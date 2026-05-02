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Diego Simeone a procédé à un turnover total en alignant un onze de départ entièrement renouvelé pour le match de Ligue des champions contre Arsenal, et l’Atlético Madrid a malgré tout battu Valence
Simeone prend des risques avant le déplacement à Arsenal
Dans un geste illustrant sa confiance totale en la profondeur de son effectif, Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atlético Madrid, a pris une décision audacieuse : remplacer les onze titulaires du match précédent. À la veille du match retour de demi-finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le technicien argentin a privilégié des joueurs frais pour Londres, alignant ainsi une équipe entièrement renouvelée lors du déplacement à Valence.
Malgré le manque de cohésion habituellement lié à une rotation aussi radicale, les visiteurs ont fait preuve d’un sang-froid remarquable. Ils ont contrôlé de longues phases du match, démontrant que la philosophie du « Cholo » imprègne profondément l’ensemble de l’effectif, quel que soit le joueur qui porte le maillot. La décision de laisser ses stars au repos s’est avérée justifiée : les joueurs de second plan ont plus que tenu leur rang et ont su gérer l’ambiance hostile du Mestalla.
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Les jeunes talents de l’Académie, Luque et Cubo, font déjà parler d’eux.
Le pari s’est révélé payant en seconde période, lorsque les jeunes issus du centre de formation ont saisi leur chance sur la grande scène. Iker Luque, tout juste âgé de 20 ans, a ouvert le score à la 74^e minute d’une frappe chirurgicale au premier poteau, trouvant le chemin des filets à peine dix minutes après son entrée en jeu. Des débuts de rêve pour le jeune joueur, qui a fait preuve d’une maturité bien supérieure à son âge.
Il n’était pas le seul adolescent à tourmenter Valence, puisque Cubo, 18 ans, a scellé le sort de la rencontre huit minutes plus tard. La jeune pépite a fait preuve d’un grand sang-froid pour contrôler une passe en profondeur astucieuse d’Antoine Griezmann – l’une des rares stars confirmées à entrer en jeu en seconde période – avant de glisser le ballon à ras de terre pour battre Stole Dimitrievski. Après une brève consultation de la VAR, l’arbitre a validé le but, déclenchant des célébrations endiablées sur le banc colchonero.
Une position dominante dans les données malgré une forte rotation
Les statistiques confirment la grande performance de l’équipe remaniée de Simeone. L’Atlético a terminé la rencontre avec 1,78 but attendu (xG) grâce à 20 tirs, démontrant que son danger offensif demeurait intact malgré l’absence de son trio d’attaque habituel. Défensivement, les Colchoneros sont restés tout aussi solides, contraignant Valence à zéro tir cadré – une première pour « Los Che » depuis février en Liga.
En s’imposant, l’Atlético prolonge à dix sa série de matchs avec au moins un but marqué. Si tout le monde savait que Simeone laisserait certains titulaires au repos avant un rendez-vous crucial en Ligue des champions, il ne s’attendait sans doute pas à ce que ses jeunes issus du centre de formation brillent ainsi sur un terrain aussi hostile.
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La tension monte à l’approche du sommet européen.
Ce résultat constitue un excellent tremplin avant le prochain déplacement à l'Emirates Stadium. En laissant au repos l'ensemble de son onze de départ, Simeone s'est assuré que ses principaux atouts seront en pleine forme pour affronter l'Arsenal de Mikel Arteta mardi. Le match aller de la demi-finale de la Ligue des champions de la semaine dernière s'était soldé par un match nul 1-1.