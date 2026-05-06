Diego Simeone salue la « puissance incroyable » d’Arsenal et, fidèle à son image, le technicien de l’Atlético de Madrid refuse de chercher la moindre « excuse » après l’élimination de son équipe en Ligue des champions

Les Gunners se sont qualifiés pour la finale en s’imposant 1-0 ce soir, et 2-1 sur l’ensemble des deux rencontres. Diego Simeone a immédiatement analysé les lacunes qui ont coûté la qualification à son équipe. Le but de Bukayo Saka juste avant la mi-temps a suffi pour faire la différence lors d’un match retour tendu à l’Emirates Stadium, et l’entraîneur argentin a rapidement admis que la meilleure équipe s’était qualifiée au terme des 180 minutes.

« Si nous avons été éliminés, c’est parce que notre adversaire méritait de se qualifier. Ils ont été efficaces en première mi-temps et ont mérité leur place. Mais ce que je ressens, c’est de la sérénité, de la paix ; l’équipe a tout donné », a déclaré Simeone.

« Nous avons affronté une équipe incroyablement puissante, et avec nos propres atouts, nous nous sommes battus de toutes nos forces. Je suis reconnaissant envers nos supporters, nos joueurs, et je suis fier d’être là où je suis. J’avais dit pendant la pré-saison au stade que nous allions nous battre, et c’est ce que nous avons fait. Malheureusement, nous n’avons rien gagné, c’est vrai, mais nous avons atteint des sommets qui ne sont pas faciles à atteindre. »