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Diego Simeone clarifie l’avenir de Julian Alvarez alors que Barcelone et Arsenal tournent autour de la star de l’Atlético de Madrid
La position de Simeone concernant Alvarez
L’ancien attaquant de Manchester City est au centre d’intenses rumeurs de transfert l’envoyant vers Barcelone et Arsenal. L’avenir d’Alvarez a été compliqué par l’intérêt annoncé du Barça, tandis qu’un litige juridique entre les deux clubs a encore tendu leurs relations. Simeone n’a pas tardé à soutenir les dirigeants du club, laissant entendre que la hiérarchie avait déjà parfaitement clarifié sa position auprès de toutes les parties intéressées. La direction de l’Atlético semble réticente à l’idée de laisser son joyau rejoindre un rival national en Catalogne, surtout dans le climat actuel de tensions entre les deux géants espagnols.
« Je pense que si le propriétaire du club s’est exprimé aussi franchement sur ce qu’il a dit, alors il n’y a rien d’autre à ajouter, c’est plus que clair. C’est comme quand vous allez au tribunal... il n’y a rien de plus à dire », a déclaré Simeone aux journalistes. Interrogé sur un possible « pardon » pour l’attaquant, il a répondu : « Je suis très respectueux de toutes les situations que nous avons rencontrées... Griezmann, Diego Costa, et maintenant Julian. Je respecte énormément l’opinion de tout le monde. »
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L’entraîneur écarte Alvarez pour l’ouverture de la Liga
Simeone a confirmé qu’Alvarez ne sera pas disponible pour le match d’ouverture de la saison de Liga de l’Atletico contre Malaga, mercredi soir, ce qui a suscité des questions concernant son état de préparation mentale et physique pour représenter les Colchoneros. Malgré le bruit autour de son avenir, Simeone a insisté sur le fait que la décision de le laisser hors du groupe pour le match est uniquement basée sur sa condition athlétique actuelle après un retour tardif de ses obligations internationales.
L’entraîneur de l’Atleti a expliqué sa position sur l’intégration de l’attaquant au sein du groupe professionnel. « Je pense toujours la même chose. Je m’occupe de l’aspect sportif. Nous parlons comme nous le faisons toujours », a déclaré Simeone. « D’un point de vue sportif, nous avons besoin de plus de séances d’entraînement avec lui pour qu’il puisse progresser. C’est l’un des meilleurs joueurs offensifs... sinon le meilleur. »
Renforts défensifs et profondeur d’effectif
Au-delà des gros titres offensifs, Simeone a également pris le temps de saluer l'arrivée de Cristian Romero, qui devrait apporter un nouveau degré d'agressivité et de leadership à l'arrière-garde de l'Atleti. L'entraîneur estime que la stabilité défensive apportée par Romero sera la base sur laquelle reposera le reste de la réussite de l'équipe cette saison.
En décrivant l'impact qu'il attend de son compatriote, Simeone a mis en avant les qualités précises qui ont fait de Romero une cible prioritaire. « Leadership, force, hiérarchie, engagement, qualité et sentiment d'appartenance, sûrement avec le temps. Je le vois comme un footballeur qui représente les valeurs et qui vient nous aider », a souligné Simeone.
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Gérer la folie du mercato
Alors que le mercato est toujours ouvert, Simeone reste prudent quant à la possibilité de nouveaux mouvements au sein de son effectif. L'entraîneur de l'Atlético a reconnu que le marché restait imprévisible et que le club devait être prêt à toute éventualité avant la date limite. Satisfait des outils à sa disposition, il a toutefois souligné que la condition physique de ses joueurs était sa préoccupation principale.
« C'est une question un peu délicate. Nous devons ajuster ce que nous jugeons le mieux pour tirer le meilleur de l'équipe que nous allons continuer à avoir, et que nous ne connaissons toujours pas encore, il reste encore du marché avant la fin, plus rien ne me surprend... nous sommes préparés à tout », a-t-il admis.
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