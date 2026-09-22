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Diego Forlan entame son intérim à la tête de l’Uruguay alors que Federico Valverde, blessé, manque la tournée asiatique
Forlan prend les choses en main alors que l’Uruguay lance une nouvelle ère sans Valverde
Diego Forlan a officiellement entamé son mandat à la tête de l’Uruguay en tant que sélectionneur intérimaire, prenant en charge l’Uruguay pour une tournée asiatique amicale de trois matches à venir. Cependant, le légendaire ancien attaquant aborde son premier test sans le milieu vedette Federico Valverde.
Le milieu du Real Madrid a été contraint de déclarer forfait pour le voyage après avoir subi une grave blessure à la cheville lors du derby contre l’Atletico Madrid.
Forlan a confirmé que le long voyage risquait d’aggraver le gonflement, rendant nécessaire l’absence de Valverde, qui restera en Espagne pour sa rééducation.
- Getty Images Sport
Forlan explique la décision médicale et convoque Martinez
S’exprimant sur la situation, Forlan a révélé que le staff médical avait surveillé l’état de Valverde jusqu’au tout dernier moment avant de décider de ne prendre aucun risque physique. L’entraîneur de 47 ans a souligné la nécessité de protéger la santé du joueur à long terme plutôt que de privilégier sa disponibilité à court terme.
Pour combler cette absence au milieu axial, Forlan a convoqué le milieu de Palmeiras Emiliano Martinez comme remplaçant direct.
« Le médecin a parlé avec Fede et, évidemment, il ressent une certaine gêne », a expliqué Forlan. « Nous comprenons les circonstances et devons comprendre que la blessure pourrait enfler, surtout avec le voyage. »
Le remaniement de l’effectif apporte de nouveaux visages et des retours importants
Martinez rejoignant directement le groupe, Forlan a intégré un mélange de nouveaux talents et de joueurs expérimentés afin de relancer la dynamique après une campagne décevante lors de la Coupe du monde 2026. Les joueurs non capés Thiago Cardozo, Juan Rodriguez et Facundo Bernal ont été appelés pour la première fois.
Le groupe est également marqué par les retours de cadres, dont Nahitan Nandez, Lucas Torreira et le défenseur de Barcelone Ronald Araujo.
Forlan veut évaluer la performance collective et instaurer une plus grande discipline tactique lors des prochaines rencontres.
- AFP
La tournée de trois matches met à l’épreuve les références de Forlan sur le long terme en tant qu’entraîneur
L’Uruguay lancera sa tournée le jeudi 24 septembre contre le Japon au Q&A Stadium Miyagi de Rifu. L’équipe de Forlan se déplacera ensuite pour affronter la Corée du Sud à Séoul quatre jours plus tard, avant de conclure cette fenêtre internationale contre l’Inde à Kolkata le 6 octobre.
Des résultats positifs pourraient consolider la position de Forlan alors que l’Uruguay prépare la Copa America 2028 et la Coupe du monde 2030.
Le sélectionneur intérimaire cherche à poser les bases d’une dynamique victorieuse dès le match au Japon.
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