« Diego doit vraiment se régaler là-haut » : Lionel Messi qualifie la victoire de l'Argentine de « cadeau » pour Maradona dans un hommage émouvant après la qualification pour la finale de la Coupe du monde

L'Argentine s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026 après avoir renversé la situation pour battre l'Angleterre 2-1 lors d'une demi-finale haletante à Atlanta. À l'issue du match, Messi a détourné l'attention de sa propre personne pour rendre hommage à Maradona, dont l'héritage continue de marquer l'une des rivalités les plus acharnées du football.

L’attaquant de l’Inter Miami s’est vu remettre une réplique du maillot que Maradona portait lors de la célèbre victoire de l’Argentine contre l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde 1986. Ce geste est intervenu quelques instants après une nouvelle victoire mémorable face au même adversaire, qui a assuré à l’Argentine sa place en finale dimanche.