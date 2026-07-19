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« Dieu merci, le sport a triomphé ! » La presse internationale démolit l'Argentine après la finale de la Coupe du monde contre l'Espagne

Coupe du monde
Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine

La presse internationale a rendu un verdict sans appel sur la finale de la Coupe du monde opposant l'Espagne à l'Argentine. Les journaux anglais, en particulier, ont réglé leurs comptes avec l'Albiceleste.

La presse espagnole n’est pas la seule à célébrer la nouvelle équipe d’Espagne, championne du monde : Rodri et ses coéquipiers sont désormais « à nouveau les rois du monde », écrit par exemple le journal Marca. L’équipe de Luis de la Fuente aurait d’ailleurs « sauvé le football » grâce à sa victoire en finale (1-0 après prolongation) face à une équipe argentine au jeu destructeur – un point de vue partagé à l’étranger.

La presse anglaise, dont l’équipe s’était inclinée en demi-finale face à celle de Lionel Messi, s’en prend vivement au jeu brutal des Argentins. « Football 1, criminels 0 », a écrit le Telegraph, « Dieu merci, le sport a triomphé. L’Espagne a remporté la Coupe du monde, et nous en sortons tous gagnants. Le football en sort gagnant. Il fallait que ce soit l’Espagne qui remporte cette finale. »

  • Marca : « À nouveau rois du monde ! L'Espagne n'a pas seulement remporté une finale. Elle a préservé son style de jeu. Elle a sauvé le football. »

    Mundo Deportivo : « Champions du monde ! L'Espagne brode sa deuxième étoile sur son maillot. Elle a dominé l'Argentine au terme d'un match âprement disputé, resté passionnant jusqu'au bout. »

    El País : « Ferran Torres s’impose déjà comme une figure incontournable de l’histoire de cette sélection espagnole. De nouveau champions. »

    AS : « Comme en 2010. (...) Une finale prolongée qui a fait battre nos cœurs plus fort lorsque Ferran Torres a inscrit, à la 106e minute, le but nous ramenant vers la gloire. C’était beau, c’était mérité. »

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  • MessiGetty Images

    La presse argentine adresse ses remerciements à Lionel Messi tout en pointant du doigt sa performance en finale.

    Clarín : « L'équipe de De la Fuente a clairement dominé. C'était peut-être l'adieu de Lionel Messi. Merci, Leo ! »

    Olé : « L'Espagne, championne du monde méritée. L'Argentine a tout donné et ne s'est inclinée qu'après un combat acharné. Merci à une équipe légendaire. »

    La Nación : « La fin d’un rêve. L’Argentine a résisté aussi longtemps que possible, mais l’Espagne a inscrit en prolongation le but qui lui a valu le titre de championne du monde. »

    TyC Sports : « L'Argentine s'est battue jusqu'au bout, mais l'Espagne est championne du monde 2026. Ce n'était pas une bonne performance. »

    Pagina12 : « En infériorité numérique, ils se sont battus avec abnégation, mais cela n’a pas suffi pour égaliser. »

  • La presse anglaise jubile : « Football 1, criminels 0 »

    The Telegraph : « Football 1, criminels 0. Il a fallu des prolongations pour en arriver là, mais heureusement, le sport a triomphé. L'Espagne a remporté la Coupe du monde, et nous en sortons tous gagnants. Le football en sort gagnant. Il fallait que ce soit l'Espagne qui remporte cette finale. »

    The Guardian : « Ferran Torres a inscrit le seul but d’un match décousu qui a failli être gâché par la tactique destructrice de l’Argentine – une stratégie qui s’est retournée contre elle lorsqu’elle s’est retrouvée réduite à dix après l’expulsion tardive d’Enzo Fernández, sanctionné de deux cartons jaunes, en prolongation. »

    The Sun : « Un conte de fées à New York. Le but de Torres en prolongation brise le cœur de Messi et de ses coéquipiers après le carton rouge stupide de Fernández. Remerciez les dieux du football. Remerciez Ferran Torres et l’Espagne. (...) L’Argentine a finalement payé le prix fort pour avoir tenté de transformer un match de football en bagarre de rue. »

    Daily Mail : « L’Espagne a été la meilleure équipe du tournoi et l’a démontré de manière impressionnante en dominant totalement les tenants du titre dans le New Jersey. L’Argentine a livré l’une des pires performances en finale que nous ayons jamais vues. »

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  • RodriGetty Images

    « L’Espagne, l’équipe la plus remarquable du XXIe siècle »

    L'Équipe : « Les nouveaux rois viennent d'Espagne. Deux ans après avoir remporté le titre européen, « La Roja » confirme son statut de meilleure équipe du monde. C'est l'équipe par excellence du XXIe siècle. »

    Le Figaro : « Certes, ce n’était pas la plus belle finale de l’histoire. Mais après un match mêlant suspense et ennui, l’Espagne se hisse au sommet du monde. »

    Le Parisien : « L'Espagne conquiert le monde, et le monde est à ses pieds. Ces Espagnols font circuler le ballon avec une telle habileté qu'ils poussent leurs adversaires au désespoir. Malgré Messi, l'Argentine n'a cadré qu'une seule frappe. »

  • « L'Espagne est championne du monde – le jeu destructeur de l'Argentine est sanctionné. »

    Kronen Zeitung : « Deuxième étoile pour l’Espagne, championne du monde ! »

    oe24.at : « 1-0 : l'Espagne détrône Messi du trône du football. »

    Blick : « Le but du remplaçant offre la victoire – L’Espagne est championne du monde. À l’issue de la Coupe du monde la plus longue de l’histoire, l’Espagne remporte le trophée mondial après un véritable jeu de patience. »

    Le Tages-Anzeiger constate : « L'Espagne est championne du monde – le jeu défensif de l'Argentine est sanctionné. »

    Aargauer Zeitung : « Un but suffit : l’Espagne remporte pour la deuxième fois le titre mondial face à l’Argentine. »

    Neue Zürcher Zeitung : « L’Espagne est la championne du monde méritée et logique – le minimalisme argentin est sanctionné in extremis lors d’une finale de Coupe du monde mémorable. »

    USA Today : « La victoire de l’Espagne paraît tout simplement évidente. Une nouvelle dynastie est née en finale de la Coupe du monde. »