ensemble, des défis, des rires, des discussions sur le football… et sur vos rêves. La Coupe du monde figurait parmi ces rêves, un objectif que vous avez nourri côte à côte, avec la même passion que celle qui vous animait sur le terrain.
Quand j’ai entendu tes mots et découvert ce que tu as ressenti ce jour-là, lorsque l’Écosse s’est qualifiée pour la Coupe du monde après tant d’années d’attente, j’ai compris que Diogo n’avait jamais vraiment quitté le terrain. En atteignant ce moment et en assurant ta place au Mondial, tu n’y iras pas seul. Tu emporteras son rêve avec toi. Quand tu fouleras la pelouse, souviens-toi qu’il sera à tes côtés dans tes pensées, tes pas et ton cœur.
« Aujourd’hui, je tiens à te dire merci. Merci de ne pas l’oublier. Merci de l’emmener avec toi. Merci d’avoir transformé la douleur en force et en quelque chose de si beau. C’est aussi ce que nous faisons ici, à la maison, chaque jour. Il serait, et il est, incroyablement fier de toi. Chéris ce rêve, Andy. Vis-le pour toi et pour lui. »
Le lien qui unit Anfield transcende cette perte tragique
Le monde du football a été profondément bouleversé par la disparition de l’attaquant de 28 ans et de son frère, André Silva. Ému en recevant le message des journalistes, Robertson s’est engagé à rendre hommage à son ami proche tout au long du tournoi.
Réagissant à ce geste, Robertson a déclaré : « C’est évidemment incroyable de la part de Rute de prendre le temps, compte tenu de ce qu’elle traverse, de m’écrire une lettre, mais cela résume bien la personne qu’elle est. Heureusement, j’ai pu la connaître et découvrir les moments incroyables qu’ils ont partagés.
Je la garderai en mémoire très longtemps. Je porterai son souvenir dans mon cœur et je sais qu’il sera à mes côtés lors du premier match, du deuxième, du troisième et, je l’espère, bien au-delà.
Il est toujours là. Nous évoquons souvent ces souvenirs, parfois en riant, parfois en pleurant. Ce sera encore le cas cette fois-ci, surtout à l’approche d’un tournoi si chargé en émotions. Je sais qu’il occupera le premier rang dans mon esprit. Je ne joue pas seulement pour moi, je joue pour nous deux. »
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Robertson, sur le point de rejoindre Tottenham, s’apprête à passer le test ultime.
Le latéral gauche de 32 ans a disputé 45 minutes lors de la victoire aisée 4-0 de l’Écosse face à la Bolivie en match de préparation. Leur dernier match amical désormais derrière eux, Robertson se tient prêt à mener son équipe dans une campagne exigeante au sein du groupe C, aux côtés d’Haïti, du Maroc et du Brésil. Le véritable test débutera le dimanche 14 juin au Boston Stadium, lors du coup d’envoi de leur parcours en Coupe du monde face à Haïti, où il sera crucial de décrocher une victoire dès l’entame.