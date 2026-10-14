Une réaction pleine d’énergie après la reprise a failli permettre d’égaliser lorsque Tielemans a trouvé Bruno Fernandes d’une passe par-dessus la défense. Le capitaine a ensuite heurté la barre transversale de Jan Oblak d’une frappe à la 70e minute. Mais cet élan s’est évanoui quatre minutes plus tard lorsque Leny Yoro a reçu un carton rouge direct pour avoir fait tomber Jonathan David. Ademola Lookman a scellé la victoire cinq minutes après.

Revenant sur les échanges à la mi-temps et sur l’incapacité de son équipe à concrétiser sa domination, Tielemans a ajouté : « Je pense qu’après cela, nous avons eu quelques occasions. Nous avons essayé de revenir dans le match, mais nous n’avons pas réussi à en convertir une seule. À la mi-temps, nous nous sommes parlé : il fallait être plus agressifs et essayer d’aller davantage de l’avant. Je pense que nous avons eu quelques bons moments, mais cela n’a pas suffi. »