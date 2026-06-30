Didier Deschamps se montre serein au sujet des douleurs dorsales de William Saliba, même si le défenseur tricolore a déclaré forfait pour plusieurs séances d’entraînement

Deschamps s'est présenté devant la presse à New York pour faire le point sur la situation de Saliba, resté à l'écart du dernier match de la phase de poules face à la Norvège. Le défenseur d'Arsenal avait expliqué que des douleurs dorsales persistantes l'empêchaient de jouer à 100 %.

Cependant, le sélectionneur s’est voulu rassurant à la veille du huitième de finale de mardi : « William va bien, a-t-il expliqué. S’il n’est pas à 100 %, oui, mais s’il est à 99 %, ça va. Ce n’est pas quelque chose qui l’affaiblit ou qui l’empêche de jouer librement comme il a su le faire lors des deux premiers matches. »