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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

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Dietmar Hamann affirme de manière surprenante que « le verdict n'est pas encore rendu » quant à la capacité d'Harry Kane à se montrer à la hauteur lors des grands tournois, après le doublé du capitaine anglais lors de la victoire de l'Angleterre contre la Croatie en Coupe du monde

H. Kane
D. Hamann
Angleterre
Coupe du monde
Croatie
Angleterre vs Croatie

Dietmar Hamann, ancien milieu de terrain de Liverpool et de l’équipe d’Allemagne, estime que le « verdict n’est pas encore rendu » concernant la capacité d’Harry Kane à briller dans les grands rendez-vous des compétitions internationales. Malgré le doublé de l’attaquant anglais lors de la victoire 4-2 contre la Croatie en ouverture de la Coupe du monde, Hamann doute encore de son impact face aux adversaires de premier plan.

  • Hamann doute de l'impact de Kane face aux cadors

    Après le premier match du groupe L disputé en Amérique du Nord, Hamann a livré une analyse cinglante des performances internationales de l’attaquant. Le commentateur allemand estime que le joueur de 32 ans doit encore prouver sa valeur dans les phases à élimination directe, face aux équipes d’élite du football mondial.

    Interrogé sur RTE Sport, l’ancien milieu de terrain a pointé les limites supposées de Kane : « Il a inscrit huit buts en phase de groupes : deux face à la Tunisie, trois contre le Panama et un penalty contre la Colombie. C’est le capitaine, il doit marquer dans les matchs à élimination directe. Le jury délibère encore. Je veux le voir briller contre la France et le Brésil. Est-il capable de le faire ? On ne le sait pas encore. »




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  • Bayer 04 Leverkusen v VfB Stuttgart - DFL Supercup 2024Getty Images Sport

    Le manque de rythme inquiète les Three Lions

    Au-delà des statistiques, Hamann s’interroge sur l’adéquation tactique de Kane dans les phases finales, où les matchs se jouent souvent en transition. Selon l’Allemand, la vitesse limitée de l’Anglais pourrait pénaliser l’équipe de Thomas Tuchel face aux cadors du tournoi, malgré son efficacité devant le but.

    Hamann a développé son analyse en déclarant : « Il marque beaucoup de buts, mais à Munich, tous les avant-centres marquent. Peu importe qu’il en marque 25 ou 35 ; ils gagneront le championnat. Je pense qu’il y a d’autres avant-centres dans ce tournoi que je préférerais avoir. Dans un tournoi, on peut marquer en contre-attaque, mais ce n’est pas son point fort. Or, à un moment donné dans un tournoi, il faut de la vitesse, et il n’en a tout simplement pas. Son sens du but est probablement le meilleur au monde, mais se retrouvera-t-il dans ces positions face à l’Allemagne, le Brésil ou la France ? Je n’en suis pas si sûr. »

  • De nouveaux records à Dallas

    Le capitaine anglais a livré une prestation de tout premier plan : l’équipe de Thomas Tuchel a dominé la Croatie en seconde période. L’attaquant chevronné a d’abord transformé un penalty en deux temps en première mi-temps, puis il a redonné l’avantage à son équipe d’une tête fulgurante, ouvrant la voie à Jude Bellingham et Marcus Rashford pour assurer les trois points.

    Grâce à ce doublé, l’attaquant compte désormais neuf et dix buts en Coupe du monde, ce qui lui permet d’égaler le record national de l’ancien avant-centre du FC Barcelone et de Tottenham Hotspur, Gary Lineker. Il fait également son entrée ex aequo avec Kylian Mbappé et Erling Haaland dans la course au Soulier d’or du tournoi 2026, juste derrière Lionel Messi, auteur d’un triplé contre l’Algérie.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Le discours de Tuchel à la mi-temps déclenche une remontée spectaculaire en seconde mi-temps

    Cette victoire a mis en lumière l’impact tactique immédiat du nouveau dispositif de l’équipe, l’Angleterre ayant pourtant dilapidé deux fois son avance avant la mi-temps, suite aux buts de Martin Baturina et Petar Musa. Thomas Tuchel a su galvaniser ses troupes durant la pause, ce qui a permis aux siens de livrer une seconde période bien plus dominante.

    Kane a expliqué que les consignes tactiques de l’entraîneur allemand avaient modifié l’état d’esprit du groupe avant que les joueurs ne retournent sur la pelouse pour aller chercher la victoire. « Il nous a simplement dit de nous libérer. De nous calmer. En gros : “De quoi avons-nous peur ? Allons-y” », a ajouté le capitaine. « Il nous a dit : “Quel est le pire qui puisse arriver ? Montrons au monde de quoi nous sommes capables.” »

  • L'attaquant réagit à la concurrence acharnée pour le Soulier d'or

    Kane a souligné l’importance de démarrer « sur les chapeaux de roue » en Amérique du Nord, après une longue phase de préparation. L’attaquant estime que la présence d’autres buteurs de classe mondiale lors de la compétition élève son niveau de jeu sur la scène internationale.

    Après la rencontre disputée à Dallas, il a réitéré sa volonté de trouver rapidement ses marques : « En tant qu’attaquant, je voulais simplement marquer dès que possible. Cette compétition me pousse à repousser mes limites. La Coupe du monde est faite pour ça : permettre aux meilleurs joueurs de s’exprimer au plus haut niveau. »

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