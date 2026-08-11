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« Dieu merci ! » : Ryan Reynolds lâche une réponse hilarante alors que des fans américains quittent le Texas pour s’installer à Wrexham
Des supporters américains s’installent à Wrexham
Un couple américain se prépare de manière incroyable à quitter le Texas pour s’installer à Wrexham après avoir regardé le documentaire à succès de Disney Plus sur le club de football. Jeff et Janice Ivey, originaires de New Braunfels, ont visité la ville galloise à sept reprises au cours des deux dernières années et demie.
Jeff est déjà à Wrexham et cherche activement une maison en vue de leur installation définitive. Il possède la nationalité britannique grâce à ses origines écossaises, tandis que Janice est restée aux États-Unis pour vendre leur maison et attendre son visa.
La série Welcome to Wrexham, qui suit le club depuis son rachat par Ryan Reynolds et Rob Mac en 2020, a attiré des supporters du monde entier. Diffusée pour la première fois en 2022, l’émission a sorti sa cinquième saison plus tôt cette année et a été prolongée pour trois éditions supplémentaires.
Reynolds livre une hilarante réponse sur les réseaux sociaux
La nouvelle de leur déménagement imminent est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, attirant une large attention sur le dévouement du couple. Le copropriétaire de Wrexham, Reynolds, a repéré cette histoire réconfortante et n’a pas pu résister à l’envie d’apporter sa propre réponse à cette relocalisation inattendue.
Écrivant sur X, la star hollywoodienne a fait une référence amusée à une série télévisée bien plus sombre. « Dieu merci, ils n'ont pas regardé Chernobyl », a-t-il publié, en référence au drame de 2019 centré sur la catastrophe nucléaire de 1986 près de la ville ukrainienne abandonnée de Pripyat.
Un remarquable changement de fortune pour le club
Depuis le rachat du club aux côtés de Rob Mac il y a six ans, le duo de célébrités a supervisé un changement de destinée remarquable pour Wrexham. Leur important investissement financier et leur marketing mondial ont complètement transformé toute la communauté.
Wrexham a remarquablement enchaîné trois promotions successives pour finalement atteindre le Championship avant la saison 2025. Cet immense exploit a marqué sa toute première apparition au deuxième échelon du football anglais depuis 43 ans.
L’équipe travailleuse de Phil Parkinson a ensuite terminé septième la saison dernière, échouant de peu aux places de barragiste pour seulement deux points. L’ascension régulière du club dans la hiérarchie du football continue d’attirer l’attention à l’international et des supporters dévoués comme les Iveys.
- Istimewa
En se concentrant sur la nouvelle campagne de championnat
Alors que leurs nouveaux résidents permanents se préparent à s’installer, Wrexham doit rapidement se reconcentrer sur le terrain. Le club s’apprête à entamer la toute nouvelle saison de championnat la semaine prochaine après son élimination en Carabao Cup face à Middlesbrough vendredi. Wrexham se déplace chez son rival gallois Cardiff City le lundi 17 août, dans ce qui s’annonce comme un derby très disputé.
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