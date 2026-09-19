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Diego Simeone cible la sensation de Bundesliga Ibrahim Maza, estimée à 70 M€, alors que l’Atlético de Madrid prépare une offensive ambitieuse sur le marché des transferts
L’Atlético relance sa recherche au milieu de terrain
L'Atletico a clairement jeté son dévolu sur une cible bien connue alors que Diego Simeone cherche à renforcer ses options au milieu de terrain. Le géant espagnol a relancé son intérêt pour le meneur de jeu algérien de 20 ans du Bayer Leverkusen, Maza, et n'a pas perdu de temps pour faire connaître ses intentions.
Selon Bulinews, la direction sportive de l'Atletico a déjà contacté Leverkusen pour exprimer son intérêt. Cependant, arracher le talentueux milieu offensif au club de Bundesliga ne sera pas simple, puisque Leverkusen n'a aucune intention de laisser partir sa pépite montante.
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Un prix demandé élevé de 70 M€
Maza s’est imposé comme un joueur très convoité, ce qui signifie que l’Atlético fait face à un obstacle financier important. Après avoir rejoint Leverkusen en provenance du Hertha Berlin à l’été 2025 pour un montant annoncé de 12 millions d’euros, sa valeur marchande a explosé. Alors que son contrat actuel court jusqu’en juin 2030, un éventuel transfert coûterait désormais aux alentours de 70 millions d’euros.
L’intérêt de l’Atlético n’a rien de nouveau. Selon le journaliste de beIN Sports Hafid Derradji, le club espagnol avait même formulé une offre de 35 millions d’euros alors que Maza évoluait encore au Hertha. Cette proposition a été rapidement rejetée, mais cela n’a manifestement pas dissuadé l’équipe de Simeone de suivre de près sa progression.
Les poids lourds de la Premier League sont à l’affût
Il est facile de comprendre pourquoi l’élite européenne tourne autour de lui. Maza est en forme étincelante avec Leverkusen cette saison, au point d’asseoir son statut de titulaire indiscutable. L’international algérien a déjà inscrit un but et délivré deux passes décisives en seulement quatre titularisations, ne manquant que le match d’ouverture du club en Ligue Europa en raison d’une maladie.
L’Atlético n’est pas le seul cador à suivre la situation de près. Les géants de Premier League Arsenal et Manchester City ont tous deux manifesté un intérêt concret pour le jeune joueur durant l’été. Leverkusen est resté inflexible pendant ce mercato, en faisant clairement savoir qu’une vente du joueur de 20 ans était totalement exclue.
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Leverkusen prépare une prolongation lucrative
Pour écarter l'Atlético et la menace grandissante de la Premier League, Leverkusen prend les devants. Des informations de Bild indiquent que le club allemand travaille déjà activement à une prolongation de contrat qui lierait Maza bien au-delà de l'échéance actuelle de son bail, fixée à 2030.
Les premiers échanges avec les représentants du joueur ont débuté la semaine dernière, même si aucun accord officiel n'a encore été trouvé. L'objectif principal de Leverkusen est de conserver son maître à jouer au milieu de terrain en lui offrant d'importantes incitations financières pour le convaincre de rester.
Le contrat proposé comprendra une augmentation substantielle de salaire. Cela représenterait un important coup de pouce financier, venant nettement s'ajouter aux 3 millions d'euros par saison qu'il perçoit actuellement en Allemagne.
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