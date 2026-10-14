ZUMA Press Wire
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« Difficile à accepter ! » : Youri Tielemans reconnaît qu’encaisser un but dans la première minute a été « dur à avaler » lors de la défaite de Manchester United face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions
Une erreur d’entrée de jeu fait dérailler la mission européenne
Le milieu belge a reconnu combien il avait été difficile de digérer le fait de voir son équipe encaisser un but dès la première minute de son déplacement en Espagne en Ligue des champions. Diogo Dalot n'a pas suivi Alex Baena, permettant au meneur de jeu de servir Pablo Barrios, qui a trompé Senne Lammens après seulement 47 secondes de jeu. Ce but est devenu le deuxième but le plus rapide de l'histoire de l'Atlético dans la compétition et a immédiatement bouleversé le plan de jeu des visiteurs.
- AgenciaLOF
« Ça a été dur à encaisser »
Malgré les cinq changements apportés à son onze de départ par l'entraîneur principal Michael Carrick, qui a notamment offert à Carlos Baleba sa première titularisation, l'attaque de Manchester United a gâché des occasions prometteuses par l'intermédiaire de Bryan Mbeumo et Marcus Rashford avant la pause. Revenant sur le coup dur psychologique provoqué par l'ouverture rapide du score de l'équipe à domicile, Tielemans a confié à l'UEFA : « C'est difficile à accepter parce qu'on essaie d'être positif dans le match, on essaie de bien commencer et puis on encaisse un but immédiatement. Ça a été dur à encaisser. »
Une expulsion anéantit les espoirs de remontée en seconde période
Une réaction pleine d’énergie après la reprise a failli permettre d’égaliser lorsque Tielemans a trouvé Bruno Fernandes d’une passe par-dessus la défense. Le capitaine a ensuite heurté la barre transversale de Jan Oblak d’une frappe à la 70e minute. Mais cet élan s’est évanoui quatre minutes plus tard lorsque Leny Yoro a reçu un carton rouge direct pour avoir fait tomber Jonathan David. Ademola Lookman a scellé la victoire cinq minutes après.
Revenant sur les échanges à la mi-temps et sur l’incapacité de son équipe à concrétiser sa domination, Tielemans a ajouté : « Je pense qu’après cela, nous avons eu quelques occasions. Nous avons essayé de revenir dans le match, mais nous n’avons pas réussi à en convertir une seule. À la mi-temps, nous nous sommes parlé : il fallait être plus agressifs et essayer d’aller davantage de l’avant. Je pense que nous avons eu quelques bons moments, mais cela n’a pas suffi. »
- Ball Raw Images
La pression monte avant Elland Road
En devenant le premier club anglais à s'incliner en Ligue des champions cette saison, Manchester United a également porté à cinq matches sa série sans victoire, toutes compétitions confondues. Cette deuxième défaite seulement lors de ses 12 dernières confrontations face à des équipes espagnoles a accentué la pression sur Carrick après le match nul frustrant contre Tottenham Hotspur le week-end dernier.
Manchester United doit désormais vite se ressaisir avant un derby intense à l'extérieur contre Leeds United, avec le poids de son plus faible total de points après les six premières journées de championnat depuis 1986.
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