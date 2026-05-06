Diego Simeone a bousculé l’ancien directeur sportif de l’Atlético de Madrid, Andrea Berta, obligeant le staff à intervenir pour séparer les deux hommes juste avant que Arsenal ne célèbre sa qualification pour la finale de la Ligue des champions

Le tempérament fougueux de Diego Simeone n’est pas une nouveauté pour les amateurs de football, comme en témoigne son célèbre accrochage avec David Beckham lors de la Coupe du monde 1998. Tout au long de sa carrière d’entraîneur, l’Argentin a constamment poussé les limites du règlement, et son attitude durant les deux demi-finales lui a valu de vives critiques de la part des commentateurs. Les tensions ont atteint leur paroxysme après une décision controversée de l’assistance vidéo (VAR) lors du match aller, et la rencontre retour à l’Emirates Stadium n’a fait qu’ajouter de l’huile sur le feu.

Steve McManaman, consultant pour TNT Sports, n’a pas mâché ses mots pour dénoncer l’attitude de l’Argentin lors du match aller. Il a déclaré : « Je regarde le comportement de Diego Simeone et de ses assistants alors que l’arbitre se dirigeait vers l’écran – c’était atroce. Il n’a cessé de haranguer le quatrième arbitre. Une fois que l’arbitre a pris sa décision et qu’il y a eu contact, ce n’est pas une erreur claire et évidente, il ne devrait pas revenir en arrière pour réévaluer la situation. Cela me laisse perplexe, mais j’ai trouvé qu’il avait fait un match épouvantable. Si cela s’était produit dans la surface adverse, Simeone serait devenu fou de rage pour réclamer un penalty, et son comportement est épouvantable, honnêtement, c’est épouvantable. »







