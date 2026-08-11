Un couple américain se prépare de manière incroyable à quitter le Texas pour s’installer à Wrexham après avoir regardé le documentaire à succès de Disney Plus sur le club de football. Jeff et Janice Ivey, originaires de New Braunfels, ont visité la ville galloise à sept reprises au cours des deux dernières années et demie.

Jeff est déjà à Wrexham et cherche activement une maison en vue de leur installation définitive. Il possède la nationalité britannique grâce à ses origines écossaises, tandis que Janice est restée aux États-Unis pour vendre leur maison et attendre son visa.

La série Welcome to Wrexham, qui suit le club depuis son rachat par Ryan Reynolds et Rob Mac en 2020, a attiré des supporters du monde entier. Diffusée pour la première fois en 2022, l’émission a sorti sa cinquième saison plus tôt cette année et a été prolongée pour trois éditions supplémentaires.