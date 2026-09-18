AFP
Traduit par
Diego Godin révèle comment Diego Costa et les légendes de l'Atlético de Madrid faisaient pleurer Giuliano Simeone dans le vestiaire
Les farces d’enfance ont forgé le caractère
Les blagues de vestiaire brutales des joueurs cadres faisaient régulièrement partie de l’enfance de Giuliano chaque fois qu’il rendait visite à l’équipe de son père. L’ancien capitaine de l’Uruguay, Godin, se souvenait que l’effectif prenait souvent le garçon pour cible avec des plaisanteries complètement débridées. Ces moqueries incessantes ont contribué à forger le féroce esprit de combattant qu’il affiche aujourd’hui en tant qu’ailier régulier de l’Atlético de Madrid et international argentin A.
- Getty Images Sport
Souvenirs de larmes dans le vestiaire
L'ancien défenseur central est revenu sur ces moments chaotiques dans le vestiaire lors d'un entretien avec l'émission de radio espagnole 'Radioestadio Noche'. Évoquant la progression de l'attaquant de 23 ans, il a déclaré : « Nous faisions pleurer Giuliano Simeone dans le vestiaire et maintenant, c'est un homme. »
Se remémorant le traitement brutal subi par le troisième fils de l'entraîneur Simeone, surnommé 'El Cholo', il a ajouté : « Giuliano arrivait dans le vestiaire et Diego Costa le jetait dans le jacuzzi, le balançait dans le bain glacé. Un chaos total.... »
Godin a ajouté : « Il repartait en larmes. "Papa, papa, ils me frappent." Et "El Cholo" lui disait : "Mais tu adores ça." Et il revenait tout de suite ; c'était un kamikaze. »
La résilience propulse la percée chez les seniors
Cette mentalité de battant l’a aidé à gravir les échelons après avoir quitté le centre de formation de River Plate en 2019, en inscrivant 24 buts avec l’équipe réserve et en surmontant une fracture de la jambe lors de son prêt à Deportivo Alaves. Son travail acharné lui a permis de gagner une place de titulaire, de signer un nouveau contrat jusqu’en 2030 avec une clause libératoire de 500 millions d’euros, et de participer à la Coupe du monde 2026. Cette même détermination avait autrefois aidé Godin à remporter huit trophées avec le club, dont un titre de Liga et deux trophées en Ligue Europa.
- Getty Images Sport
Le derby madrilène met la détermination à l’épreuve
L’Atletico occupe la quatrième place de la Liga avec 13 points pris lors de ses six premiers matches de la saison. Giuliano et ses coéquipiers sont désormais confrontés à un énorme défi lorsqu’ils recevront leurs rivaux madrilènes du Real Madrid dimanche. Ce derby sera leur dernier match avant l’arrêt du football national pour la trêve internationale.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles