Didier Deschamps reconnaît que l’équipe de France préfèrerait éviter de disputer le match pour la troisième place contre l’Angleterre

Le vétéran des bancs de touche s'est montré d'une franchise remarquable lors de sa dernière conférence de presse d'avant-match, expliquant que le coup dur émotionnel causé par l'échec à se qualifier pour une troisième finale consécutive avait laissé son équipe démoralisée. Bien que la rencontre contre les Three Lions de Thomas Tuchel soit, sur le papier, un affrontement de haut niveau entre deux poids lourds européens – la France ayant déjà terminé troisième à deux reprises (1958 et 1986) et quatrième en 1982, tandis que l’Angleterre a terminé quatrième en 1990 et 2018 sans jamais décrocher la troisième place —, l’entraîneur de 57 ans a laissé entendre que les joueurs des deux équipes peinent à trouver la motivation nécessaire pour ce que beaucoup considèrent comme le match le plus superflu du football international.

S'exprimant devant la presse à Miami, il a toutefois rappelé que, malgré l'affaiblissement du prestige de l'événement, l'obligation professionnelle demeure. « J'ai un devoir envers ce match. Ce n'est pas un match amical. C'est un match pour la troisième place. Les joueurs, le staff et moi-même avons le devoir d’atteindre ce dernier objectif. C’est moins important que la finale. L’Angleterre ne veut pas disputer ce match, et nous non plus. Mais nous y sommes », a déclaré Deschamps.