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Didier Deschamps reconnaît que l’équipe de France préfèrerait éviter de disputer le match pour la troisième place contre l’Angleterre
Deschamps reconnaît un manque de motivation
Le vétéran des bancs de touche s'est montré d'une franchise remarquable lors de sa dernière conférence de presse d'avant-match, expliquant que le coup dur émotionnel causé par l'échec à se qualifier pour une troisième finale consécutive avait laissé son équipe démoralisée. Bien que la rencontre contre les Three Lions de Thomas Tuchel soit, sur le papier, un affrontement de haut niveau entre deux poids lourds européens – la France ayant déjà terminé troisième à deux reprises (1958 et 1986) et quatrième en 1982, tandis que l’Angleterre a terminé quatrième en 1990 et 2018 sans jamais décrocher la troisième place —, l’entraîneur de 57 ans a laissé entendre que les joueurs des deux équipes peinent à trouver la motivation nécessaire pour ce que beaucoup considèrent comme le match le plus superflu du football international.
S'exprimant devant la presse à Miami, il a toutefois rappelé que, malgré l'affaiblissement du prestige de l'événement, l'obligation professionnelle demeure. « J'ai un devoir envers ce match. Ce n'est pas un match amical. C'est un match pour la troisième place. Les joueurs, le staff et moi-même avons le devoir d’atteindre ce dernier objectif. C’est moins important que la finale. L’Angleterre ne veut pas disputer ce match, et nous non plus. Mais nous y sommes », a déclaré Deschamps.
- AFP
Le devoir envers le maillot national français
Malgré un engouement relatif pour la petite finale après la défaite 2-0 contre l’Espagne, Didier Deschamps exhorte ses joueurs à faire preuve de professionnalisme et à honorer l’héritage tricolore. L’objectif demeure de conclure la compétition à la troisième place, lors de la quatrième confrontation entre les deux nations en Coupe du monde ; l’Angleterre s’était imposée à deux reprises en phase de poules, en 1966 et 1982, tandis que la France avait pris le dessus en quarts de finale en 2022.
Le sélectionneur a également souligné l’enjeu psychologique de la préparation, rappelant que le maillot impose des responsabilités. « Nous devons nous fixer comme objectif de terminer troisièmes et concrétiser cet objectif final. C’est notre devoir lorsque nous portons ce maillot. Dans ma tête, je sais que c’est mon dernier match. Je ne veux voir personne pleurer. La fin est proche, mais la vie continue », a-t-il déclaré.
Konaté vise avant tout un départ sur une note positive
Faisant écho aux propos du staff technique, le défenseur Ibrahima Konaté, nouvelle recrue estivale du Real Madrid, a admis que l’équipe était abattue après son élimination en demi-finale. Néanmoins, la motivation s’est recentrée sur la gratitude : les joueurs voient ce match contre l’Angleterre comme une dernière occasion d’honorer le parcours couronné de succès de Didier Deschamps. Konaté, qui n’a disputé que 14 minutes dans le tournoi — entrant en jeu lors de la victoire 4-1 contre la Norvège au dernier match de la phase de groupes, alors que la France avait déjà assuré sa qualification —, a reconnu la déception collective tout en insistant sur la volonté de se battre pour leur sélectionneur sortant.
Le défenseur s’est montré honnête sur l’état d’esprit du groupe, tout en insistant sur la volonté des Bleus de se battre pour obtenir un résultat positif et ainsi honorer leur sélectionneur sortant. « Aucun d’entre nous ne voulait disputer ce match pour la troisième place, mais nous n’avons pas le choix. Nous voulons rendre la pareille à notre sélectionneur », a-t-il expliqué. « Il a tant fait pour l’équipe de France. Nous lui devons de la gratitude et nous devons tout faire pour gagner ce match… pour décrocher cette médaille de chocolat, cette médaille de bronze », a ajouté Konaté.
- AFP
L'héritage d'un entraîneur légendaire
Alors que l'équipe de France aborde son dernier match de la Coupe du monde 2026, l'influence de Didier Deschamps sur le football tricolore depuis son arrivée à la tête des Bleus en 2012 est incontournable. Sous son égide, les Bleus ont connu une période de régularité exceptionnelle, ponctuée par un deuxième titre mondial en 2018, une finale de Coupe du monde 2022, une finale de l’Euro 2016 et le sacre en Ligue des Nations 2020-2021. La rencontre à Miami marque ainsi le dernier chapitre d’une histoire qui a vu la France s’imposer comme une puissance dominante du football mondial, même si ce dernier acte n’est pas celui que le sélectionneur ou ses joueurs avaient initialement imaginé pour leurs adieux.
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