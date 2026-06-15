Bien qu’il guide l’équipe finaliste de la Coupe du monde 2022 et dispose de l’un des effectifs les plus prometteurs du football international, Didier Deschamps a officiellement cédé le statut de « favori » à l’Espagne. Le sélectionneur français a voulu tempérer les attentes à l’aube d’une nouvelle quête de gloire mondiale, suggérant qu’une autre grande puissance européenne constitue aujourd’hui la référence pour le reste du monde.

En conférence de presse, il a ainsi déclaré : « S’il y a une équipe favorite, c’est l’Espagne, même si la France aspire légitimement à remporter le titre. Mais le chemin est long. La France a un potentiel de haut niveau, même avec un effectif remanié. Je ne vais pas considérer l’équipe de France comme plus forte que les autres, mais la favorite incontestable est l’Espagne, je n’ai aucun doute là-dessus. »