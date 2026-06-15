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Didier Deschamps est désigné « grand favori » pour remporter la Coupe du monde, bien que le sélectionneur tricolore refuse d’admettre que les Bleus soient l’équipe la plus forte
L’Espagne, équipe à battre de ce tournoi.
Bien qu’il guide l’équipe finaliste de la Coupe du monde 2022 et dispose de l’un des effectifs les plus prometteurs du football international, Didier Deschamps a officiellement cédé le statut de « favori » à l’Espagne. Le sélectionneur français a voulu tempérer les attentes à l’aube d’une nouvelle quête de gloire mondiale, suggérant qu’une autre grande puissance européenne constitue aujourd’hui la référence pour le reste du monde.
En conférence de presse, il a ainsi déclaré : « S’il y a une équipe favorite, c’est l’Espagne, même si la France aspire légitimement à remporter le titre. Mais le chemin est long. La France a un potentiel de haut niveau, même avec un effectif remanié. Je ne vais pas considérer l’équipe de France comme plus forte que les autres, mais la favorite incontestable est l’Espagne, je n’ai aucun doute là-dessus. »
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Blessure de Dembélé : point médical après la victoire en Ligue des champions
Ousmane Dembélé demeure un maillon essentiel du dispositif tactique de Didier Deschamps. Ballon d’Or en titre, l’attaquant vient de conclure une saison remarquable qui a contribué au sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Néanmoins, ses antécédents médicaux, marqués par de multiples blessures, préoccupent toujours le staff des Bleus, contraint de gérer un calendrier international particulièrement dense.
« C'est vrai qu'Ousmane a débuté très tôt en équipe de France, mais il a connu de nombreuses blessures », rappelle Deschamps. « Au PSG, son Ballon d’Or le place sous les feux des projecteurs. Il est très concentré, animé par la volonté d’être très bon et décisif, comme il l’est régulièrement avec son club, même si ses problèmes physiques l’ont conduit à manquer plusieurs matches. Nous l’avons laissé savourer la victoire en Ligue des champions. Évidemment, avec un Ousmane au meilleur de sa forme, ce sera un atout. »
Chasser le spectre de 2002 face au Sénégal
La France entame sa campagne face au Sénégal, un match qui ravive immédiatement le souvenir de la Coupe du monde 2002, lorsque la nation africaine avait créé la surprise en battant les champions du monde en titre dès l’ouverture, s’imposant 1-0. Didier Deschamps a toutefois rapidement écarté toute idée de « revanche », rappelant que la plupart de ses joueurs n’étaient pas encore nés lors de ce renversement de situation historique à Séoul.
« Le Sénégal est l’une des meilleures équipes ; il a tout ce qu’il faut en termes de qualité, des joueurs qui évoluent dans les meilleurs clubs, un bon milieu de terrain, une dimension athlétique et technique », a noté Deschamps. « Nous savons à quoi nous attendre, et eux aussi. Ce sera une confrontation de haut niveau. La plupart de mes joueurs n’étaient pas nés en 2002. Il n’y a pas de revanche ; c’était il y a 24 ans. Il y a une autre page à écrire. Nous ferons tout pour que le résultat nous soit favorable cette fois-ci. »
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Un véritable test attend le match d’ouverture de la Coupe du monde.
Le sélectionneur français ne se fait aucune illusion sur la difficulté qui l’attend. Même s’il considère l’Espagne comme favorite au titre, l’obstacle immédiat se nomme Sénégal, une équipe qui, selon lui, force le respect. Dans le camp tricolore, l’accent est mis sur l’importance d’aborder la phase de groupes avec le maximum d’intensité, sans se projeter trop vite vers les matchs à élimination directe.
Poursuivant ses éloges à l’égard des Lions de la Teranga, il a ajouté : « Le Sénégal est une grande nation de football, une équipe solide et respectée. Nous savons qu’elle n’a rien à envier aux autres grandes sélections. Ce sera un match difficile, un véritable test dès le début de la compétition. Nous devrons être prêts dès le coup d’envoi. »