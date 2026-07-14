Autres statistiques inquiétantes pour la France lors de la première mi-temps de sa défaite 0-2 face à une Espagne dominatrice : les Bleus n’ont cadré aucun de leurs deux tirs, tous deux tentés depuis l’extérieur de la surface. Pire, ils ont été pris trois fois hors-jeu avant la pause.

En deuxième période, les Français, pourtant légèrement favoris pour cette première demi-finale de la Coupe du monde 2026, sont restés inoffensifs par longues phases. L’indice xGoals, qui synthétise la dangerosité des occasions, n’a d’ailleurs affiché qu’un maigre 0,3 après 90 minutes.



