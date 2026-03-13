Dida surprend : « Aujourd'hui, le niveau des gardiens de but en Serie A est plus élevé que lorsque j'étais joueur. »

Le Brésilien Dida, ancien gardien de but de l'équipe nationale brésilienne et du Milan AC, où il a joué de 2002 à 2010, avec un total de 302 apparitions, un Scudetto et deux Ligues des champions, s'est confié à Repubblica. Voici les passages les plus intéressants de l'interview.

Dida, votre Milan a-t-il relancé le championnat dimanche ?

« Je pense que l'Inter est toujours favori, c'est une grande équipe. Le Milan doit continuer à jouer ses matchs, avec pour objectif de rester parmi les quatre premiers. Bien sûr, il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Tout peut arriver ».

Le Milan d'Allegri a remporté deux derbies : l'écart de 7 points avec l'Inter est-il justifié ?

« L'écart est le résultat de faux pas contre les petites et moyennes équipes. Il a prouvé contre les grandes équipes qu'il était fort, à la hauteur. Comme cela s'est produit deux fois contre l'Inter. Mais ce niveau doit être maintenu à chaque match. Aujourd'hui, il aurait pu être plus proche du sommet ».