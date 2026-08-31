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Julian Alvarez Diego SimeoneGetty Images
Muhammad Zaki

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Diego Simeone est « absolument FURIEUX » et « ne peut même pas regarder » Julian Alvarez alors que la star de l’Atletico Madrid pousse pour un transfert au FC Barcelone

J. Alvarez
FC Barcelone
D. Simeone
Atlético Madrid
LaLiga

La relation entre Diego Simeone et Julian Alvarez aurait atteint un point de rupture, alors que les spéculations autour d’un transfert au FC Barcelone continuent d’enfler. Les tensions dans la capitale espagnole sont à leur comble, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid se sentirait profondément trahi par le comportement récent de son attaquant vedette.

  • Simeone atteint son point de rupture

    L’atmosphère au Metropolitano est devenue toxique, un rapport affirmant que Simeone est « absolument furieux » contre Alvarez. L’attaquant argentin a été fortement annoncé dans le cadre d’un transfert sensationnel au FC Barcelone, un mouvement qui a laissé son entraîneur avec un sentiment d’abandon après une saison de défense publique sans faille.

    Le commentateur de la Liga Phil Kitromilides a apporté des précisions sur la dégradation de la situation, révélant l’ampleur de la colère de l’entraîneur. S’exprimant auprès de CBS Sports, Kitromilides a expliqué : « D’après ce que j’entends, le vestiaire est très, très déçu de lui. Et ce qu’on m’a dit par quelqu’un qui connaît la situation, c’est que Diego Simeone ne peut même pas le regarder. En gros, Diego Simeone est furieux, absolument furieux contre Julian Alvarez. Et à juste titre. »


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  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    Une trahison de la confiance

    Le sentiment de colère au sein du camp de l’Atlético vient de l’indéfectible soutien apporté par Simeone à Alvarez pendant ses périodes difficiles. Malgré une disette de quatre mois la saison dernière pour l’attaquant, Simeone est resté son défenseur le plus acharné. L’entraîneur considérait l’ancien joueur de Manchester City comme la pierre angulaire de son projet à long terme à Madrid, ce qui rend la récente agitation autour d’un transfert particulièrement difficile à avaler pour le staff technique.

    Kitromilides a développé les raisons pour lesquelles Simeone se sent si lésé, en soulignant la protection dont le joueur a bénéficié pendant ses difficultés. Il a ajouté : « C’est son joueur, c’est quelqu’un qu’il a défendu publiquement, de manière constante, la saison dernière, quand Alvarez est resté près de quatre mois sans marquer. Il n’a jamais été remis en question par Simeone, jamais un mauvais mot de la part de Simeone, il l’a constamment soutenu et appuyé à 100 %. C’est leur joueur le plus important, leur joueur phare. Tout le projet est construit autour de Julian Alvarez. »

  • L’intérêt de Barcelone et les alternatives

    Si Alvarez a manqué des séances d'entraînement la semaine dernière, alimentant davantage les spéculations autour de son départ, il a bien repris le travail avec ses coéquipiers dimanche. Cependant, malgré le désir apparent du joueur de rejoindre le Camp Nou, l'Atlético de Madrid maintient une position ferme.

    Le FC Barcelone reste un grand admirateur de l'international argentin, mais la direction du club reconnaîtrait l'immense difficulté de conclure un accord lors de ce mercato. Par conséquent, le géant catalan a tourné son attention vers d'autres pistes pour renforcer ses options offensives. Selon certaines informations, le Barça se rapproche désormais d'un accord pour Gabriel Jesus, en provenance d'Arsenal, comme alternative plus accessible à l'attaquant mécontent de l'Atleti.


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  • Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Un avenir incertain à Madrid

    Malgré les frictions internes, Alvarez devrait figurer dans le groupe pour le prochain match de l’Atletico. Le club tient absolument à réintégrer l’attaquant, alors même que l’ombre de Barcelone plane toujours.

    Les dirigeants du club font de leur mieux pour donner une impression de normalité malgré la tension sous-jacente. Concernant l’absence récente du joueur et son éventuel retour, la position du club reste empreinte d’espoir, avec l’attente qu’il se concentre sur ses obligations professionnelles. Mateu Alemany a récemment commenté la situation en déclarant : « Le plan est très clair. Nous espérons qu’il sera rapidement de retour dans l’équipe et disponible pour le prochain match de Liga. »

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