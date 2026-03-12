Dietmar Hamann critique vertement la proposition d'Arsène Wenger sur le hors-jeu, qu'il qualifie de « complètement absurde », et « craint pour la population canadienne » pendant la période d'essai

Hamann est convaincu que ce changement créera des situations impossibles pour ceux qui tentent de maintenir une ligne défensive, affirmant que les nouvelles règles sont « totalement absurdes ». S'adressant à BOYLE Sports, il a déclaré : « Je compatis avec les Canadiens, je pense que c'est totalement absurde. Nous devons donner une chance aux défenseurs. Il y a quelques années, si vous étiez au même niveau, vous étiez hors-jeu. Ils ont changé cela afin que le même niveau ne soit plus hors-jeu pour l'avant-centre. Maintenant, vous pouvez potentiellement être un mètre ou un mètre et demi devant et en mouvement, même si votre jambe est derrière. »

« Vous pouvez courir et être à un mètre, ou après une demi-seconde, vous pouvez être cinq mètres devant le défenseur. Je pense que c'est absurde, car cela va entraîner davantage de pénalités en raison de la règle sur les mains. Je pense que la règle du handball est également un désastre. À chaque détail qu'ils essaient de corriger, ils le rendent plus complexe et plus confus. Même les arbitres ne savent parfois pas quand siffler un handball ou accorder un penalty pour un handball. »