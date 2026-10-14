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Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduit par

Diego Simeone salue les progrès de Julian Alvarez alors que l’Atlético de Madrid fait tomber Manchester United en Ligue des champions

J. Alvarez
Atlético Madrid
D. Simeone
Manchester United
Ligue des Champions

Diego Simeone a dressé un bilan élogieux de l’adaptation de Julian Alvarez à l’Atlético Madrid après la victoire du club face à Manchester United en Ligue des champions. L’attaquant argentin a reçu un accueil mitigé de la part du public du Metropolitano depuis son arrivée cet été, mais son entraîneur assure qu’il prend rapidement ses marques.

  • Simeone soutient Alvarez, sous le feu des critiques

    Simeone a rapidement apporté son soutien à Alvarez après l’accueil partagé réservé mardi soir à l’ancien joueur de Manchester City par les supporters de l’Atlético. Malgré la victoire 2-0 de l’Atlético face à Manchester United, Alvarez a été accueilli par des applaudissements et des sifflets lors de son remplacement à la 71e minute. Certains supporters lui en veulent toujours d’avoir tenté de forcer son départ du club pendant le mercato estival.

    Interrogé sur cette réaction lors de sa conférence de presse d’après-match, Simeone est resté convaincu que l’attaquant progresse dans la bonne direction. « La réaction des supporters dépend toujours de ce que donnent les joueurs. Julian donne de lui-même ; il l’a déjà fait contre Alavés. Aujourd’hui, il a été proche de marquer et il se rapproche du joueur que les supporters de l’Atlético veulent voir », a déclaré simeone, cité par Marca.

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    Simeone laisse entrevoir un duo d’attaque redoutable

    Évoquant les futurs dispositifs tactiques, Simeone a souligné la possibilité d’aligner Alvarez et Jonathan David ensemble en attaque. David est entré en jeu après une heure de jeu, puis Simeone a remplacé Alvarez dix minutes plus tard. Plutôt que de considérer les deux attaquants comme des options qui s’excluent pour une seule place de titulaire, il a insisté sur leur capacité à jouer ensemble et à mettre leurs qualités respectives au service de l’attaque.

    « Ils peuvent aussi jouer ensemble. C’est bien d’avoir une forte concurrence ; cela a toujours été important quand nous avons remporté des championnats et accompli des choses importantes », a-t-il déclaré.

  • Cardoso brille dans un rôle de milieu de terrain

    Alors qu’Alvarez faisait les gros titres, Simeone a également couvert Johnny Cardoso d’éloges. Le milieu de terrain s’est distingué en dominant l’entrejeu pendant les 90 minutes. Cardoso n’a pas eu de chance de ne pas marquer lui-même : son but inscrit en première période a été annulé après une intervention de la VAR pour une main de son coéquipier Marcos Llorente au cours de l’action.

    Cardoso a connu des débuts difficiles à Madrid en raison de blessures, mais il semble avoir enfin trouvé son rythme dans le onze de départ. « Il est en grande forme. Contre la Real Sociedad, il est entré en jeu et a immédiatement évolué à un très haut niveau, celui du joueur que le club était allé chercher. Morten a lui aussi réussi son entrée, ce qui nous donne des options dans une équipe qui doit pouvoir compter sur tout le monde », a souligné Simeone.

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    Simeone vise de nouveaux progrès

    Malgré l’ampleur de la victoire, Simeone a estimé que son équipe aurait pu se montrer encore plus efficace devant le but. L’entraîneur a souligné que, si Ma Utd s’était procuré une occasion franche en première période, l’Atlético avait dominé la majeure partie de la rencontre. Ce succès permet à son équipe de poursuivre sa campagne européenne sur sa lancée, alors qu’elle cherche à prendre de l’élan avant un calendrier national chargé en Liga.

    L’entraîneur a conclu en exprimant sa satisfaction quant à l’état d’esprit collectif de l’équipe. « Nous avons eu des occasions de creuser davantage l’écart. Ils ont eu une occasion dangereuse en première période, mais nous avons été meilleurs, nous avons eu plus d’occasions. L’équipe a toujours cherché à en faire plus », a ajouté Simeone.

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