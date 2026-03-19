Getty Images
Traduit par
Diego Simeone affirme que Barcelone est « meilleure » que l'Atlético de Madrid après s'être qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des champions
Simeone prépare le terrain pour un affrontement titanesque
L'Atlético a su se sortir indemne d'un match retour délicat dans le nord de Londres pour se hisser parmi les huit derniers de la Ligue des champions. Si la victoire 7-5 sur l'ensemble des deux matchs face à Tottenham laisse penser à une qualification facile, les Espagnols ont dû subir des périodes de pression avant que leur talent individuel ne fasse finalement la différence. Ils ont subi une défaite lors du match retour après que le penalty de dernière minute de Xavi Simons ait assuré la victoire 3-2 aux locaux.
- Getty Images Sport
L'entraîneur de l'Atlético reconnaît la menace que représentent les Blaugrana
Après que l'Atlético s'est assuré une place parmi les huit derniers de la plus prestigieuse compétition européenne, Simeone n'a pas tardé à tourner son attention vers ses rivaux nationaux. Alors que de nombreux entraîneurs auraient pu opter pour des manœuvres psychologiques, le patron de l'Atlético s'est montré franc quant à la hiérarchie avant cette confrontation.
« Barcelone est meilleure que nous, mais cela nous poussera à nous battre, espérons-le, de la meilleure manière possible », a déclaré Simeone, cité par AS. « Nous essayons de rivaliser avec Barcelone,
l'équipe contre laquelle nous avons été tirés au sort. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils sont la meilleure équipe offensive d'Europe. La possibilité d'un quart de finale contre eux représente un défi de haut niveau et exigera de nous que nous soyons à la hauteur. »
Une constance sur la plus grande scène
La victoire contre Tottenham marque la huitième fois en 13 ans que Simeone mène l'Atlético en quarts de finale de la Ligue des champions. Malgré les critiques ponctuelles concernant le style de jeu de l'équipe ou les attentes, l'entraîneur estime que son palmarès parle de lui-même.
« Parfois, les mots ne sont pas nécessaires. Les faits et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous devons continuer à donner le meilleur de nous-mêmes, à offrir le meilleur de notre qualité, pour continuer à nous réinventer, et aujourd’hui, l’équipe a fourni un effort formidable », a-t-il déclaré.
- AFP
Un défi de taille en perspective avant les quarts de finale de la Ligue des champions
Le calendrier qui attend l'équipe de Simeone avant les quarts de finale de la Ligue des champions, prévus au début du mois prochain, s'annonce extrêmement chargé. Avant de se rendre au Spotify Camp Nou pour le match aller, les Colchoneros disputeront deux rencontres cruciales de Liga : contre le Real Madrid le 22 mars et contre le Barça le 4 avril. L'Atlético occupe actuellement la troisième place du classement avec 57 points en 28 matches, à neuf points des Blancos et à 13 points des Blaugrana, leaders du championnat.
Publicité