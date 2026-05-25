Après une défaite décevante 5-1 face à Villarreal lors de la dernière journée, l'entraîneur de l'Atleti, Diego Simeone, a été interrogé sur la présence de son attaquant vedette au Metropolitano la saison prochaine. Plutôt que de démentir catégoriquement les rumeurs de départ, l'entraîneur argentin a livré une réponse ambiguë qui a semé le doute chez les supporters madrilènes quant à la continuité du champion du monde.

Interrogé par Movistar, l’Argentin a clairement indiqué que l’avenir du joueur ne dépendait que de lui. « Ce n’est pas une question qui me concerne, c’est une question qui concerne Julian, a-t-il déclaré. Il est assez grand pour savoir ce qu’il va faire, et j’imagine qu’il a déjà pris sa décision. »