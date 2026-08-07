La décision de la fédération de nommer Forlan intervient après l’élimination décevante de l’Uruguay dès la phase de groupes de la Coupe du monde, avec seulement deux points pris face au Cap-Vert et à l’Arabie saoudite. Ce résultat a marqué la deuxième fois que Bielsa n’a pas réussi à atteindre la phase à élimination directe en trois participations à la Coupe du monde en tant qu’entraîneur. Bien que l’Uruguay ait affiché une possession moyenne de 55 % durant le tournoi, cette statistique n’a pas suffi à sauver la place de Bielsa à la tête de la sélection.