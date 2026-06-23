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Didier Deschamps invite les détracteurs d'Ousmane Dembélé à « le laisser tranquille » après avoir vu l'ailier français marquer son premier but en Coupe du monde
Deschamps répond aux critiques visant Dembélé
Après une victoire convaincante 3-0 contre l’Irak mardi, le sélectionneur Deschamps a pris la défense de son ailier vedette. Deschamps a plaisanté avec les journalistes après le match au sujet des critiques sévères dont Dembélé avait fait l’objet après la précédente victoire 3-1 contre le Sénégal, le 16 juin.
Contre le Sénégal, l’ailier était resté sur le terrain 80 minutes avant d’être remplacé par Bradley Barcola, sans réussir le moindre dribble ni cadrer une seule frappe. Le sélectionneur a déclaré : « Peut-être que maintenant, vous [les journalistes] allez le laisser tranquille et trouver une autre cible. Il n’y a jamais eu de problème avec lui ; il doit simplement s’adapter à un système de jeu qu’il n’utilise pas le reste de l’année. Une fois sa condition physique optimale, il ne restera plus qu’à peaufiner quelques réglages. »
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Le sélectionneur de l'équipe de France explique en quoi consiste sa confiance absolue
Didier Deschamps a conclu sa conférence de presse en rappelant pourquoi Ousmane Dembélé demeure un maillon crucial de son équipe. Champion du monde 2018, l’attaquant totalise 61 sélections et huit buts avec les Bleus. Le sélectionneur a vanté sa mentalité, assurant que la confiance mutuelle demeurait intacte malgré les bruits extérieurs.
Deschamps a expliqué : « Il a ma confiance et il le sait. Ce n’est pas le genre de joueur à douter de lui-même, mais c’est important qu’il ait fait ce qu’il a fait aujourd’hui, car c’est un joueur décisif. Il en a les capacités, et s’il ne les a pas encore démontrées jusqu’à présent, c’est parce qu’il a connu des périodes d’absence. Il fait partie de l’équipe de France depuis 2018, mais il entrait souvent en cours de jeu. Sa performance d’aujourd’hui lui fait du bien, et surtout, elle profite à l’équipe de France. »
Une étape historique pour la star du Paris Saint-Germain
Dembélé a franchi une étape historique lors de ses 68 minutes très productives face à l’Irak, avant d’être remplacé par Désiré Doué. L’attaquant a délivré trois passes décisives, dont une offrande cruciale à Kylian Mbappé, suite à une interception maline sur la première touche ratée d’Ahmed Basil. Une dizaine de minutes plus tard, l’attaquant a enfin trouvé le chemin des filets : bien lancé par Michael Olise, il a conclu un face-à-face en deux temps, marquant ainsi son premier but en tournoi majeur après quatre tentatives au total. Récemment sacré champion de la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain en 2025 et 2026 sous sa houlette, il a ainsi répondu de la meilleure façon aux critiques sur la scène internationale.
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Quelle sera la suite pour la France et Dembélé ?
La France se prépare pour un match décisif de la phase de groupes face à la Norvège. Les deux équipes affichent pour l’instant un parcours parfait, avec six points glanés en deux rencontres. Cette confrontation attribuera la première place du groupe. Dembélé, libéré de la pression de devoir marquer, devrait jouer un rôle clé alors que les Bleus visent un sans-faute dans cette phase de groupes.