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Diego Simeone, l’entraîneur « ému » de l’Atlético de Madrid, savoure sa victoire face au « Barcelone de Lamine Yamal » en Ligue des champions et ne tarit pas d’éloges sur le « génie » Antoine Griezmann
L'Atlético met fin à sa malédiction en quarts de finale
L'Atlético s'est qualifié sur un score cumulé de 3-2, malgré sa première défaite à domicile en phase à élimination directe de la compétition depuis 1997. Barcelone s'était pourtant imposé 2-1 lors du match retour au Metropolitano grâce à des buts de Yamal et Ferran Torres, mais le but décisif d'Ademola Lookman a permis aux hommes de Simeone de passer au tour suivant. Il s’agit de la troisième fois que les Rojiblancos éliminent les géants catalans à ce stade de la compétition, après leurs exploits de 2014 et 2016.
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Simeone revient sur ses 14 années de parcours
Interrogé sur l’évolution tactique de son équipe et sa capacité à battre le FC Barcelone à différentes époques, Diego Simeone a souligné que le club privilégiait désormais une philosophie offensive.
S’adressant aux médias après avoir atteint sa quatrième demi-finale en carrière, l’entraîneur de l’Atlético a déclaré : « Éliminer le Barça en quarts de finale de la Ligue des champions n’est pas chose facile. Nous avons battu le Barça de Messi, puis celui de Yamal, et cela dure depuis quatorze ans. Voir l’équipe en lice me touche toujours autant. Les joueurs ont changé, nous avons tout reconstruit plusieurs fois, et nous sommes à nouveau parmi les quatre meilleures équipes du continent. Quel bonheur de disputer une demi-finale de Ligue des champions ! »
Il a également salué le talent de Griezmann, futur joueur d’Orlando City en MLS, l’un des piliers de cette réussite durable : « C’est un génie. Avec le temps, nous réaliserons que nous avons eu ici un génie du football, un joueur qui fait la différence, avec de l’expérience et de la personnalité. Espérons que Dieu et le destin lui accordent ce qu’il recherche pendant le temps qu’il lui reste avec nous. »
Griezmann reconnaît ses « erreurs »
Malgré l’ambiance festive, Griezmann a pointé du doigt les erreurs individuelles qui ont permis à Barcelone de mener au score. Le Français, auteur d’une perte de balle sur le deuxième but du Barça, a toutefois salué le rôle des supporters du Metropolitano dans la remontée de son équipe.
Revenant sur la performance et la suite du parcours, Griezmann a déclaré à Movistar : « Je suis très heureux. Nous avons commis deux erreurs qui se paient immédiatement dans ce genre de matchs. J’ai perdu le ballon sur le deuxième but. Mais au final, grâce aux supporters et à notre qualité, nous avons réussi à marquer. Nous n’étions pas à l’aise avec le ballon, nous n’avions pas le calme nécessaire pour jouer. Mais nous sommes en demi-finales. Peu importe qui nous affronterons. »
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Les préparatifs des demi-finales sont lancés.
L'Atlético attend le vainqueur du match entre Arsenal et le Sporting CP, l'équipe de Premier League menant d'un maigre avantage de 1-0. Simeone doit jongler avec un calendrier national chargé tout en gérant la condition physique d'un effectif qui a montré des signes de fatigue défensive face aux Catalans. Ayant évité le match nul et vierge lors de leurs 36 derniers matchs européens, les Rojiblancos s'appuieront sans doute sur leur nouvelle audace offensive pour décrocher leur place en finale.