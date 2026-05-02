Dans un geste illustrant sa confiance totale en la profondeur de son effectif, Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atlético Madrid, a pris une décision audacieuse : remplacer les onze titulaires du match précédent. À la veille du match retour de demi-finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le technicien argentin a privilégié des joueurs frais pour Londres, alignant ainsi une équipe entièrement renouvelée lors du déplacement à Valence.

Malgré le manque de cohésion habituellement lié à une rotation aussi radicale, les visiteurs ont fait preuve d’un sang-froid remarquable. Ils ont contrôlé de longues phases du match, démontrant que la philosophie du « Cholo » imprègne profondément l’ensemble de l’effectif, quel que soit le joueur qui porte le maillot. La décision de laisser ses stars au repos s’est avérée justifiée : les joueurs de second plan ont plus que tenu leur rang et ont su gérer l’ambiance hostile du Mestalla.