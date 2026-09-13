Simeone a choisi de ne pas alimenter le débat sur la présence régulière de son fils dans l'équipe, balayant d'un revers de main les questions sur les critiques en ligne. L'entraîneur argentin a insisté sur le fait que les performances sur le terrain devaient être le seul critère pour juger un joueur. Écartant tout examen extérieur avant le match de dimanche à Saint-Sébastien, il a déclaré : « Je n'ai rien à dire. Les actes et le travail de Giuliano parlent d'eux-mêmes. »