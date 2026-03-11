Getty/GOAL
Diego Simeone affirme n'avoir « jamais vu » quelque chose de semblable au remplacement surprise d'Antonin Kinsky après le début cauchemardesque de Tottenham
Le spectacle d'horreur de Kinsky à Madrid
Confié les gants dans l'une des ambiances les plus intimidantes d'Europe, le gardien tchèque a rapidement vu sa soirée tourner au cauchemar au Metropolitano. Paralysé par le pressing intense de l'attaque de l'Atlético, Kinsky semblait isolé tandis que l'équipe locale profitait de ses erreurs. Ces dernières se sont avérées trop lourdes pour que le banc de Tottenham puisse les ignorer. Dans un geste rarement vu à ce niveau de compétition, le jeune joueur, découragé, a été remplacé à la 17e minute. Guglielmo Vicario a été introduit pour endiguer le flot, mais le mal était déjà fait et les Spurs ont finalement subi une défaite 5-2.
Simeone stupéfait par un changement tactique impitoyable
Le patron de l'Atlético a été interrogé sur la décision de remplacer un gardien de but si tôt dans un match à élimination directe à enjeux élevés. Simeone a déclaré à Movistar : « Non, je n'ai jamais vu cela au niveau professionnel. Ce n'est pas mon problème, c'est le leur, celui de leur entraîneur et du gardien de but, et nous nous concentrons sur nous-mêmes, pas sur les décisions prises par d'autres. »
La nature de ce remplacement a suscité de vives critiques de la part des experts, d'autant plus que Tudor semblait ignorer Kinsky alors qu'il quittait le terrain en direction du tunnel. L'ancien gardien de but anglais Joe Hart s'est montré particulièrement virulent, accusant l'entraîneur des Spurs d'un manque total d'empathie à un moment qui pourrait définir la carrière d'un jeune joueur. « Il passe devant Tudor sans même le saluer. Si c'est ça, la gestion des hommes, je suis sidéré. Il reste là et fait comme si de rien n'était », s'est indigné Hart sur TNT Sports. « Je suis vraiment bouleversé pour ce garçon, absolument bouleversé. Cette équipe de Tottenham est complètement désorganisée en ce moment. »
Le patron de l'Atlético satisfait après avoir « forcé » Tottenham à commettre une erreur
Pour Simeone, le succès de cette soirée ne se résume pas seulement au score, mais aussi à la manière dont son équipe a su forcer Kinsky et la défense des Spurs à commettre ces erreurs en début de match. « J'ai aimé l'équipe, nous avons eu un impact grâce aux erreurs que nous leur avons fait commettre, ce qui nous a donné confiance, nous a encouragés à continuer à presser dans la moitié de terrain adverse et à prendre une avance significative », a déclaré Simeone. Cependant, malgré les trois buts d'avance, il a averti que les huitièmes de finale étaient loin d'être terminés : « Le match retour sera certainement difficile... Comme tous les matchs en Europe, sans aucun doute. »
Une période cruciale de la saison pour l'Atlético
Les trois buts d'avance sur les Spurs constituent un tampon stratégique essentiel pour les hommes de Simeone avant une série de matchs décisifs pour la saison. Après son déplacement à Londres pour le match retour le 18 mars, l'Atlético affrontera successivement le Real Madrid et Barcelone en championnat. Cette avance au score sur les Spurs offre une marge de manœuvre bienvenue, l'Atlético pouvant désormais se concentrer pleinement sur son prochain match de Liga contre Getafe ce week-end.
