Interrogé sur l’évolution tactique de son équipe et sa capacité à battre le FC Barcelone à différentes époques, Diego Simeone a souligné que le club privilégiait désormais une philosophie offensive.

S’adressant aux médias après avoir atteint sa quatrième demi-finale en carrière, l’entraîneur de l’Atlético a déclaré : « Éliminer le Barça en quarts de finale de la Ligue des champions n’est pas chose facile. Nous avons battu le Barça de Messi, puis celui de Yamal, et cela dure depuis quatorze ans. Voir l’équipe en lice me touche toujours autant. Les joueurs ont changé, nous avons tout reconstruit plusieurs fois, et nous sommes à nouveau parmi les quatre meilleures équipes du continent. Quel bonheur de disputer une demi-finale de Ligue des champions ! »

Il a également salué le talent de Griezmann, futur joueur d’Orlando City en MLS, l’un des piliers de cette réussite durable : « C’est un génie. Avec le temps, nous réaliserons que nous avons eu ici un génie du football, un joueur qui fait la différence, avec de l’expérience et de la personnalité. Espérons que Dieu et le destin lui accordent ce qu’il recherche pendant le temps qu’il lui reste avec nous. »