Dietmar Hamann affirme de manière surprenante que « le verdict n'est pas encore rendu » quant à la capacité d'Harry Kane à se montrer à la hauteur lors des grands tournois, après le doublé du capitaine anglais lors de la victoire de l'Angleterre contre la Croatie en Coupe du monde

Après le premier match du groupe L disputé en Amérique du Nord, Hamann a livré une analyse cinglante des performances internationales de l’attaquant. Le commentateur allemand estime que le joueur de 32 ans doit encore prouver sa valeur dans les phases à élimination directe, face aux équipes d’élite du football mondial.

Interrogé sur RTE Sport, l’ancien milieu de terrain a pointé les limites supposées de Kane : « Il a inscrit huit buts en phase de groupes : deux face à la Tunisie, trois contre le Panama et un penalty contre la Colombie. C’est le capitaine, il doit marquer dans les matchs à élimination directe. Le jury délibère encore. Je veux le voir briller contre la France et le Brésil. Est-il capable de le faire ? On ne le sait pas encore. »











