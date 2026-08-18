Getty Images Sport
Traduit par
« Difficile de revenir » : Pep Guardiola envisage une retraite choc alors que l’ancien entraîneur de Manchester City, épuisé, suggère qu’il pourrait ne JAMAIS revenir au football
Pep, épuisé, laisse entendre qu’il pourrait prendre sa retraite
L’entraîneur de 55 ans, qui a révolutionné le football anglais pendant une décennie à l’Etihad Stadium, a révélé qu’il ne savait pas s’il avait encore la motivation pour entraîner à nouveau.
Dans le nouveau documentaire d’Amazon A Beautiful Obsession, Guardiola s’est confié sur le poids mental de son passage à Manchester. « Je ne sais même pas moi-même ce que je vais faire, a-t-il admis. Ce sera difficile de revenir, c’est ce que je ressens aujourd’hui. J’ai besoin de faire le point sur beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie personnelle.
« J’ai besoin de me retrouver un peu à travers d’autres choses. J’ai besoin de m’asseoir et de décrocher un moment. C’est l’un de mes principaux objectifs. »
- Getty Images Sport
Le caractère addictif de la victoire
Le départ de Guardiola de l’Etihad intervient après une période de succès sans précédent, mais les exigences physiques et mentales extraordinaires qu’impose la domination de la Premier League ont clairement laissé des traces. Trouver une porte de sortie est la priorité absolue en ce moment, mais couper net avec la montée d’adrénaline incessante du métier d’entraîneur au plus haut niveau est plus facile à dire qu’à faire. L’Espagnol s’est montré transparent sur l’intensité nécessaire pour rester au sommet, soulignant que la drogue addictive de la victoire est à la fois une bénédiction et une malédiction.
« C’est la joie et le plaisir de voir mon équipe bien jouer », a-t-il ajouté. « C’est ma devise et mon objectif quand je me réveille chaque jour. C’est tellement addictif, les entraîneurs plus âgés prennent leur retraite et veulent revenir, puis revenir encore. Ils ne peuvent pas vivre sans ça. »
Les conseils de Begiristain sur la vie en dehors du football
Txiki Begiristain, allié de longue date de Guardiola et ancien directeur du football de Manchester City, a encouragé son ami à adopter une vie loin de ce sport. Begiristain, qui a quitté son poste à l’été 2025, estime que Guardiola doit se déconnecter totalement pour retrouver du recul. L’ancien dirigeant a averti que rester dans les cercles du football ne ferait qu’enfermer Guardiola dans le même cycle de stress à haute pression.
« J’ai voulu expliquer cela à Pep : on peut perdre 3-0, mais la vie continue et il y a des moments incroyables à vivre avec ses amis.
« Mais s’il ne fréquente que des gens du football et que le football est tout ce qu’il connaît, il va rester dans les mêmes montagnes russes que celles qu’il vit. Il a besoin de temps pour en sortir et être vraiment loin de tout. »
- (C)Getty Images
L’approche de l’Italie et la révélation de Maldini
Avant que sa décision de faire une pause ne soit rendue publique, la Fédération italienne de football (FIGC) a déployé des efforts importants pour l’attirer sur la scène internationale. Le défenseur légendaire Paolo Maldini, alors directeur technique, a révélé que Guardiola était très tenté par le poste de sélectionneur de l’Italie et qu’il avait même commencé à esquisser des schémas tactiques lors d’une réunion à Barcelone. Cependant, Guardiola est resté ferme sur son besoin de faire une pause.
Il a finalement décliné la prestigieuse offre de l’Italie, privilégiant son bien-être mental et un repos bien nécessaire à une gloire internationale immédiate. Reste à savoir si cette année sabbatique marque la fin définitive de l’une des carrières d’entraîneur les plus illustres de l’histoire, ou simplement une parenthèse temporaire. Le monde du football doit désormais s’adapter à un paysage sans l’ancien entraîneur du Barça et du Bayern Munich aux commandes sur le bord du terrain.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles