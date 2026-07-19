AFP
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Didier Deschamps vs Rayan Cherki ! Le sélectionneur français réagit à un nouveau face-à-face en Coupe du monde, tandis que le sélectionneur sortant refuse de « régler ses comptes » avec la star frustrée de Manchester City
Une défaite cruelle et riche en points à Miami
Au terme d’une finale chaotique qui a conclu ses 14 années à la tête des Bleus, Deschamps a vu son équipe s’incliner face à une Angleterre déchaînée, dans un match haletant ponctué de dix buts. Les Three Lions ont pris une avance de quatre buts dès la mi-temps, profitant d’une prestation française apathique et décousue. Bien que les Bleus aient mené une remontée pleine d’énergie en seconde mi-temps grâce à des buts de Kylian Mbappé et Bradley Barcola, le triplé de Bukayo Saka et un exploit individuel de Jude Bellingham en fin de match ont assuré une victoire décisive 6-4 à l’Angleterre.
La rencontre a été entachée par un manque de discipline manifeste chez les Bleus, particulièrement visible lors de la pause hydratation en première période. Deschamps, agacé par la prestation de son équipe, a tenté de transmettre des consignes tactiques à Cherki depuis la ligne de touche. Le milieu de terrain de 22 ans, aligné pour la première fois comme titulaire dans ce tournoi, a répondu par une réaction d’ouverture.
- Getty/GOAL
Deschamps refuse de pointer du doigt qui que ce soit
En conférence de presse d’après-match, Didier Deschamps a fait preuve de diplomatie malgré le manque de respect affiché sur la pelouse.
«Je ne vais pas régler mes comptes aujourd’hui», a déclaré l’entraîneur de 57 ans lorsqu’on l’a interrogé sur l’attitude du milieu de terrain. «Les joueurs savent parfaitement de quoi il retourne. Je ne vais pas pointer du doigt qui que ce soit.
Cela dit, je leur répète souvent qu’ils avaient besoin de temps pour digérer la situation ; l’erreur est mienne : j’aurais dû faire des choix différents dès le coup d’envoi, et peut-être que les choses se seraient mieux passées.
« Chacun est jugé sur ses performances. Évidemment, certains joueurs auraient pu faire mieux. Je leur souhaite bonne chance. »
Une histoire de confrontations glaciales
Cette altercation n’était pas un cas isolé durant le tournoi nord-américain. Les tensions entre les deux hommes s’étaient déjà exacerbées bien avant. Lors du succès français contre la Suède en seizièmes de finale, le joueur de Manchester City avait semblé ignorer son sélectionneur alors qu’il était introduit comme remplaçant de dernière minute.
La frustration de Cherki tient probablement à son manque de temps de jeu régulier tout au long de la Coupe du monde. Bien qu’il soit l’un des meneurs de jeu les plus talentueux de la Premier League, il a passé la majeure partie du tournoi sur le banc, tandis que Michael Olise et Bradley Barcola étaient préférés aux postes offensifs.
- (C)Getty Images
Rabiot fustige un comportement inacceptable
Les tensions au sein du groupe ne se sont pas limitées à l’entraîneur et à Cherki, puisque le milieu de terrain chevronné Adrien Rabiot a livré une analyse cinglante de la prestation de l’équipe en première mi-temps. Rabiot n’a pas mâché ses mots en évoquant l’attitude de ses coéquipiers durant les 45 premières minutes du match pour la médaille de bronze. « On a commencé la première mi-temps de manière honteuse », a déclaré Rabiot. « J’ai vu chez certains joueurs un comportement que je n’avais jamais vu auparavant. C’est décevant, c’était le dernier match pour faire bonne figure.
« La déception est grande [après la défaite face à l’Espagne], mais il y avait du travail à faire, on ne peut pas se contenter d’un jeu bâclé. En première mi-temps, le comportement était tout à fait inacceptable. »
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