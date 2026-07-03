« Diogo est là-haut et nous éclaire » : Cristiano Ronaldo rend hommage à Jota avec un maillot spécial après la victoire de justesse du Portugal en Coupe du monde

Après la rencontre, Cristiano Ronaldo a souligné l’importance de cet hommage rendu à Jota, expliquant que la sélection portugaise voulait s’imposer pour lui. L’attaquant a ensuite réitéré ce message sur les réseaux sociaux après avoir célébré la victoire avec ses coéquipiers.

« C'est un jour spécial pour notre Jota, qui est là-haut et qui nous éclaire », a-t-il déclaré à SIC. « Nous savons qu'il est présent parmi nous et il était tout naturel de gagner aujourd'hui pour lui rendre hommage de la meilleure façon qui soit. »

Il a également publié sur Instagram : « On a gagné pour nous, pour Diogo et pour le Portugal !!! ALLEZ, C'EST PARTI !!!! »







