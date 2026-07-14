En première période, l’attaque française, pourtant portée par les stars Kylian Mbappé, Michael Olise et Ousmane Dembélé, est restée totalement inoffensive. Un indicateur statistique le confirme : d’après Opta, la valeur xGoals des Bleus, qui évalue le nombre de buts attendus, était de 0,04 après 45 minutes. Difficile de faire plus inoffensif.
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Difficile de faire plus inoffensif : le bilan de Kylian Mbappé face à Lamine Yamal est catastrophique. Le rêve français d'un titre mondial s'achève sur des statistiques effrayantes, dignes d'un véritable cauchemar
Autres statistiques inquiétantes pour la France lors de la première mi-temps de sa défaite 0-2 face à une Espagne dominatrice : les Bleus n’ont cadré aucun de leurs deux tirs, tous deux tentés depuis l’extérieur de la surface. Pire, ils ont été pris trois fois hors-jeu avant la pause.
En deuxième période, les Français, pourtant légèrement favoris pour cette première demi-finale de la Coupe du monde 2026, sont restés inoffensifs par longues phases. L’indice xGoals, qui synthétise la dangerosité des occasions, n’a d’ailleurs affiché qu’un maigre 0,3 après 90 minutes.
- Getty Images
La France s'incline face à l'Espagne : Lamine Yamal, le cauchemar de Kylian Mbappé
Après une intervention maladroite du défenseur gauche français Lucas Digne sur la superstar espagnole Lamine Yamal dans la surface de réparation, l’Espagne a obtenu un penalty après environ 20 minutes de jeu. Mikel Oyarzabal l’a transformé avec brio, donnant ainsi à son équipe une avance méritée, que Pedro Porro a consolidée après un peu moins d’une heure de jeu à la suite d’un beau une-deux avec Dani Olmo.
Les Français n’ont ensuite jamais réussi à inverser la tendance face à une défense espagnole, championne d’Europe, trop solide. Même Kylian Mbappé, pourtant étincelant lors de la Coupe du monde, est resté muet et en reste donc, pour l’instant, à huit buts dans le tournoi. Une statistique personnellement amère pour l’attaquant vedette du Real Madrid : lors de son onzième match, en club et en sélection, face à l’Espagnol Lamine Yamal, la star offensive du FC Barcelone a pris le dessus pour la neuvième fois. Mbappé n’est sorti vainqueur de ce duel qu’à deux reprises.
Coupe du monde 2026 : l'Espagne disputera la finale contre l'Angleterre ou l'Argentine.
Malgré l’élimination en demi-finale, l’aventure mondiale se poursuit pour les Bleus. Samedi, à Miami, ils disputeront le match pour la troisième place.
Mercredi soir, on connaîtra l’adversaire des Bleus dans cette « petite finale », ainsi que l’opposant de l’Espagne pour la grande finale programmée dimanche à New York/New Jersey. L’Angleterre d’Harry Kane et l’Argentine de Lionel Messi s’affronteront en deuxième demi-finale pour décrocher le second billet pour le match ultime.
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