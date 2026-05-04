Diego Simeone répond aux accusations de « superstition » : l’entraîneur de l’Atlético Madrid explique le changement d’hôtel avant la rencontre face à Arsenal

Malgré un bref moment de légèreté au sujet de leur camp de base londonien, Diego Simeone reste résolument concentré sur l’objectif d’atteindre sa troisième finale de Ligue des champions. Lors du match décisif de la semaine dernière à Madrid, Arsenal avait pris l’avantage grâce à un penalty de Viktor Gyokeres en fin de première période, mais les Rojiblancos ont obtenu un penalty à la 11e minute de la seconde mi-temps, transformé par Julián Álvarez pour arracher le match nul.

À la veille du retour, l’expérimenté stratège rappelle que le résultat se jouera sur le terrain, et non dans les couloirs ou les têtes.

Il a également souligné les tentatives des médias de créer des titres sensationnels, déclarant : « Je constate qu’ils cherchent toujours un titre hors du commun pour une demi-finale. Au final, celui qui jouera le mieux et qui s’appuiera sur ses forces sera le plus proche de la victoire. »