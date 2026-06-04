Greenwood est devenu une priorité absolue pour l’Atlético Madrid : Simeone voit en cet attaquant polyvalent « l’avant-centre idéal » pour son schéma tactique, selon Fichajes. Le technicien argentin suit depuis longtemps le joueur de 24 ans, notamment lors de son prêt concluant à Getafe, où il a démontré sa capacité à s’adapter aux exigences de la Liga.

Depuis son arrivée en Ligue 1, l’attaquant anglais a maintenu un niveau de performance élevé. Sa capacité à occuper l’ensemble des postes du trio offensif en fait une option polyvalente et donc particulièrement intéressante pour les Colchoneros. Ses accélérations fulgurantes et son efficacité devant le but sont perçues comme les atouts parfaits pour redynamiser une équipe de l’Atlético toujours avide de plus de mordant dans le dernier tiers.