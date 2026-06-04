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Diego Simeone souhaite recruter Mason Greenwood, qu’il présente comme « l’attaquant idéal », à l’Atlético de Madrid, tandis que l’Olympique de Marseille espère tirer jusqu’à 100 millions d’euros de cette vente
Simeone envisage de recruter Greenwood et de le faire jouer au Metropolitano.
Greenwood est devenu une priorité absolue pour l’Atlético Madrid : Simeone voit en cet attaquant polyvalent « l’avant-centre idéal » pour son schéma tactique, selon Fichajes. Le technicien argentin suit depuis longtemps le joueur de 24 ans, notamment lors de son prêt concluant à Getafe, où il a démontré sa capacité à s’adapter aux exigences de la Liga.
Depuis son arrivée en Ligue 1, l’attaquant anglais a maintenu un niveau de performance élevé. Sa capacité à occuper l’ensemble des postes du trio offensif en fait une option polyvalente et donc particulièrement intéressante pour les Colchoneros. Ses accélérations fulgurantes et son efficacité devant le but sont perçues comme les atouts parfaits pour redynamiser une équipe de l’Atlético toujours avide de plus de mordant dans le dernier tiers.
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Marseille réclame une somme colossale pour sa star
Alors que l’intérêt de l’Atlético de Madrid ne cesse de croître, l’OM prend son temps avant de céder son avant-centre le plus prolifique. Selon nos informations, le club phocéen reste ferme et réclame jusqu’à 100 millions d’euros pour un joueur dont les 26 buts et 11 passes décisives en 45 matchs officiels illustrent parfaitement le niveau de performance.
Néanmoins, le nouveau directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi, a déjà fait savoir que le club était en pleine réflexion interne. Interrogé sur l’avenir de l’attaquant, Lorenzi a reconnu : « Si une opportunité se présente, inévitablement, elle devra être prise en considération », le club cherchant à équilibrer ses comptes pour la saison à venir.
Le départ de Julian Álvarez pourrait financer l’opération.
Tout éventuel transfert de Greenwood dépend avant tout de l’avenir de Julián Álvarez. L’Argentin est régulièrement annoncé du côté de Barcelone, même si l’Atlético a récemment dénoncé « des mois de mensonges » au sujet du départ supposé de son attaquant vedette vers le club catalan.
Malgré la frustration affichée par le club, une offre colossale pour l’Argentin lui procurerait la puissance financière nécessaire pour répondre aux exigences phocéennes. Sans une telle vente, les 100 millions d’euros réclamés pour Greenwood demeurent un obstacle de taille pour la direction colchonera durant ce mercato.
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La concurrence s'intensifie sous les yeux de Manchester United
L’Atlético n’est pas le seul club à surveiller la situation de près : la Roma, grand club italien, s’apprêterait également à déposer une première offre pour l’attaquant. Selon les rumeurs, les Giallorossi souhaitent tester la détermination de Marseille afin de renforcer l’effectif de Gian Piero Gasperini en vue de la Ligue des champions.
Manchester United suit également le dossier de près : le club anglais avait négocié une clause de 40 % sur la plus-value en cas de revente lors de la cession du joueur formé chez les Red Devils à Marseille en 2024. Si une guerre d’enchères éclate entre l’Atlético et la Roma et fait grimper le prix vers les 100 millions d’euros, United percevra un chèque conséquent qui renforcera son budget estival.