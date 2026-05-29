Diogo Dalot affirme que le monde entier souhaite que Cristiano Ronaldo remporte la Coupe du monde, alors que la star portugaise espère offrir une fin de conte de fées à cette icône mondiale

Dans une interview accordée à CazéTV, le défenseur a analysé avec justesse le mythe qui entoure le légendaire attaquant. « Je pense que ce n’est pas seulement une histoire entre Portugais, mais aussi une histoire mondiale, une histoire de football », a déclaré Dalot.

« Au regard de tout ce que Cristiano a accompli, non seulement pour le Portugal mais aussi pour le football en général, il serait magnifique qu’il achève sa carrière avec une Coupe du monde à son palmarès. Est-il absolument besoin de ce titre pour le compter parmi les plus grands de l’histoire ? Non, mais cela sublimerait encore un peu plus son parcours, et ce serait, sans aucun doute, un trophée splendide pour lui.

J’espère que cela se produira, car, au-delà de mon admiration personnelle, je sais que ce serait un trophée majeur pour mon pays. En faire partie serait spectaculaire. »