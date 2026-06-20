Le Dinamo Zagreb renonce à son option d’achat, estimée à environ 10 millions d’euros, pour Ismael Bennacer. Cette décision ne remet toutefois pas en cause les plans du club croate, déterminé à conserver le milieu de terrain algérien au sein de son effectif pour la saison prochaine. Lors des réunions des actionnaires, le président Zvonimir Boban s’est exprimé sur le sujet concernant le joueur appartenant au Milan.
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Dinamo Zagreb, Boban au sujet de Bennacer : « Nous souhaitons conserver Ismael Bennacer, mais nous attendons qu’il résolve sa situation contractuelle avec le Milan. »
LES ASPIRATIONS DU DINAMO ZAGREB
« Nous souhaitons conserver Ismaël Bennacer, mais nous devons d’abord qu’il résolve sa situation contractuelle avec le Milan. Si cela se concrétise, nous représenterons la destination idéale pour la suite de sa carrière. »Zvonimir Boban, ex-directeur général du club lombard et désormais président de la Dinamo Zagreb, fixe ainsi clairement les ambitions du club croate concernant le milieu de terrain algérien.
LA SITUATION ACTUELLE DU MILAN
Bennacer est lié au Milan par un contrat courant jusqu’en 2027, pour un salaire net de 4 millions d’euros par an. L’ancien joueur d’Empoli ne figure pas dans les plans d’Amorim, et des discussions doivent s’engager dans les prochaines semaines avec le club rossonero afin de trouver un accord pour la résiliation de son contrat.