Dida surprend : « Aujourd'hui, le niveau des gardiens de but en Serie A est plus élevé que lorsque j'étais joueur. »

L'ancien gardien de but du Milan : « Le Scudetto ? Tout peut arriver »

Le Brésilien Dida, ancien gardien de but de l'équipe nationale brésilienne et du Milan AC, où il a joué de 2002 à 2010, avec un total de 302 apparitions, un Scudetto et deux Ligues des champions, s'est confié à Repubblica. Voici les passages les plus intéressants de l'interview. 

Dida, votre Milan a-t-il relancé le championnat dimanche ?

« Je pense que l'Inter est toujours favori, c'est une grande équipe. Le Milan doit continuer à jouer ses matchs, avec pour objectif de rester parmi les quatre premiers. Bien sûr, il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Tout peut arriver ».

Le Milan d'Allegri a remporté deux derbies : l'écart de 7 points avec l'Inter est-il justifié ?

« L'écart est le résultat de faux pas contre les petites et moyennes équipes. Il a prouvé contre les grandes équipes qu'il était fort, à la hauteur. Comme cela s'est produit deux fois contre l'Inter. Mais ce niveau doit être maintenu à chaque match. Aujourd'hui, il aurait pu être plus proche du sommet ». 

  • Maignan fait-il partie des meilleurs gardiens d'Europe ?

    « Oui, notamment pour sa régularité. Je citerais également Donnarumma. J'apprécie également Raya, qui évolue à Arsenal. »

    Mais le niveau moyen en Serie A est-il plus élevé ou plus bas que lorsque vous jouiez ?

    « Je pense qu'il est plus élevé. Seulement, aujourd'hui, on joue différemment par rapport à mon époque. Le gardien a une plus grande responsabilité : on lui demande de savoir jouer du ballon avec ses pieds, d'avoir une bonne vision du jeu et, bien sûr, d'arrêter les tirs et de diriger la défense. C'est pourquoi il est difficile de faire des comparaisons entre différentes époques. Quoi qu'il en soit, Maignan, Svilar et Carnesecchi sont en train de prouver qu'ils sont les meilleurs du championnat. »

    Ancelotti va diriger le Brésil lors de la Coupe du monde : vous êtes-vous parlé ?

    « Non, pas récemment, mais il sait que je le soutiens. Je suis heureux de le voir à la tête de la Seleçao, c'est un très grand entraîneur et une personne merveilleuse, j'espère qu'il ramènera le Brésil au sommet. Il a une incroyable capacité à créer un groupe avec une mentalité forte et gagnante, c'est l'homme de la situation. »

    Alors, qui va remporter la Coupe du monde ?

    « Le Brésil ».

    L'Italie pourrait ne pas y arriver.

    « J'espère que cela n'arrivera pas. Votre équipe nationale a une grande histoire, elle devrait toujours être présente dans les phases finales d'un tel tournoi. Sans les Azzurri, la Coupe du monde perdrait un peu de sa beauté. »

