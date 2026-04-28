Diego Simeone confirme l’intérêt d’Arsenal pour le transfert de Julián Álvarez, juste avant la demi-finale de la Ligue des champions face au leader de la Premier League

Alors que les rumeurs de transfert occupaient la une des journaux, Diego Simeone a pris des mesures pour recentrer son groupe sur l’objectif Ligue des champions. Finaliste malheureux en 2014 et 2016, l’entraîneur argentin brûle d’envie de soulever enfin le précieux trophée. Il a toutefois rappelé que les déceptions passées ne préjugent en rien de la réussite à venir.

« Personne ne nous doit rien ; nous devons travailler dur et espérer que la chance soit de notre côté », a-t-il ajouté. « Il n’y a pas de pression, il y a une responsabilité. L’excitation d’être proche d’un objectif énorme, que le club n’a jamais atteint. Nous devons nous préparer à jouer ; au final, ce sont les joueurs qui décident en fonction de leur expérience, de leur personnalité et de leur éthique de travail. Nous voulons jouer le football que nous imaginons et mener le match là où nous pouvons leur faire mal.

« Disputer une nouvelle demi-finale est extraordinaire. En quatorze ans, c’est la quatrième fois, la première depuis neuf ans. C’est merveilleux, incroyable. Cette foi, cet enthousiasme, cette énergie contagieuse de nos supporters sont précieux. Nous affrontons un adversaire coriace, adroit sur coups arrêtés, et nous aborderons la rencontre avec tous nos espoirs. »