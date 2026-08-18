Diego Simeone clarifie l’avenir de Julian Alvarez alors que Barcelone et Arsenal tournent autour de la star de l’Atlético de Madrid

L’ancien attaquant de Manchester City est au centre d’intenses rumeurs de transfert l’envoyant vers Barcelone et Arsenal. L’avenir d’Alvarez a été compliqué par l’intérêt annoncé du Barça, tandis qu’un litige juridique entre les deux clubs a encore tendu leurs relations. Simeone n’a pas tardé à soutenir les dirigeants du club, laissant entendre que la hiérarchie avait déjà parfaitement clarifié sa position auprès de toutes les parties intéressées. La direction de l’Atlético semble réticente à l’idée de laisser son joyau rejoindre un rival national en Catalogne, surtout dans le climat actuel de tensions entre les deux géants espagnols.

« Je pense que si le propriétaire du club s’est exprimé aussi franchement sur ce qu’il a dit, alors il n’y a rien d’autre à ajouter, c’est plus que clair. C’est comme quand vous allez au tribunal... il n’y a rien de plus à dire », a déclaré Simeone aux journalistes. Interrogé sur un possible « pardon » pour l’attaquant, il a répondu : « Je suis très respectueux de toutes les situations que nous avons rencontrées... Griezmann, Diego Costa, et maintenant Julian. Je respecte énormément l’opinion de tout le monde. »