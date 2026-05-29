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Diogo Dalot affirme que le monde entier souhaite que Cristiano Ronaldo remporte la Coupe du monde, alors que la star portugaise espère offrir une fin de conte de fées à cette icône mondiale
Préserver l'héritage sans pression
Dalot a apporté son soutien à son compatriote Ronaldo pour qu'il connaisse une fin de conte de fées sur la plus grande scène internationale. Le latéral droit de Manchester United figure dans la liste préliminaire de 27 joueurs établie par Roberto Martinez, qui inclut pour l'instant un quatrième gardien, Ricardo Velho, évoluant au Genclerbirligi. Cette sélection sera toutefois réduite à 26 joueurs avant la date limite officielle de dépôt des listes fixée par la FIFA au 2 juin.
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La création d’une fédération mondiale de football est imminente.
Dans une interview accordée à CazéTV, le défenseur a analysé avec justesse le mythe qui entoure le légendaire attaquant. « Je pense que ce n’est pas seulement une histoire entre Portugais, mais aussi une histoire mondiale, une histoire de football », a déclaré Dalot.
« Au regard de tout ce que Cristiano a accompli, non seulement pour le Portugal mais aussi pour le football en général, il serait magnifique qu’il achève sa carrière avec une Coupe du monde à son palmarès. Est-il absolument besoin de ce titre pour le compter parmi les plus grands de l’histoire ? Non, mais cela sublimerait encore un peu plus son parcours, et ce serait, sans aucun doute, un trophée splendide pour lui.
J’espère que cela se produira, car, au-delà de mon admiration personnelle, je sais que ce serait un trophée majeur pour mon pays. En faire partie serait spectaculaire. »
Le dernier tour de piste des légendes
Ce tournoi acte un véritable changement de garde : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi abordent probablement leurs dernières campagnes sur la scène internationale. Contrairement à son éternel rival, déjà sacré avec l’Argentine au Qatar il y a quatre ans, l’icône portugaise de 41 ans nourrit toujours l’ambition de soulever le seul trophée qui manque à son palmarès. Le quintuple Ballon d’Or aborde ainsi la compétition avec un palmarès international inégalé, détenant les records absolus de sélections et de buts marqués en équipe nationale, avec 143 réalisations en 226 matchs pour son pays.
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Les préparatifs du match à Miami entrent dans la phase finale
Le Portugal entamera son stage de préparation le 1er juin et disputera des matchs de préparation contre le Chili et le Nigeria avant de rejoindre son camp de base à Miami. L'équipe de Martinez devra relever un premier défi tactique de taille lors de son entrée en lice contre la République démocratique du Congo, le 17 juin. Les rencontres de la phase de groupes contre l'Ouzbékistan et la Colombie suivront rapidement, mettant au défi cette « Seleção » pleine de stars de franchir sans encombre les premières étapes de la compétition, alors qu'elle vise une longue série de victoires jusqu'aux phases à élimination directe.