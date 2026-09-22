L’actuel sélectionneur de Curaçao, qui a connu trois passages distincts à la tête des Pays-Bas, a ouvertement salué cette nomination comme une avancée positive pour l’avenir du football du pays. S’exprimant auprès du diffuseur national NOS, Advocaat a insisté sur le fait que la présence imposante du nouveau sélectionneur se fera immédiatement sentir dans le vestiaire.

Évaluant le pedigree de l’Espagnol et ses références tactiques, Advocaat a déclaré : « Il était un excellent footballeur et je pense que c’est aussi un très bon entraîneur. »

Soulignant l’impact psychologique que l’ancien milieu de terrain de Barcelone apportera à la sélection, le technicien expérimenté a ajouté : « Quelqu’un avec sa présence, ce qu’il a accompli en tant que footballeur, cela fait impression sur les joueurs. »