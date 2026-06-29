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Moataz Bellah El Hadedy

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Didier Deschamps, « anéanti » par le décès de sa mère, retrouve l’équipe de France après une brève pause

France
Coupe du monde
D. Deschamps

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, s'est exprimé sans détour sur le poids émotionnel que représentait le décès de sa mère pendant la Coupe du monde. Le légendaire entraîneur s'était brièvement éloigné du groupe pour se rendre auprès de sa famille, avant de revenir rapidement pour mener les Bleus en phase à élimination directe.

  • Deschamps se confie sur une tragédie personnelle

    À la veille du 16^e de finale entre la France et la Suède, Didier Deschamps a exprimé l’ampleur de son chagrin après le décès de sa mère. Le champion du monde a dû quitter temporairement le stage aux États-Unis pour rentrer en France, manquant ainsi le dernier match de la phase de groupes afin de s’occuper de questions familiales durant une période extrêmement difficile.

    « Comment je vais ? Ça va. Évidemment, j’ai vécu des journées compliquées où j’étais anéanti », a admis Deschamps lors d’un entretien avec M6. « Mais pour mon bien-être personnel et pour le bien de l’équipe de France, j’ai dû partir. Par la suite, ils ont fait ce qu’il fallait. »

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    Trouver du réconfort dans l’abri des joueurs

    Malgré cette immense perte personnelle, Deschamps a choisi de se recentrer sur ses obligations professionnelles. Il estime que les rigueurs d’une campagne de Coupe du monde et la préparation intense requise pour les phases à élimination directe lui ont apporté une distraction nécessaire alors qu’il fait son deuil.

    « Depuis mon retour, je me suis replongé dans la préparation de ce match contre la Suède », a expliqué l’entraîneur de 57 ans. « Ça fait du bien d’avoir l’esprit occupé. » Son retour a été accueilli avec chaleur par le groupe, qui lui a réitéré son soutien total.

  • Un parcours parfait en phase de groupes, même sans l'entraîneur

    Pendant l’absence de Deschamps, son staff technique et ses joueurs ont veillé à ce que le niveau ne baisse pas. Les Bleus se sont imposés 4-1 face à la Norvège, conservant ainsi un parcours sans faute dans le groupe I, un exploit qui a réjoui le sélectionneur alors qu’il se prépare à affronter les enjeux cruciaux des dernières journées du tournoi.

    « Notre objectif était de terminer premiers. Remporter cette victoire avec neuf points, même si cela ne donne pas de bonus, c'est quelque chose que nous n'avions jamais fait », a expliqué Deschamps. « C'est toujours une bonne chose de gagner des matchs. Le premier objectif est atteint. »

    Cette victoire face à la Norvège qualifie la France pour les seizièmes de finale avec un élan maximal.

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    Le dernier mandat de Deschamps à la tête des Bleus

    Deschamps peut se prévaloir d’une carrière d’entraîneur des plus prestigieuses à la tête de l’équipe de France depuis qu’il a pris les rênes des Bleus en 2012. Au cours de son long mandat, ce tacticien de 57 ans a dirigé 182 rencontres internationales, remportant 119 victoires et 32 nuls, pour seulement 31 défaites.

    Après avoir mené les Bleus au sacre mondial en 2018 puis à la finale de l’édition 2022, conclue par une défaite aux tirs au but face à l’Argentine, le technicien, dont le contrat expire le mois prochain, entend conclure son mandat par un nouveau titre suprême.

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