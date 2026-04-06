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Didier Deschamps explique pourquoi il est facile de diriger Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise, car les héros français « ne se font pas d'illusions »
Les superstars sont plus faciles à gérer que les amateurs
Alors que de nombreux observateurs estiment que concilier les personnalités d’icônes mondiales telles que Mbappé, Dembélé et Michael Olise serait un véritable casse-tête, Deschamps voit les choses différemment. Le sélectionneur des Bleus estime que la qualité exceptionnelle de ces joueurs rend sa tâche nettement plus simple que celle de ceux qui évoluent dans les divisions inférieures du football français.
S'exprimant quelques jours après que Mbappé et Dembélé aient combiné leurs efforts pour ouvrir le score contre le Brésil lors du match amical international de la semaine dernière, avant qu'Olise ne serve Hugo Ekitike pour sceller la victoire 2-1 de la France, Deschamps a répondu à l'idée reçue concernant son rôle.
« On me pose souvent la question : “Waouh, ça ne doit pas être facile de gérer Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé…” Je pense que c’est bien plus difficile pour vous de gérer des jeunes ou même des entraîneurs en Ligue 1, en Ligue 2 ou en Championnat National, car ce ne sont pas les mêmes problèmes », a-t-il expliqué.
- AFP
L'avantage de disposer de véritables talents de classe mondiale
Deschamps a fait valoir que la principale difficulté dans la gestion d'une équipe réside dans la gestion des joueurs qui surestiment leurs propres capacités. Selon l'entraîneur de 57 ans, la grande conscience de soi dont fait preuve le trio offensif français garantit qu'ils restent concentrés sur leurs objectifs plutôt que de provoquer des tensions internes.
Dans une vidéo relayée par L'Équipe, Deschamps a souligné la distinction claire entre les joueurs d'élite et ceux qui peinent à trouver leur niveau. « J'ai un avantage, c'est qu'ils sont bons... le problème, c'est de gérer les joueurs qui se croient bons mais qui ne le sont pas tant que ça », a noté sans détour l'ancien milieu de terrain de Chelsea et de la Juventus.
Démystifier le mythe de l'ego de Mbappé
Un thème récurrent dans les médias français est l’individualisme attribué à Kylian Mbappé, la star du Real Madrid. Cependant, Deschamps a pris la défense de son capitaine, soulignant que ceux qui le qualifient d’égoïste ne saisissent pas la vision d’ensemble du fonctionnement de l’équipe de France en tant qu’entité soudée.
« Je peux vous assurer que tous, et Kylian Mbappé en premier lieu – même si l’on peut penser qu’il ne pense qu’à lui-même ou quoi que ce soit d’autre –, se sentent partie intégrante d’un collectif. Même s’il est capable, comme d’autres joueurs, de faire la différence, il y a ceux qui font la différence mais qui ont besoin d’un collectif », a poursuivi Deschamps.
- AFP
Le réalisme prime sur la vanité dans les vestiaires
Selon Deschamps, le secret de l'harmonie qui règne au sein du camp français réside dans le fait que ses grandes stars ne se font pas d'illusions. En ayant pleinement conscience de leur talent, elles évitent les écueils de la vanité qui peuvent faire dérailler des équipes moins talentueuses et plus en proie à l'insécurité.
Deschamps a conclu en saluant la lucidité de ses armes offensives. « Ils ne se font pas d'illusions et savent qu'ils sont bons, qu'ils font partie des meilleurs. Le problème, c'est de gérer des joueurs qui se croient bons ou très bons, et qui ne le sont peut-être pas tant que ça », a ajouté Deschamps.
À l'approche de la Coupe du monde, Deschamps espère que le trio saura préserver son harmonie sur le terrain, alors que l'entraîneur cherche à quitter ses fonctions avec un nouveau titre.