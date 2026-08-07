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Diego Forlan nommé sélectionneur intérimaire de l’Uruguay alors que la Celeste tourne la page Marcelo Bielsa après le désastre de la Coupe du monde
L’attaquant légendaire accepte un rôle
Forlan a été nommé sélectionneur intérimaire de l’Uruguay après le départ de Bielsa, dans la foulée d’une campagne de Coupe du monde désastreuse. L’ancien attaquant de 47 ans cumulera ce rôle avec ses fonctions actuelles à la tête de la sélection nationale des moins de 20 ans avant les prochaines qualifications. Il doit diriger l’Uruguay lors d’une série de matches amicaux à l’automne pendant que la fédération cherche un successeur permanent, qui devrait prendre ses fonctions d’ici fin 2026 ou début 2027.
- AFP
Une campagne désastreuse provoque un changement
La décision de la fédération de nommer Forlan intervient après l’élimination décevante de l’Uruguay dès la phase de groupes de la Coupe du monde, avec seulement deux points pris face au Cap-Vert et à l’Arabie saoudite. Ce résultat a marqué la deuxième fois que Bielsa n’a pas réussi à atteindre la phase à élimination directe en trois participations à la Coupe du monde en tant qu’entraîneur. Bien que l’Uruguay ait affiché une possession moyenne de 55 % durant le tournoi, cette statistique n’a pas suffi à sauver la place de Bielsa à la tête de la sélection.
Une expérience limitée met les références à l’épreuve
Forlan prend les rênes du poste d’entraîneur avec une expérience limitée sur le banc, n’ayant dirigé que Penarol et Atenas depuis sa retraite de joueur. Il reste toutefois extrêmement respecté en Uruguay après une brillante carrière de joueur, marquée par 36 buts en 112 sélections, ainsi que par le Ballon d’or de la Coupe du monde 2010. L’icône nationale espère désormais inspirer depuis le banc les stars européennes de l’équipe première.
- ZUMA Press Wire
Le terrain d’essai de l’automne attend
Le premier test de Forlan à la tête de l’équipe première aura lieu lorsque l’Uruguay affrontera le Japon en match amical le 24 septembre. En plus de reconstruire l’équipe première, le technicien devra également se concentrer sur la mission de guider les moins de 20 ans vers la Coupe du monde U20 de l’année prochaine via les qualifications sud-américaines au début de l’année 2027. Son leadership sera mis à l’épreuve alors qu’il tentera de redonner à la sélection nationale sa fierté sur la scène mondiale.
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