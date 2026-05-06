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Diego Simeone a bousculé l’ancien directeur sportif de l’Atlético de Madrid, Andrea Berta, obligeant le staff à intervenir pour séparer les deux hommes juste avant que Arsenal ne célèbre sa qualification pour la finale de la Ligue des champions
Simeone perd son sang-froid sur la touche
En fin de match, alors qu’Arsenal battait l’Atlético de Madrid 1-0 lors du retour de leur demi-finale, Diego Simeone, furieux, a bousculé l’ancien directeur sportif colchonero, Berta. Cet incident a éclaté alors que le club londonien se qualifiait pour la finale de la plus prestigieuse compétition européenne, 20 ans après sa dernière participation, grâce à un but de Bukayo Saka qui a offert la victoire 2-1 sur l’ensemble des deux rencontres.
Alors que le temps s’écoulait, l’Argentin s’est approché de Berta, posté près de la ligne de touche. Le technicien madrilène implorait l’arbitre de mettre fin à la rencontre. Mais, alors que Berta s’avançait depuis le tunnel vers la touche après une sortie de balle, Simeone, dans un geste d’énervement, a poussé l’ancien dirigeant avec lequel il a longtemps collaboré. Le quatrième arbitre et plusieurs représentants du club ont aussitôt dû intervenir pour séparer les deux hommes et éviter que la situation ne s’envenime.
Une histoire empreinte de magie noire et de drames
Le tempérament fougueux de Diego Simeone n’est pas une nouveauté pour les amateurs de football, comme en témoigne son célèbre accrochage avec David Beckham lors de la Coupe du monde 1998. Tout au long de sa carrière d’entraîneur, l’Argentin a constamment poussé les limites du règlement, et son attitude durant les deux demi-finales lui a valu de vives critiques de la part des commentateurs. Les tensions ont atteint leur paroxysme après une décision controversée de l’assistance vidéo (VAR) lors du match aller, et la rencontre retour à l’Emirates Stadium n’a fait qu’ajouter de l’huile sur le feu.
Steve McManaman, consultant pour TNT Sports, n’a pas mâché ses mots pour dénoncer l’attitude de l’Argentin lors du match aller. Il a déclaré : « Je regarde le comportement de Diego Simeone et de ses assistants alors que l’arbitre se dirigeait vers l’écran – c’était atroce. Il n’a cessé de haranguer le quatrième arbitre. Une fois que l’arbitre a pris sa décision et qu’il y a eu contact, ce n’est pas une erreur claire et évidente, il ne devrait pas revenir en arrière pour réévaluer la situation. Cela me laisse perplexe, mais j’ai trouvé qu’il avait fait un match épouvantable. Si cela s’était produit dans la surface adverse, Simeone serait devenu fou de rage pour réclamer un penalty, et son comportement est épouvantable, honnêtement, c’est épouvantable. »
Simeone refuse de commenter les arbitres du match retour.
Simeone a exprimé son indignation après un incident impliquant Antoine Griezmann lors du match retour mardi soir, alors que l’Atlético a vu ses demandes de faute contre Riccardo Calafiori rejetées. Malgré cette décision arbitrale défavorable, l’entraîneur argentin a refusé d’en faire un prétexte pour la défaite finale de son équipe.
« Je ne vais pas m'attarder sur un détail comme l'incident avec Griezmann », a déclaré Simeone lors de sa conférence de presse d'après-match. « C'est évident, c'était une faute. L'arbitre a signalé une faute de Marc [Pubill] sur l'un de leurs joueurs. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce serait une excuse, et je ne veux pas chercher d'excuses. »
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Des retrouvailles compliquées avec Berta
La confrontation entre Simeone et Berta revêt une importance particulière au regard de leur longue histoire commune en Espagne. Dirigeant clé de l’Atlético de Madrid de 2013 à 2025, Berta a collaboré étroitement avec l’entraîneur argentin pendant plus d’une décennie avant de rejoindre Arsenal. Malgré l’altercation physique de mardi soir, Simeone avait auparavant publiquement salué les qualités de ce dirigeant italien.
En janvier dernier, l’Argentin avait ainsi confié : « Je ne peux pas me prononcer sur les décisions du club. Je suis reconnaissant du travail qu’Andrea a accompli à nos côtés ; nous avions une relation très saine, même si nous n’étions pas toujours d’accord sur certains points, comme cela arrive, mais nous cherchions toujours le meilleur pour l’Atlético. Il a tout donné à l’Atlético, je le remercie pour cette période et je lui souhaite le meilleur. »