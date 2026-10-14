Simeone a rapidement apporté son soutien à Alvarez après l’accueil partagé réservé mardi soir à l’ancien joueur de Manchester City par les supporters de l’Atlético. Malgré la victoire 2-0 de l’Atlético face à Manchester United, Alvarez a été accueilli par des applaudissements et des sifflets lors de son remplacement à la 71e minute. Certains supporters lui en veulent toujours d’avoir tenté de forcer son départ du club pendant le mercato estival.

Interrogé sur cette réaction lors de sa conférence de presse d’après-match, Simeone est resté convaincu que l’attaquant progresse dans la bonne direction. « La réaction des supporters dépend toujours de ce que donnent les joueurs. Julian donne de lui-même ; il l’a déjà fait contre Alavés. Aujourd’hui, il a été proche de marquer et il se rapproche du joueur que les supporters de l’Atlético veulent voir », a déclaré simeone, cité par Marca.