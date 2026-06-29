AFP
Traduit par
Diego Forlán estime que Cristiano Ronaldo « nuit » aux chances du Portugal de remporter la Coupe du monde, selon une analyse franche de l’ancien coéquipier de Manchester United
Manque de régularité lors de la phase de poules
Les performances de Ronaldo lors de la phase de poules de la Coupe du monde 2026 ont oscillé entre deux extrêmes. Après une prestation décevante lors du match nul d’ouverture contre la RD Congo, la superstar d’Al-Nassr s’est rattrapée en inscrivant un doublé lors d’une victoire convaincante 5-0 contre l’Ouzbékistan, affirmant avec assurance qu’il était « de retour » à son meilleur niveau. Cependant, une nouvelle prestation en demi-teinte lors du match nul suivant contre la Colombie a une fois de plus amené beaucoup de monde à se demander si sa présence dans le onze de départ était réellement bénéfique pour l’équipe.
- Getty Images Sport
Forlan estime que Ronaldo est le maillon faible de l’attaque portugaise.
Invité de l’émission « La Casa del Kun » sur ESPN, Diego Forlán, ancien coéquipier de Manchester United et lauréat du Ballon d’or de la Coupe du monde 2010, a livré son analyse d’attaquant sur la question. Selon lui, le manque de mobilité de Cristiano Ronaldo facilite considérablement le travail des défenseurs adverses. Si le buteur reste redoutable dans la surface, son positionnement fixe empêche le Portugal d’étirer le jeu et de créer des espaces pour ses autres créateurs.
« En tant qu’attaquant, je le dis : le problème, c’est que Cristiano est au centre. C’est un numéro 9, il reste là pour profiter de l’occasion de marquer, il ne sort plus pour aller chercher le ballon, et au final il conditionne tout le jeu du Portugal », analyse Forlán. « C’est la situation typique où l’on disait autrefois : “Je reste ici parce que je suis près du but pour marquer”, mais on ne se rend pas compte qu’on finit par nuire à son équipe, car les deux défenseurs centraux restent là, on ne bouge pas. Les défenseurs centraux restent sur place, l’un devient un point de référence et l’autre se retrouve isolé. Personne ne peut venir vous servir, car on commence à fermer cet espace. »
Conseils pour une icône de Manchester United
Avec un effectif comptant dans ses rangs des joueurs tels que Bruno Fernandes, Bernardo Silva et Rafael Leão, l’Uruguayen affirme qu’un léger changement de mentalité de la part de Ronaldo pourrait libérer tout le potentiel offensif du reste de l’équipe.
Forlán a prodigué un conseil clair à son ancien coéquipier d’Old Trafford s’il veut mener le Portugal vers la victoire : « S’il se décalait un peu sur les ailes, les autres pourraient s’infiltrer et il resterait impliqué dans le jeu. C’est là que le Portugal pêche, car il ne parvient pas à exploser : tout finit par se concentrer d’un seul côté, ce qui crée en fait un goulot d’étranglement. Ce n’est pas un problème, il s’agit juste de lui faire comprendre : “Déplace-toi, libère l’espace, pour pouvoir agir.” »
- Getty Images Sport
Le tournant de Ronaldo en Coupe du monde
Alors que le Portugal se prépare pour les huitièmes de finale, la pression monte sur Roberto Martínez pour qu’il gère au mieux le rôle de son capitaine. Cristiano Ronaldo a déjà prouvé qu’il pouvait encore trouver le chemin des filets, mais le problème de « blocage » décrit par Diego Forlán demeure une préoccupation majeure face à des adversaires de haut niveau, capables de neutraliser une attaque trop prévisible. Reste à savoir si le quintuple Ballon d’Or est prêt à adapter son jeu à ce stade avancé de sa carrière. Qualifié pour les seizièmes de finale, où il défiera la Croatie, le Portugal pourrait devoir compter sur une évolution tactique de son meilleur joueur de l’histoire : moins de point d’ancrage statique, plus de création d’espaces pour des coéquipiers qui en ont cruellement besoin.