Dietmar Hamann critique vertement la proposition d'Arsène Wenger sur le hors-jeu, qu'il qualifie de « complètement absurde », et « craint pour la population canadienne » pendant la période d'essai
Hamann dénonce un changement de règlement « absurde »
Le monde du football débat actuellement d'un changement radical des règles du jeu. Le directeur du développement mondial du football de la FIFA, Wenger, a proposé une règle du hors-jeu « clair » selon laquelle un joueur n'est signalé que si tout son corps se trouve devant le dernier défenseur.
Cette règle sera testée cette saison dans la Premier League canadienne, une initiative qui a suscité une réaction cinglante de la part de Hamann. L'ancien international allemand estime que cette modification est fondamentalement erronée, arguant qu'elle supprime la protection nécessaire aux défenseurs et risque de transformer le football en un sport à haut score qui ressemble davantage au basket-ball qu'au beau jeu.
L'ancienne star de Liverpool s'inquiète pour les défenseurs
Hamann est convaincu que ce changement créera des situations impossibles pour ceux qui tentent de maintenir une ligne défensive, affirmant que les nouvelles règles sont « totalement absurdes ». S'adressant à BOYLE Sports, il a déclaré : « Je compatis avec les Canadiens, je pense que c'est totalement absurde. Nous devons donner une chance aux défenseurs. Il y a quelques années, si vous étiez au même niveau, vous étiez hors-jeu. Ils ont changé cela afin que le même niveau ne soit plus hors-jeu pour l'avant-centre. Maintenant, vous pouvez potentiellement être un mètre ou un mètre et demi devant et en mouvement, même si votre jambe est derrière. »
« Vous pouvez courir et être à un mètre, ou après une demi-seconde, vous pouvez être cinq mètres devant le défenseur. Je pense que c'est absurde, car cela va entraîner davantage de pénalités en raison de la règle sur les mains. Je pense que la règle du handball est également un désastre. À chaque détail qu'ils essaient de corriger, ils le rendent plus complexe et plus confus. Même les arbitres ne savent parfois pas quand siffler un handball ou accorder un penalty pour un handball. »
Avantages pour les équipes d'élite
Au-delà des difficultés techniques pour les arbitres, Hamann s'inquiète pour l'intégrité compétitive du sport. Il estime que la nouvelle règle creusera l'écart entre les meilleures équipes mondiales et les outsiders, car les équipes supérieures auront encore plus de facilité à exploiter l'espace derrière la défense.
« Cela favorise également les équipes supérieures, car elles joueront davantage dans la moitié de terrain adverse », a fait remarquer Hamann. « Il y aura davantage de situations où l'équipe supérieure aura 30 entrées dans les 20 derniers mètres, tandis que l'équipe moins bien classée n'en aura que 10 ou 5. De toute évidence, cela favorise les grandes équipes. Est-ce que nous voulons voir cela ? Non, je ne veux pas voir cela. »
La mort de l'outsider ?
L'ancien vainqueur de la Ligue des champions conclut que la proposition ne résout pas réellement les frustrations liées à la VAR ; elle ne fait que déplacer le point de controverse. Il insiste sur le fait que la beauté d'un match nul 0-0 tactiquement parfait risque d'être perdue à jamais au profit d'un divertissement artificiel.
« Je veux des conditions équitables qui donnent aux outsiders une chance de battre les favoris. Cela favorisera davantage les grandes équipes, les grandes nations, et je pense que c'est complètement absurde », a-t-il ajouté. « Évidemment, vous aurez la même controverse avec cela maintenant, car cela ne change rien. La différence est que nous voyons beaucoup plus de buts, ce avec quoi je ne suis pas d'accord. Il faut donner une chance aux défenseurs. »
Les essais en Amérique du Nord continueront d'être surveillés par la FIFA, qui évalue l'avenir de la règle du hors-jeu. Pendant ce temps, le débat fait rage pour savoir si le jeu a besoin de plus de buts au détriment de son âme défensive.
