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Diego Simeone salue la « puissance incroyable » d’Arsenal et, fidèle à son image, le technicien de l’Atlético de Madrid refuse de chercher la moindre « excuse » après l’élimination de son équipe en Ligue des champions
Simeone accepte la défaite avec dignité
Les Gunners se sont qualifiés pour la finale en s’imposant 1-0 ce soir, et 2-1 sur l’ensemble des deux rencontres. Diego Simeone a immédiatement analysé les lacunes qui ont coûté la qualification à son équipe. Le but de Bukayo Saka juste avant la mi-temps a suffi pour faire la différence lors d’un match retour tendu à l’Emirates Stadium, et l’entraîneur argentin a rapidement admis que la meilleure équipe s’était qualifiée au terme des 180 minutes.
« Si nous avons été éliminés, c’est parce que notre adversaire méritait de se qualifier. Ils ont été efficaces en première mi-temps et ont mérité leur place. Mais ce que je ressens, c’est de la sérénité, de la paix ; l’équipe a tout donné », a déclaré Simeone.
« Nous avons affronté une équipe incroyablement puissante, et avec nos propres atouts, nous nous sommes battus de toutes nos forces. Je suis reconnaissant envers nos supporters, nos joueurs, et je suis fier d’être là où je suis. J’avais dit pendant la pré-saison au stade que nous allions nous battre, et c’est ce que nous avons fait. Malheureusement, nous n’avons rien gagné, c’est vrai, mais nous avons atteint des sommets qui ne sont pas faciles à atteindre. »
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Réactions à l'incident controversé du penalty
Le match a connu son lot de tensions, notamment un tacle sur Griezmann qui a poussé les supporters de l’Atlético à réclamer un penalty. Mais Diego Simeone a immédiatement coupé court à toute polémique : « Je ne m’attarderai pas sur une action aussi claire et évidente que celle impliquant Griezmann. C’est limpide : il y a bien eu faute de Pubill sur l’un de leurs joueurs. L’arbitre a pris la bonne décision. Je ne m’y attarde pas, ce serait chercher des excuses et je ne veux pas en trouver », a-t-il tranché lorsqu’on l’a interrogé sur l’arbitrage.
Poussé à commenter davantage la rencontre, l’Argentin a réitéré sa position, saluant au passage la performance de l’adversaire : « Il n’y a rien d’autre à ajouter. Nous sommes éliminés et je félicite Arsenal, ils ont bien joué », a-t-il déclaré. « Ils ont une équipe et un entraîneur [Mikel Arteta] que j’apprécie. Ils appliquent une approche cohérente, soutenue par des moyens financiers importants qui leur permettent de rivaliser à ce niveau. Félicitations. Nous poursuivrons notre travail, sans nous enliser dans les détails d’une situation aussi évidente. »
Les félicitations pleuvent sur Arteta et le projet des Gunners.
Simeone a salué le dispositif tactique et la progression d’Arsenal sous les ordres d’Arteta, tout en évoquant brièvement les manœuvres dilatoires des Gunners en fin de match. Il a considéré cela comme un élément naturel du jeu. « Ça fait partie du football ; nous savons tous que lorsque ces dernières minutes arrivent, nous voulons que le temps passe vite. Le travail d’Arteta est incroyable, et ils disposent de ressources financières considérables pour mener à bien ce qu’ils entreprennent. Je suis heureux pour eux, ils le méritent, ils ont très bien travaillé», a-t-il conclu.
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Les regards sont tournés vers l’avenir.
Tourné vers l’avenir, Diego Simeone a dressé un bilan lucide du parcours de l’Atlético, tout en reconnaissant la douleur immédiate de la défaite. Il a déclaré : « Cela me ramène à la réalité, celle de l’Atlético en tant que club. Il s’est considérablement développé à tous les niveaux, c’est désormais une institution reconnue dans toute l’Europe et dans le monde entier, ce qui n’était pas le cas auparavant. Mais les gens veulent gagner ; atteindre la finale ne leur suffit pas. »