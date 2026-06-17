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Didier Deschamps n’aurait-il pas regardé la Ligue des champions ? Trois points à retenir de la victoire 3-1 de la France face au Sénégal en Coupe du monde
Didier Deschamps ne suit-il pas la Ligue des champions ?
D’abord l’Espagne, puis la France : malgré un dénouement final favorable au vice-champion du monde, les grands favoris ont, par moments, payé leur nonchalance lors de leurs entrées en matière.
Certes, le Sénégal n’est pas du même calibre que le Cap-Vert ; la victoire 3-1 des Bleus, méritée au final, doit donc être saluée. Pourtant, la première période a de quoi inquiéter.
Même à l’aune de l’échelle de prudence de Deschamps, qui va de zéro à l’infini, les Bleus sont apparus trop passifs et attentistes. Mais ce qui a surtout frappé, c’est le manque de rythme avec lequel ils ont abordé la rencontre. Et ce, alors que Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et même la superstar du Bayern Michael Olise figurent parmi les joueurs les plus rapides de la planète, avec ou sans ballon. Si l’on n’attend pas d’une Coupe du monde, a fortiori d’un tournoi aussi prestigieux, qu’elle invente de nouvelles tendances tactiques, le football de haut niveau, et pas seulement la Ligue des champions, reste par essence un sport de vitesse.
Les Bleus ont bien rectifié le tir en seconde période, imposant un rythme plus élevé et se créant logiquement plusieurs occasions franches pour l’emporter 3-1. Reste que les vingt-deux premières minutes d’attentisme doivent alerter Didier Deschamps, tout comme leurs homologues espagnol Luis de la Fuente et brésilien Carlo Ancelotti.
D’ici les deuxième matchs de groupe, les entraîneurs ont encore le temps d’ajuster leurs stratégies : ils pourraient commencer par étudier les rencontres de Ligue des champions du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain pour voir comment les techniciens modernes et leurs effectifs célèbrent aujourd’hui le football.
- AFP
Sur le terrain, Kylian Mbappé se sait autorisé à tout tenter.
Il serait réducteur d’imputer uniquement à la tactique attentiste de Deschamps la première mi-temps médiocre des Bleus. Le sélectionneur, fidèle à son plan de jeu, ne modifiera pas son approche dans les dernières rencontres, et, dans l’ensemble, ses équipes ont souvent répondu présent. De plus, le fait qu’un joueur ne soit pas parti à la poursuite du ballon après une perte de possession, offrant ainsi l’occasion en or – y compris le tir sur le poteau – à l’ancien joueur prêté par le Bayern, Nicolas Jackson, ne saurait être imputé aux choix ou aux enseignements de Deschamps ; c’est Kylian Mbappé qui en porte l’entière responsabilité.
Mais, une fois le 3-1 acquis, la discussion porte surtout sur les records spectaculaires de Mbappé et sur ses deux buts, notamment cette frappe somptueuse de loin dans les derniers instants. Avec 58 réalisations en seulement 99 sélections, aucun Bleu n’a fait mieux. Un nouveau jalon dans une carrière déjà riche en superlatifs. Prochaine marche : la Coupe du monde 2026, où deux buts supplémentaires lui suffiraient pour rejoindre Miroslav Klose en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du tournoi. Vainqueur en 2018 à seulement 19 ans, auteur de quatre réalisations et sacré meilleur jeune du Mondial russe, Mbappé porte toujours plus haut les espoirs d’une équipe de France qui, après ce premier succès logique, demeure la grande favorite du tournoi.
À peine âgé de 19 ans lors du sacre mondial en Russie en 2018, il avait inscrit quatre buts décisifs et obtenu le titre de meilleur jeune du tournoi. En 2022, il a livré un duel épique en finale contre Lionel Messi et ses Argentins, maintenant presque à lui seul les chances de titre de la France grâce à son triplé lors de la finale, conclue sur le score de 3-3 à la fin du temps réglementaire. Avec huit buts, il a également été le meilleur buteur du tournoi.
Mbappé semblait alors destiné à dominer le football mondial et à incarner l’ère post-Messi, post-Ronaldo. Pourtant, en quatre ans, le contexte a changé : Bien qu’il ait inscrit de nombreux buts cette saison avec le Real Madrid et qu’il y ait enfin endossé le rôle de star, ce sont d’autres clubs qui ont raflé les grands titres : son ancien club, le PSG, dont il s’est séparé dans la discorde, a ainsi brillé. Le Ballon d’or a récemment été attribué à Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), tandis que Désiré Doué et Michael Olise, au Bayern, sont depuis longtemps présentés comme des joueurs plus excitants que Mbappé. Les quatre semblent désormais prendre un réel plaisir à défendre, et pas seulement en sélection. Un atout qui fait encore défaut à Mbappé. Mais si ce dernier continue à marquer de tels buts, même Deschamps lui pardonnera de ne pas toujours courir après un ballon perdu.
- AFP
Le prochain Ballon d’Or pourrait bien être un joueur du FC Bayern.
Depuis le sacre de Karl-Heinz Rummenigge en 1981 – l’ancien buteur allemand avait alors enchaîné deux Ballons d’Or consécutifs –, aucun joueur du FC Bayern Munich n’a plus endossé le costume de lauréat. Depuis, la vitrine du club a connu quelques déceptions, notamment lorsque Franck Ribéry est rentré bredouille en 2013 ou quand la cérémonie a été annulée en 2020 en raison de la pandémie, privant ainsi Robert Lewandowski d’un trophée qu’il semblait promis à remporter (l’attaquant a toutefois été désigné meilleur joueur du monde lors de l’événement concurrent organisé par la FIFA en 2021 et 2022).
Cette année, toutefois, un joueur du FC Bayern pourrait enfin succéder à Rummenigge. Les Anglais Harry Kane et Michael Olise figurent même parmi les prétendants crédibles ; Si Kane et la « génération dorée » anglaise doivent encore prouver leur valeur, Olise doit, lui, se frayer un chemin parmi l’effectif français, où Dembélé vient de remporter une nouvelle Ligue des champions et où Mbappé reste intouchable.
Un détail peut toutefois nourrir l’espoir d’Olise et du Bayern : après la victoire 3-1 contre le Sénégal, la FIFA a nommé Olise et non Mbappé, auteur d’un doublé et star de la Coupe du monde, joueur du match. À juste titre, certes – le jeu d’Olise était envoûtant ; le fait que Deschamps l’ait fait passer du côté droit vers le centre en deuxième mi-temps a radicalement changé la dynamique du match, et c’est de là qu’Olise a également délivré cette passe magique à Mbappé pour le 1-0 –, mais en règle générale, ces jurys ne désignent pas le meilleur joueur comme « joueur du match » immédiatement après le coup de sifflet final, mais plutôt les buteurs les plus efficaces. Si même ces jurys FIFA, pourtant chargés de récompenser les buteurs, ont déjà compris qu’Olise est l’homme des actions décisives, les experts du Ballon d’Or ne peuvent plus l’ignorer.