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Diego Simeone confirme l’intérêt d’Arsenal pour le transfert de Julián Álvarez, juste avant la demi-finale de la Ligue des champions face au leader de la Premier League
Simeone confirme qu’Alvarez est courtisé
À la veille du match aller au Metropolitano, Diego Simeone a été interrogé sur les rumeurs envoyant l’attaquant Alvarez à Arsenal dès cet été. Recruté en 2024 à Manchester City, l’avant-centre a déjà marqué 48 buts en 104 matchs sous le maillot colchonero, ce qui en fait l’un des joueurs les plus convoités du continent. Le technicien argentin a reconnu sans détour que ce palmarès attire inévitablement les cadors européens.
« Je trouve cela normal. C’est un joueur extraordinaire », a-t-il déclaré à la presse. « Arsenal, le Paris Saint-Germain, Barcelone et d’autres équipes s’intéressent à lui, mais cela ne nous inquiète pas. »
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Gestion d'un patrimoine de 87 millions de livres sterling
Arsenal considère Alvarez comme le finisseur redoutable dont le club a besoin pour s’imposer sur la scène nationale et européenne. Cependant, l’Atlético a déjà fait savoir qu’il n’avait aucune intention de le céder, le club espagnol évaluant le joueur à environ 87 millions de livres sterling.
Par ailleurs, l’attaquant argentin pencherait pour rester en Espagne, que ce soit à l’Atlético ou dans un autre club de Liga, plutôt que de revenir en Angleterre. Le FC Barcelone serait d’ailleurs le plus attentif à sa situation sur le marché national.
En route vers la gloire européenne
Alors que les rumeurs de transfert occupaient la une des journaux, Diego Simeone a pris des mesures pour recentrer son groupe sur l’objectif Ligue des champions. Finaliste malheureux en 2014 et 2016, l’entraîneur argentin brûle d’envie de soulever enfin le précieux trophée. Il a toutefois rappelé que les déceptions passées ne préjugent en rien de la réussite à venir.
« Personne ne nous doit rien ; nous devons travailler dur et espérer que la chance soit de notre côté », a-t-il ajouté. « Il n’y a pas de pression, il y a une responsabilité. L’excitation d’être proche d’un objectif énorme, que le club n’a jamais atteint. Nous devons nous préparer à jouer ; au final, ce sont les joueurs qui décident en fonction de leur expérience, de leur personnalité et de leur éthique de travail. Nous voulons jouer le football que nous imaginons et mener le match là où nous pouvons leur faire mal.
« Disputer une nouvelle demi-finale est extraordinaire. En quatorze ans, c’est la quatrième fois, la première depuis neuf ans. C’est merveilleux, incroyable. Cette foi, cet enthousiasme, cette énergie contagieuse de nos supporters sont précieux. Nous affrontons un adversaire coriace, adroit sur coups arrêtés, et nous aborderons la rencontre avec tous nos espoirs. »
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Les derniers préparatifs sont en cours au Metropolitano.
Alvarez devrait être aligné malgré avoir manqué les deux dernières sorties de l’Atlético en Liga en raison d’une blessure mineure. Sa présence s’annonce cruciale pour animer le secteur offensif de Simeone face à une arrière-garde d’Arsenal qui a fait preuve de solidité en Angleterre cette saison.