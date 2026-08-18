L’entraîneur de 55 ans, qui a révolutionné le football anglais pendant une décennie à l’Etihad Stadium, a révélé qu’il ne savait pas s’il avait encore la motivation pour entraîner à nouveau.

Dans le nouveau documentaire d’Amazon A Beautiful Obsession, Guardiola s’est confié sur le poids mental de son passage à Manchester. « Je ne sais même pas moi-même ce que je vais faire, a-t-il admis. Ce sera difficile de revenir, c’est ce que je ressens aujourd’hui. J’ai besoin de faire le point sur beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie personnelle.

« J’ai besoin de me retrouver un peu à travers d’autres choses. J’ai besoin de m’asseoir et de décrocher un moment. C’est l’un de mes principaux objectifs. »



