Diego Forlan entame son intérim à la tête de l’Uruguay alors que Federico Valverde, blessé, manque la tournée asiatique

Diego Forlan a officiellement entamé son mandat à la tête de l’Uruguay en tant que sélectionneur intérimaire, prenant en charge l’Uruguay pour une tournée asiatique amicale de trois matches à venir. Cependant, le légendaire ancien attaquant aborde son premier test sans le milieu vedette Federico Valverde.

Le milieu du Real Madrid a été contraint de déclarer forfait pour le voyage après avoir subi une grave blessure à la cheville lors du derby contre l’Atletico Madrid.

Forlan a confirmé que le long voyage risquait d’aggraver le gonflement, rendant nécessaire l’absence de Valverde, qui restera en Espagne pour sa rééducation.