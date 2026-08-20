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Diego Simeone réagit aux sifflets des supporters de l’Atlético de Madrid visant Julian Alvarez après la controverse sur son transfert
L’absence d’Alvarez provoque la réaction de la foule
Alvarez était le grand absent du groupe de l'Atlético alors que l'équipe de Simeone s'est imposée tranquillement 2-0 contre Malaga. L'attaquant argentin était introuvable au Metropolitano, mais il est malgré tout resté le principal sujet de conversation parmi les supporters dans les tribunes.
Les supporters des Rojiblancos n'ont visiblement pas oublié les commentaires controversés de l'attaquant pendant la récente Coupe du monde, au cours de laquelle il a ouvertement demandé à quitter le club. En conséquence, une petite partie, mais bruyante, du public local a adressé des chants hostiles et des sifflets stridents à l'attaquant absent tout au long de cette rencontre de championnat.
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Simeone répond aux supporters
Lors de sa conférence de presse d’après-match, Simeone a inévitablement été interrogé sur l’accueil négatif réservé à sa star sur le départ. L’entraîneur de l’Atlético a livré une réponse ferme, semblant apporter son soutien à un public frustré.
« J’ai un grand respect pour notre public, a déclaré Simeone. Nous sommes ouverts, comme nous le disons toujours, à des possibilités concrètes. Vous le savez, après 15 ans, je dis toujours que tant que le mercato n’est pas fermé, je suis ouvert à tout ce qui peut arriver. Cela ne veut pas dire que je parle d’un individu en particulier, est-ce bien clair ? »
Construire le meilleur effectif possible
Malgré l’incertitude évidente entourant l’avenir immédiat d’Alvarez, Simeone reste très optimiste quant au soutien financier qu’il reçoit de la part de la direction du club. L’entraîneur expérimenté a souligné que son principal désir était de finaliser un groupe de joueurs incroyablement fort avant la clôture du mercato.
« Oui, je l’ai toujours dit, et pas seulement maintenant, a ajouté l’entraîneur. Nous cherchons toujours à obtenir les meilleurs outils possibles, comme nous l’avons toujours fait. Et, eh bien, espérons que nous pourrons constituer le meilleur effectif possible d’ici la clôture du mercato. »
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Quelle est la suite pour l’Atletico ?
L'Atlético doit désormais gérer avec succès la fin du mercato tout en réglant de toute urgence la tension sous-jacente entre Alvarez et les supporters fidèles. Les prochains jours seront absolument cruciaux alors que le club déterminera si l'attaquant argentin fait toujours partie de ses plans pour la nouvelle saison. Pendant ce temps, l'équipe de Simeone se préparera à recevoir Villarreal en championnat d'Espagne dimanche.
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