Didier Deschamps explique pourquoi il est facile de diriger Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise, car les héros français « ne se font pas d'illusions »

Alors que de nombreux observateurs estiment que concilier les personnalités d’icônes mondiales telles que Mbappé, Dembélé et Michael Olise serait un véritable casse-tête, Deschamps voit les choses différemment. Le sélectionneur des Bleus estime que la qualité exceptionnelle de ces joueurs rend sa tâche nettement plus simple que celle de ceux qui évoluent dans les divisions inférieures du football français.

S'exprimant quelques jours après que Mbappé et Dembélé aient combiné leurs efforts pour ouvrir le score contre le Brésil lors du match amical international de la semaine dernière, avant qu'Olise ne serve Hugo Ekitike pour sceller la victoire 2-1 de la France, Deschamps a répondu à l'idée reçue concernant son rôle.

« On me pose souvent la question : “Waouh, ça ne doit pas être facile de gérer Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé…” Je pense que c’est bien plus difficile pour vous de gérer des jeunes ou même des entraîneurs en Ligue 1, en Ligue 2 ou en Championnat National, car ce ne sont pas les mêmes problèmes », a-t-il expliqué.



