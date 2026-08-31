L’atmosphère au Metropolitano est devenue toxique, un rapport affirmant que Simeone est « absolument furieux » contre Alvarez. L’attaquant argentin a été fortement annoncé dans le cadre d’un transfert sensationnel au FC Barcelone, un mouvement qui a laissé son entraîneur avec un sentiment d’abandon après une saison de défense publique sans faille.

Le commentateur de la Liga Phil Kitromilides a apporté des précisions sur la dégradation de la situation, révélant l’ampleur de la colère de l’entraîneur. S’exprimant auprès de CBS Sports, Kitromilides a expliqué : « D’après ce que j’entends, le vestiaire est très, très déçu de lui. Et ce qu’on m’a dit par quelqu’un qui connaît la situation, c’est que Diego Simeone ne peut même pas le regarder. En gros, Diego Simeone est furieux, absolument furieux contre Julian Alvarez. Et à juste titre. »



