Diego Godin révèle comment Diego Costa et les légendes de l'Atlético de Madrid faisaient pleurer Giuliano Simeone dans le vestiaire

L'ancien défenseur central est revenu sur ces moments chaotiques dans le vestiaire lors d'un entretien avec l'émission de radio espagnole 'Radioestadio Noche'. Évoquant la progression de l'attaquant de 23 ans, il a déclaré : « Nous faisions pleurer Giuliano Simeone dans le vestiaire et maintenant, c'est un homme. »

Se remémorant le traitement brutal subi par le troisième fils de l'entraîneur Simeone, surnommé 'El Cholo', il a ajouté : « Giuliano arrivait dans le vestiaire et Diego Costa le jetait dans le jacuzzi, le balançait dans le bain glacé. Un chaos total.... »

Godin a ajouté : « Il repartait en larmes. "Papa, papa, ils me frappent." Et "El Cholo" lui disait : "Mais tu adores ça." Et il revenait tout de suite ; c'était un kamikaze. »