Diego Lopez, ancien directeur sportif du Genoa, devient directeur du football de Burnley en Championship

Diego Lopez, après avoir quitté le Genoa à la mi-octobre (Modesto et Melissano l’ayant remplacé au sein de la direction technique), devient le nouveau Chief Football Officer de Burnley.





Voici le communiqué du club anglais, qui évolue en Championship : « Le Burnley Football Club est heureux d’annoncer la nomination de Diego López au poste de Chief Football Officer, ouvrant ainsi le premier chapitre d’une nouvelle ère pour le club. López supervisera les opérations de la direction technique, le mercato et l’organisation sportive du club. Cet Espagnol de 37 ans arrive du Genoa, club de Serie A, où il occupait le poste de Chief of Football. Il apporte avec lui de solides qualités de dirigeant et une longue expérience dans la détection et le développement des talents dans des environnements de haut niveau. »