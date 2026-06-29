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Didier Deschamps, « anéanti » par le décès de sa mère, retrouve l’équipe de France après une brève pause
Deschamps se confie sur une tragédie personnelle
À la veille du 16^e de finale entre la France et la Suède, Didier Deschamps a exprimé l’ampleur de son chagrin après le décès de sa mère. Le champion du monde a dû quitter temporairement le stage aux États-Unis pour rentrer en France, manquant ainsi le dernier match de la phase de groupes afin de s’occuper de questions familiales durant une période extrêmement difficile.
« Comment je vais ? Ça va. Évidemment, j’ai vécu des journées compliquées où j’étais anéanti », a admis Deschamps lors d’un entretien avec M6. « Mais pour mon bien-être personnel et pour le bien de l’équipe de France, j’ai dû partir. Par la suite, ils ont fait ce qu’il fallait. »
- AFP
Trouver du réconfort dans l’abri des joueurs
Malgré cette immense perte personnelle, Deschamps a choisi de se recentrer sur ses obligations professionnelles. Il estime que les rigueurs d’une campagne de Coupe du monde et la préparation intense requise pour les phases à élimination directe lui ont apporté une distraction nécessaire alors qu’il fait son deuil.
« Depuis mon retour, je me suis replongé dans la préparation de ce match contre la Suède », a expliqué l’entraîneur de 57 ans. « Ça fait du bien d’avoir l’esprit occupé. » Son retour a été accueilli avec chaleur par le groupe, qui lui a réitéré son soutien total.
Un parcours parfait en phase de groupes, même sans l'entraîneur
Pendant l’absence de Deschamps, son staff technique et ses joueurs ont veillé à ce que le niveau ne baisse pas. Les Bleus se sont imposés 4-1 face à la Norvège, conservant ainsi un parcours sans faute dans le groupe I, un exploit qui a réjoui le sélectionneur alors qu’il se prépare à affronter les enjeux cruciaux des dernières journées du tournoi.
« Notre objectif était de terminer premiers. Remporter cette victoire avec neuf points, même si cela ne donne pas de bonus, c'est quelque chose que nous n'avions jamais fait », a expliqué Deschamps. « C'est toujours une bonne chose de gagner des matchs. Le premier objectif est atteint. »
Cette victoire face à la Norvège qualifie la France pour les seizièmes de finale avec un élan maximal.
- AFP
Le dernier mandat de Deschamps à la tête des Bleus
Deschamps peut se prévaloir d’une carrière d’entraîneur des plus prestigieuses à la tête de l’équipe de France depuis qu’il a pris les rênes des Bleus en 2012. Au cours de son long mandat, ce tacticien de 57 ans a dirigé 182 rencontres internationales, remportant 119 victoires et 32 nuls, pour seulement 31 défaites.
Après avoir mené les Bleus au sacre mondial en 2018 puis à la finale de l’édition 2022, conclue par une défaite aux tirs au but face à l’Argentine, le technicien, dont le contrat expire le mois prochain, entend conclure son mandat par un nouveau titre suprême.