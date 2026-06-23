Didier Deschamps invite les détracteurs d'Ousmane Dembélé à « le laisser tranquille » après avoir vu l'ailier français marquer son premier but en Coupe du monde

Après une victoire convaincante 3-0 contre l’Irak mardi, le sélectionneur Deschamps a pris la défense de son ailier vedette. Deschamps a plaisanté avec les journalistes après le match au sujet des critiques sévères dont Dembélé avait fait l’objet après la précédente victoire 3-1 contre le Sénégal, le 16 juin.

Contre le Sénégal, l’ailier était resté sur le terrain 80 minutes avant d’être remplacé par Bradley Barcola, sans réussir le moindre dribble ni cadrer une seule frappe. Le sélectionneur a déclaré : « Peut-être que maintenant, vous [les journalistes] allez le laisser tranquille et trouver une autre cible. Il n’y a jamais eu de problème avec lui ; il doit simplement s’adapter à un système de jeu qu’il n’utilise pas le reste de l’année. Une fois sa condition physique optimale, il ne restera plus qu’à peaufiner quelques réglages. »