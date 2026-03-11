Diego Simeone affirme n'avoir « jamais vu » quelque chose de semblable au remplacement surprise d'Antonin Kinsky après le début cauchemardesque de Tottenham

Le patron de l'Atlético a été interrogé sur la décision de remplacer un gardien de but si tôt dans un match à élimination directe à enjeux élevés. Simeone a déclaré à Movistar : « Non, je n'ai jamais vu cela au niveau professionnel. Ce n'est pas mon problème, c'est le leur, celui de leur entraîneur et du gardien de but, et nous nous concentrons sur nous-mêmes, pas sur les décisions prises par d'autres. »

La nature de ce remplacement a suscité de vives critiques de la part des experts, d'autant plus que Tudor semblait ignorer Kinsky alors qu'il quittait le terrain en direction du tunnel. L'ancien gardien de but anglais Joe Hart s'est montré particulièrement virulent, accusant l'entraîneur des Spurs d'un manque total d'empathie à un moment qui pourrait définir la carrière d'un jeune joueur. « Il passe devant Tudor sans même le saluer. Si c'est ça, la gestion des hommes, je suis sidéré. Il reste là et fait comme si de rien n'était », s'est indigné Hart sur TNT Sports. « Je suis vraiment bouleversé pour ce garçon, absolument bouleversé. Cette équipe de Tottenham est complètement désorganisée en ce moment. »