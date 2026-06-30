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Didier Deschamps se montre serein au sujet des douleurs dorsales de William Saliba, même si le défenseur tricolore a déclaré forfait pour plusieurs séances d’entraînement
Deschamps écarte les inquiétudes concernant une blessure
Deschamps s'est présenté devant la presse à New York pour faire le point sur la situation de Saliba, resté à l'écart du dernier match de la phase de poules face à la Norvège. Le défenseur d'Arsenal avait expliqué que des douleurs dorsales persistantes l'empêchaient de jouer à 100 %.
Cependant, le sélectionneur s’est voulu rassurant à la veille du huitième de finale de mardi : « William va bien, a-t-il expliqué. S’il n’est pas à 100 %, oui, mais s’il est à 99 %, ça va. Ce n’est pas quelque chose qui l’affaiblit ou qui l’empêche de jouer librement comme il a su le faire lors des deux premiers matches. »
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Un programme de rétablissement personnalisé est en place.
Malgré l'optimisme affiché par Deschamps, le staff médical et technique des Bleus a établi un protocole spécifique pour doser la charge de travail de Saliba.
Ce plan vise à alléger certaines contraintes physiques, ce qui explique pourquoi il était prévu dès le départ qu’il soit mis au repos pour le troisième match de poule, la France ayant déjà remporté ses deux premières rencontres.
Adrien Rabiot a souligné l’importance de cette gestion prudente, rappelant à quel point Saliba est devenu indispensable au groupe. « Il est essentiel pour notre équipe », a déclaré Rabiot. « Il est obligé de se ménager, de manquer des séances d’entraînement pour pouvoir récupérer. J’espère qu’il pourra tenir le rythme imposé par le staff, car je sais que ce n’est pas simple. »
Un pilier indispensable de la défense
Saliba s’est sans aucun doute imposé comme une figure centrale sous les ordres de Deschamps, consolidant sa place de titulaire aux côtés de Dayot Upamecano depuis l’Euro 2024. Ce solide duo défensif est resté inchangé alors que la France remportait des victoires éclatantes contre le Sénégal (3-1) et l’Irak (3-0) en début de tournoi.
Deschamps n’a pas tari d’éloges à l’égard du défenseur, confirmant que ce problème de dos le gênait depuis un certain temps. « Il a ce problème qui ne date pas d’aujourd’hui », a ajouté Deschamps. « C’est un vrai défenseur. Il est bon dans le duel, il est assez rapide. S’y ajoutent son intelligence de jeu et sa capacité à lire les situations. Il est rassurant pour ses coéquipiers. » Saliba a été l’un des piliers d’Arsenal cette saison, prenant part à 50 matches et contribuant ainsi au sacre des Gunners en Premier League.
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Et maintenant ?
Le staff français espère que Saliba pourra terminer la compétition sans aggraver sa blessure au dos. Après un parcours éprouvant, il est essentiel qu’il reste à 99 % de ses capacités physiques. Le défenseur devrait retrouver sa place de titulaire contre la Suède en seizièmes de finale. En cas de qualification, les Bleus affronteront le Paraguay en huitièmes, après la surprenante élimination de l’Allemagne par la sélection sud-américaine.