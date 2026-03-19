Diego Simeone affirme que Barcelone est « meilleure » que l'Atlético de Madrid après s'être qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des champions

Après que l'Atlético s'est assuré une place parmi les huit derniers de la plus prestigieuse compétition européenne, Simeone n'a pas tardé à tourner son attention vers ses rivaux nationaux. Alors que de nombreux entraîneurs auraient pu opter pour des manœuvres psychologiques, le patron de l'Atlético s'est montré franc quant à la hiérarchie avant cette confrontation.

« Barcelone est meilleure que nous, mais cela nous poussera à nous battre, espérons-le, de la meilleure manière possible », a déclaré Simeone, cité par AS. « Nous essayons de rivaliser avec Barcelone, l'équipe contre laquelle nous avons été tirés au sort. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils sont la meilleure équipe offensive d'Europe. La possibilité d'un quart de finale contre eux représente un défi de haut niveau et exigera de nous que nous soyons à la hauteur. »