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Cagliari Calcio v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Diego Lopez, ancien directeur sportif du Genoa, devient directeur du football de Burnley en Championship

Burnley
Genoa
Mercato

Nouvelle fonction pour le dirigeant

Diego Lopez, après avoir quitté le Genoa à la mi-octobre (Modesto et Melissano l’ayant remplacé au sein de la direction technique), devient le nouveau Chief Football Officer de Burnley.


Voici le communiqué du club anglais, qui évolue en Championship : « Le Burnley Football Club est heureux d’annoncer la nomination de Diego López au poste de Chief Football Officer, ouvrant ainsi le premier chapitre d’une nouvelle ère pour le club. López supervisera les opérations de la direction technique, le mercato et l’organisation sportive du club. Cet Espagnol de 37 ans arrive du Genoa, club de Serie A, où il occupait le poste de Chief of Football. Il apporte avec lui de solides qualités de dirigeant et une longue expérience dans la détection et le développement des talents dans des environnements de haut niveau. »

  • Diego López se présente ainsi : « J’ai hâte de commencer à explorer le grand potentiel de ce club. Notre mission est très claire pour moi et je crois en ce que Burnley pourra devenir dans les prochaines années, à condition que nous travaillions tous dans la même direction et avec la plus grande détermination. Dès mes premiers échanges avec Alan, j’ai perçu une véritable ambition, accompagnée d’un plan concret pour la concrétiser. Ce club représente tout pour la ville et ses habitants. Je veux que nos supporters se reconnaissent dans notre manière de jouer, dans les joueurs que nous recrutons et dans la façon dont nous représentons le club. Le travail commence maintenant. »

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