Le Dinamo Zagreb renonce à son option d’achat, estimée à environ 10 millions d’euros, pour Ismael Bennacer. Cette décision ne remet toutefois pas en cause les plans du club croate, déterminé à conserver le milieu de terrain algérien au sein de son effectif pour la saison prochaine. Lors des réunions des actionnaires, le président Zvonimir Boban s’est exprimé sur le sujet concernant le joueur appartenant au Milan.