L'Atletico a clairement jeté son dévolu sur une cible bien connue alors que Diego Simeone cherche à renforcer ses options au milieu de terrain. Le géant espagnol a relancé son intérêt pour le meneur de jeu algérien de 20 ans du Bayer Leverkusen, Maza, et n'a pas perdu de temps pour faire connaître ses intentions.

Selon Bulinews, la direction sportive de l'Atletico a déjà contacté Leverkusen pour exprimer son intérêt. Cependant, arracher le talentueux milieu offensif au club de Bundesliga ne sera pas simple, puisque Leverkusen n'a aucune intention de laisser partir sa pépite montante.