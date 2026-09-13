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Adhe Makayasa

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Diego Simeone fait taire les critiques au sujet de son fils Giuliano alors que l'Atlético de Madrid cherche à enrayer la spirale négative face à la Real Sociedad

D. Simeone
G. Simeone
Real Sociedad vs Atlético Madrid
Real Sociedad
Atlético Madrid
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L'entraîneur de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone, a fermement balayé les critiques persistantes concernant la présence régulière de son fils Giuliano dans le onze de départ. Le technicien des Colchoneros a insisté sur le fait que l'éthique de travail infatigable de l'ailier parle d'elle-même sur le terrain, alors que son équipe se déplace chez la Real Sociedad avec l'objectif de mettre fin à une série préoccupante de deux défaites consécutives.

  • Giuliano fait l’objet d’un examen minutieux

    Giuliano a participé à tous les matches de l’Atletico cette saison, avec trois titularisations en Liga ainsi qu’une apparition en Ligue des champions lors de la première journée contre Liverpool. La seule entrée en jeu du jeune ailier en tant que remplaçant est intervenue lors de la victoire 2-0 en championnat contre Malaga, lors du week-end d’ouverture, le 19 août. Malgré ses minutes régulières, qui suscitent de vives critiques et des accusations de favoritisme de la part des supporters, l’entraîneur a fermement refusé d’entrer dans le débat.

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  • imago-sport-1067974034.jpgPressinphoto

    Simeone fait taire le bruit extérieur

    Simeone a choisi de ne pas alimenter le débat sur la présence régulière de son fils dans l'équipe, balayant d'un revers de main les questions sur les critiques en ligne. L'entraîneur argentin a insisté sur le fait que les performances sur le terrain devaient être le seul critère pour juger un joueur. Écartant tout examen extérieur avant le match de dimanche à Saint-Sébastien, il a déclaré : « Je n'ai rien à dire. Les actes et le travail de Giuliano parlent d'eux-mêmes. »

  • La fragilité défensive suscite l’inquiétude

    Les performances individuelles de Giuliano se sont inscrites dans un contexte de problèmes collectifs bien plus larges au sein de l’effectif de Simeone lors des premières semaines de la saison. Le club madrilène aborde le week-end sur fond de deux défaites consécutives, après avoir été battu 3-0 par l’Athletic avant de s’incliner à Liverpool. Une défense perméable est devenue une préoccupation immédiate, l’équipe ayant encaissé huit buts lors de ses cinq premiers matches officiels.

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    Le déplacement à Anoeta permet d’apporter des réponses aux interrogations

    L'Atlético fait face à un sérieux test de caractère lorsqu'il se déplace chez la Real Sociedad à la Reale Arena, avec l'impératif d'empêcher un début de saison hésitant de se transformer en véritable crise. Les options de Diego Simeone sont encore réduites par la blessure musculaire de Pablo Barrios et l'absence prolongée d'Alexander Sorloth en attaque. Une victoire à l'extérieur à Saint-Sébastien est primordiale pour l'Atlético afin de retrouver sa solidité défensive avant que l'écart avec le sommet ne se creuse davantage.

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