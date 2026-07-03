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Yosua Arya

Traduit par

« Diogo est là-haut et nous éclaire » : Cristiano Ronaldo rend hommage à Jota avec un maillot spécial après la victoire de justesse du Portugal en Coupe du monde

C. Ronaldo
Portugal
D. Jota
Portugal vs Croatie
Croatie
Coupe du monde

Cristiano Ronaldo a rendu un hommage émouvant à Diogo Jota après la victoire spectaculaire du Portugal face à la Croatie en Coupe du monde. Vêtu d'un maillot arborant l'ancien numéro 21 de Jota après le coup de sifflet final, le capitaine portugais a dédié cette victoire à son défunt coéquipier en équipe nationale.

  • Un hommage spécial est rendu à Diogo Jota.

    Ronaldo a mené les célébrations portugaises après la victoire 2-1 sur la Croatie, rendant un hommage émouvant à Jota. Le 3 juillet, jour du premier anniversaire de la disparition de l’attaquant, le capitaine a exhibé un maillot floqué du n°21 et pointé le ciel du doigt après le coup de sifflet final. Ce succès qualifie le Portugal pour les huitièmes de finale, au terme d’une rencontre âprement disputée face à une sélection croate résolument tenace.

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  • Ronaldo dédie cette victoire à Jota

    Après la rencontre, Cristiano Ronaldo a souligné l’importance de cet hommage rendu à Jota, expliquant que la sélection portugaise voulait s’imposer pour lui. L’attaquant a ensuite réitéré ce message sur les réseaux sociaux après avoir célébré la victoire avec ses coéquipiers.

    « C'est un jour spécial pour notre Jota, qui est là-haut et qui nous éclaire », a-t-il déclaré à SIC. « Nous savons qu'il est présent parmi nous et il était tout naturel de gagner aujourd'hui pour lui rendre hommage de la meilleure façon qui soit. »

    Il a également publié sur Instagram : « On a gagné pour nous, pour Diogo et pour le Portugal !!! ALLEZ, C'EST PARTI !!!! »



  • Adieu à une autre légende

    Ce match a sans doute marqué la fin du parcours en Coupe du monde du capitaine croate Luka Modric. Ronaldo, qui a passé de nombreuses années couronnées de succès aux côtés du milieu de terrain au Real Madrid, a partagé un moment d’intimité avec son ancien coéquipier après le coup de sifflet final.

    « Je lui ai dit au revoir, oui. Il reste une légende du football, nous avons presque le même âge. J'ai beaucoup de respect pour Modric, pour ce qu'il continue d'accomplir dans le monde du football », a déclaré Ronaldo au sujet du maestro de 40 ans.

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    L'Espagne attend son adversaire en huitièmes de finale.

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