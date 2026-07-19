« Dieu merci, le sport a triomphé ! » La presse internationale démolit l'Argentine après la finale de la Coupe du monde contre l'Espagne

La presse espagnole n’est pas la seule à célébrer la nouvelle équipe d’Espagne, championne du monde : Rodri et ses coéquipiers sont désormais « à nouveau les rois du monde », écrit par exemple le journal Marca. L’équipe de Luis de la Fuente aurait d’ailleurs « sauvé le football » grâce à sa victoire en finale (1-0 après prolongation) face à une équipe argentine au jeu destructeur – un point de vue partagé à l’étranger.

La presse anglaise, dont l’équipe s’était inclinée en demi-finale face à celle de Lionel Messi, s’en prend vivement au jeu brutal des Argentins. « Football 1, criminels 0 », a écrit le Telegraph, « Dieu merci, le sport a triomphé. L’Espagne a remporté la Coupe du monde, et nous en sortons tous gagnants. Le football en sort gagnant. Il fallait que ce soit l’Espagne qui remporte cette finale. »