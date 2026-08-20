Alvarez était le grand absent du groupe de l'Atlético alors que l'équipe de Simeone s'est imposée tranquillement 2-0 contre Malaga. L'attaquant argentin était introuvable au Metropolitano, mais il est malgré tout resté le principal sujet de conversation parmi les supporters dans les tribunes.

Les supporters des Rojiblancos n'ont visiblement pas oublié les commentaires controversés de l'attaquant pendant la récente Coupe du monde, au cours de laquelle il a ouvertement demandé à quitter le club. En conséquence, une petite partie, mais bruyante, du public local a adressé des chants hostiles et des sifflets stridents à l'attaquant absent tout au long de cette rencontre de championnat.