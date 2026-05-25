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Diego Simeone affirme que Julian Alvarez a « déjà pris sa décision » concernant son transfert estival, tandis que l’entraîneur de l’Atlético de Madrid réagit avec vivacité aux rumeurs liant l’attaquant au FC Barcelone, à Arsenal et au PSG
Simeone laisse le ballon à Alvarez
Après une défaite décevante 5-1 face à Villarreal lors de la dernière journée, l'entraîneur de l'Atleti, Diego Simeone, a été interrogé sur la présence de son attaquant vedette au Metropolitano la saison prochaine. Plutôt que de démentir catégoriquement les rumeurs de départ, l'entraîneur argentin a livré une réponse ambiguë qui a semé le doute chez les supporters madrilènes quant à la continuité du champion du monde.
Interrogé par Movistar, l’Argentin a clairement indiqué que l’avenir du joueur ne dépendait que de lui. « Ce n’est pas une question qui me concerne, c’est une question qui concerne Julian, a-t-il déclaré. Il est assez grand pour savoir ce qu’il va faire, et j’imagine qu’il a déjà pris sa décision. »
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Les grands clubs européens s’intéressent de près à « La Arana ».
Ces rumeurs surviennent alors que plusieurs grands clubs européens s’apprêtent à tester la détermination de l’Atlético. Bien qu’Alvarez ait précédemment déclaré se sentir bien à Madrid, son refus de se prononcer catégoriquement sur son avenir à long terme a suscité l’intérêt de clubs étrangers. Arsenal s’intéresserait particulièrement à lui, Mikel Arteta cherchant à renforcer ses options offensives en vue de défendre son titre.
En Liga, Barcelone et le PSG surveillent également la situation. Reste un obstacle de taille : l’Atlético ne devrait pas bouger sans une offre supérieure à 100 millions d’euros.
La position de l'Atlético concernant sa star
Du point de vue du club, la direction reste catégorique : Alvarez n’est pas à vendre. L’ancien joueur de Manchester City est lié par un contrat qui court jusqu’en 2030 et qui comprend une clause libératoire colossale de 500 millions d’euros. Si ce chiffre est censé avoir un effet dissuasif, la réalité, à savoir que les plus grands clubs européens disposent d’une puissance financière considérable, fait que le statut « intouchable » du joueur est remis en question.
Les Rojiblancos voient en lui la pierre angulaire de leur projet futur, surtout au moment où d’autres éléments de l’effectif pourraient bouger. Alors que la légende Antoine Griezmann s’apprête à partir, le club est impatient de bâtir l’équipe autour du joueur de 26 ans, même si les dernières déclarations de Simeone laissent entendre que le projet repose entièrement sur la volonté du joueur de rester.
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La « boule de neige des mensonges » et la réalité des transferts
Lasuré par le bruit médiatique autour de son avenir, Alvarez a récemment mis les points sur les i : il a démenti chercher un logement à Barcelone et dénoncé une « boule de neige de mensonges ». Il assure rester focalisé sur ses obligations madrilènes, mais l’absence de prise de position claire de son entraîneur maintient le flou.
À l’approche du mercato estival, la question de savoir si Alvarez sera le fer de lance de la nouvelle ère de l’Atleti ou la prochaine grande recrue de la Premier League continue d’alimenter les Unes. Pour l’instant, les Rojiblancos attendent un signal clair de leur star afin de mettre fin, une bonne fois pour toutes, aux rumeurs.