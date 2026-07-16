AFP
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« Diego doit vraiment se régaler là-haut » : Lionel Messi qualifie la victoire de l'Argentine de « cadeau » pour Maradona dans un hommage émouvant après la qualification pour la finale de la Coupe du monde
Messi rend hommage à Maradona après une victoire spectaculaire
L'Argentine s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026 après avoir renversé la situation pour battre l'Angleterre 2-1 lors d'une demi-finale haletante à Atlanta. À l'issue du match, Messi a détourné l'attention de sa propre personne pour rendre hommage à Maradona, dont l'héritage continue de marquer l'une des rivalités les plus acharnées du football.
L’attaquant de l’Inter Miami s’est vu remettre une réplique du maillot que Maradona portait lors de la célèbre victoire de l’Argentine contre l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde 1986. Ce geste est intervenu quelques instants après une nouvelle victoire mémorable face au même adversaire, qui a assuré à l’Argentine sa place en finale dimanche.
- (C)Getty Images
Messi revient sur l'héritage de Maradona
L'importance historique de cette rencontre n'a pas échappé à la sélection argentine, d'autant plus qu'elle rappelait la Coupe du monde 1986, lorsque la « Main de Dieu » et le « But du siècle » de Maradona avaient éliminé l'Angleterre. Interrogé par TyC Sports après la rencontre, Messi a souligné la portée symbolique de la victoire, étroitement liée à l'héritage de Maradona.
« Sans aucun doute, Diego savoure cela depuis le ciel, car aujourd’hui était un jour très spécial pour lui ; nous lui offrons cette joie, qu’il peut vivre à sa manière là-haut. Qu’il en profite, car c’est aussi un cadeau pour lui », a expliqué Messi.
Gérer les émotions liées à une rivalité
Messi a souligné que l’intensité s’est installée dès les premières notes des hymnes nationaux, qui ont résonné dans tout le stade, préparant le terrain pour un nouveau chapitre historique de cette rivalité. La star de l’Inter Miami a admis qu’il était difficile, dans un tel contexte, de dissocier le football de l’émotion.
« Pendant les hymnes nationaux, il s’est passé quelque chose de spécial, car nous avons commencé à entendre les murmures de leurs supporters », a admis Messi. « Ils chantaient d’une manière particulière, et nous nous sommes retrouvés sur la même longueur d’onde. Même si nous savions qu’il s’agissait d’un match de football, il est parfois difficile de contrôler ses émotions. C’est ainsi que nous l’avons vécu, et c’est ainsi que nous avons joué. »
- Getty Images Sport
Une dernière marche à gravir pour enrichir notre compréhension de l'histoire
L'Argentine affrontera l'Espagne en finale de la Coupe du monde, avec Messi qui vise un deuxième titre mondial. Un succès viendrait couronner une carrière internationale déjà éblouissante et offrir une conclusion digne de l'épopée argentine sur la plus grande scène du football.
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