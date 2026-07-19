Au terme d’une finale chaotique qui a conclu ses 14 années à la tête des Bleus, Deschamps a vu son équipe s’incliner face à une Angleterre déchaînée, dans un match haletant ponctué de dix buts. Les Three Lions ont pris une avance de quatre buts dès la mi-temps, profitant d’une prestation française apathique et décousue. Bien que les Bleus aient mené une remontée pleine d’énergie en seconde mi-temps grâce à des buts de Kylian Mbappé et Bradley Barcola, le triplé de Bukayo Saka et un exploit individuel de Jude Bellingham en fin de match ont assuré une victoire décisive 6-4 à l’Angleterre.

La rencontre a été entachée par un manque de discipline manifeste chez les Bleus, particulièrement visible lors de la pause hydratation en première période. Deschamps, agacé par la prestation de son équipe, a tenté de transmettre des consignes tactiques à Cherki depuis la ligne de touche. Le milieu de terrain de 22 ans, aligné pour la première fois comme titulaire dans ce tournoi, a répondu par une réaction d’ouverture.



