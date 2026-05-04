Getty Images Sport
Traduit par
Diego Simeone répond aux accusations de « superstition » : l’entraîneur de l’Atlético Madrid explique le changement d’hôtel avant la rencontre face à Arsenal
Simeone met fin aux rumeurs de superstition
Alors que l’Atlético Madrid se prépare pour un match décisif à l’Emirates Stadium, les choix logistiques du club ont suscité de nombreuses spéculations. Battus 4-0 à Londres en octobre dernier, les Colchoneros ont décidé de changer d’hôtel pour la rencontre de mardi, ce qui a conduit certains observateurs à évoquer une tentative superstitieuse de renverser la vapeur. Interrogé sur ce sujet lors de sa conférence de presse d’avant-match, Diego Simeone a coupé court aux rumeurs d’un ton direct.
Interrogé sur ce changement et sur le fait de savoir s’il s’agissait d’un ajustement tactique à sa routine, Simeone a répondu sans détour, comme à son habitude. « Nous sommes meilleurs aujourd’hui qu’en octobre et l’hôtel est moins cher », a-t-il déclaré. Cette réponse a fait rire l’assistance, soulignant le fait que l’entraîneur reste imperturbable face aux rumeurs extérieures, concentré qu’il est sur la tâche qui l’attend.
- Getty Images Sport
Se concentrer sur la tâche à accomplir En football, cette formule rappelle l’impératif de rester focalisé sur l’objectif immédiat : gagner le prochain match, maîtriser chaque action, et ne pas se disperser. Elle souligne la nécessité d’une attention soutenue et d’une discipline collective pour atteindre la performance.
Malgré un bref moment de légèreté au sujet de leur camp de base londonien, Diego Simeone reste résolument concentré sur l’objectif d’atteindre sa troisième finale de Ligue des champions. Lors du match décisif de la semaine dernière à Madrid, Arsenal avait pris l’avantage grâce à un penalty de Viktor Gyokeres en fin de première période, mais les Rojiblancos ont obtenu un penalty à la 11e minute de la seconde mi-temps, transformé par Julián Álvarez pour arracher le match nul.
À la veille du retour, l’expérimenté stratège rappelle que le résultat se jouera sur le terrain, et non dans les couloirs ou les têtes.
Il a également souligné les tentatives des médias de créer des titres sensationnels, déclarant : « Je constate qu’ils cherchent toujours un titre hors du commun pour une demi-finale. Au final, celui qui jouera le mieux et qui s’appuiera sur ses forces sera le plus proche de la victoire. »
Stratégie et actualités concernant les joueurs
Au-delà du choix de l’hôtel, Diego Simeone se concentre exclusivement sur la mission qui l’attend sur la pelouse. L’Atlético Madrid vise une troisième finale de Ligue des champions sous sa direction, et le technicien argentin a insisté sur l’importance de la gestion des émotions dans un contexte où la pression atteint son paroxysme. « La tactique est fondamentale, mais ce sont les joueurs qui, au final, écrivent l’histoire du match après le coup d’envoi », a-t-il rappelé, avant d’ajouter que son expérience lui procure la « sérénité nécessaire pour aborder une rencontre comme celle de demain ».
Les Rojiblancos s’inquiètent aussi de la condition physique de plusieurs attaquants clés. Interrogé sur Alexander Sorloth, Julián Álvarez et Giuliano Simeone, le technicien a livré un point médical prudent : « Hier, ils ont un peu bougé, ils vont mieux. Nous espérons qu’ils pourront bien s’entraîner et demain matin, nous déciderons de notre composition de départ », a-t-il déclaré.
Il a particulièrement souligné l’importance de Sorloth, en notant : « Un rôle extrêmement important, nous avons vraiment besoin de lui. C’était dommage qu’il ne puisse pas jouer le match à domicile à cause d’une élongation aux ischio-jambiers. Nous avons besoin de lui, que ce soit pour 10 ou 90 minutes. »
- Getty Images Sport
La dernière ligne droite avant la finale
Sérénité affichée chez l’Atleti : Simeone assure que son effectif est aujourd’hui mieux armé mentalement et physiquement qu’en début de saison.
Il estime que l’expérience de son effectif fera la différence. « Nous sommes très confiants, mais le résultat ne dépendra pas uniquement de nous », a-t-il ajouté.
« Nous aborderons la rencontre avec l’intensité et la clairvoyance requises. Nous avons pleine confiance en notre travail, nous savons ce que nous voulons accomplir, et le résultat ne dépendra pas seulement de nous », a-t-il expliqué.
Il mise également sur Julian Álvarez pour jouer un rôle clé, citant sa connaissance approfondie du football anglais comme un atout potentiel dans une soirée qui s’annonce riche en rebondissements dans le nord de Londres.
« C’est tout l’intérêt de ce genre de grands matchs. Il connaît bien le championnat anglais, et j’espère qu’il fera un excellent match », a-t-il ajouté.