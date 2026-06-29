Diego Forlán estime que Cristiano Ronaldo « nuit » aux chances du Portugal de remporter la Coupe du monde, selon une analyse franche de l’ancien coéquipier de Manchester United

Invité de l’émission « La Casa del Kun » sur ESPN, Diego Forlán, ancien coéquipier de Manchester United et lauréat du Ballon d’or de la Coupe du monde 2010, a livré son analyse d’attaquant sur la question. Selon lui, le manque de mobilité de Cristiano Ronaldo facilite considérablement le travail des défenseurs adverses. Si le buteur reste redoutable dans la surface, son positionnement fixe empêche le Portugal d’étirer le jeu et de créer des espaces pour ses autres créateurs.

« En tant qu’attaquant, je le dis : le problème, c’est que Cristiano est au centre. C’est un numéro 9, il reste là pour profiter de l’occasion de marquer, il ne sort plus pour aller chercher le ballon, et au final il conditionne tout le jeu du Portugal », analyse Forlán. « C’est la situation typique où l’on disait autrefois : “Je reste ici parce que je suis près du but pour marquer”, mais on ne se rend pas compte qu’on finit par nuire à son équipe, car les deux défenseurs centraux restent là, on ne bouge pas. Les défenseurs centraux restent sur place, l’un devient un point de référence et l’autre se retrouve isolé. Personne ne peut venir vous servir, car on commence à fermer cet espace. »