Didier Deschamps, « anéanti » par le décès de sa mère, retrouve l’équipe de France après une brève pause

À la veille du 16^e de finale entre la France et la Suède, Didier Deschamps a exprimé l’ampleur de son chagrin après le décès de sa mère. Le champion du monde a dû quitter temporairement le stage aux États-Unis pour rentrer en France, manquant ainsi le dernier match de la phase de groupes afin de s’occuper de questions familiales durant une période extrêmement difficile.

« Comment je vais ? Ça va. Évidemment, j’ai vécu des journées compliquées où j’étais anéanti », a admis Deschamps lors d’un entretien avec M6. « Mais pour mon bien-être personnel et pour le bien de l’équipe de France, j’ai dû partir. Par la suite, ils ont fait ce qu’il fallait. »