« Diogo sera à tes côtés » : Rute Cardoso, la veuve de Jota, adresse une lettre émouvante à Andy Robertson avant sa participation à la Coupe du monde avec l'Écosse

Dans une lettre émouvante publiée par l’instance dirigeante mondiale, cette mère de trois enfants a exprimé sa profonde gratitude pour la loyauté indéfectible du défenseur. À l’approche du tournoi estival, Cardoso a adressé un message à l’international écossais : « Je t’écris le cœur rempli de nostalgie, de gratitude et, surtout, de fierté.

Diogo parlait souvent de toi : de l’amitié que vous aviez nouée, des duels que vous avez menés ensemble, des défis, des rires, des discussions sur le football… et sur vos rêves. La Coupe du monde figurait parmi ces rêves, un objectif que vous avez nourri côte à côte, avec la même passion que celle qui vous animait sur le terrain.

Quand j’ai entendu tes mots et découvert ce que tu as ressenti ce jour-là, lorsque l’Écosse s’est qualifiée pour la Coupe du monde après tant d’années d’attente, j’ai compris que Diogo n’avait jamais vraiment quitté le terrain. En atteignant ce moment et en assurant ta place au Mondial, tu n’y iras pas seul. Tu emporteras son rêve avec toi. Quand tu fouleras la pelouse, souviens-toi qu’il sera à tes côtés dans tes pensées, tes pas et ton cœur.

« Aujourd’hui, je tiens à te dire merci. Merci de ne pas l’oublier. Merci de l’emmener avec toi. Merci d’avoir transformé la douleur en force et en quelque chose de si beau. C’est aussi ce que nous faisons ici, à la maison, chaque jour. Il serait, et il est, incroyablement fier de toi. Chéris ce rêve, Andy. Vis-le pour toi et pour lui. »