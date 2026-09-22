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Dick Advocaat soutient l’« excellent » Xavi Hernandez pour réussir avec les Pays-Bas après avoir succédé à Ronald Koeman
Xavi dirige sa première séance
Une nouvelle ère tactique pour les Pays-Bas a officiellement commencé lundi, avec la première séance d’entraînement de Xavi à la tête de l’équipe des Pays-Bas. Le technicien espagnol a été nommé par la fédération néerlandaise de football (KNVB) en août 2026 pour combler le vide laissé par Ronald Koeman après la Coupe du monde 2026. Son arrivée très médiatisée a déjà suscité les éloges appuyés de l’ancien sélectionneur national Advocaat.
- AFP
Advocaat salue la présence du manager
L’actuel sélectionneur de Curaçao, qui a connu trois passages distincts à la tête des Pays-Bas, a ouvertement salué cette nomination comme une avancée positive pour l’avenir du football du pays. S’exprimant auprès du diffuseur national NOS, Advocaat a insisté sur le fait que la présence imposante du nouveau sélectionneur se fera immédiatement sentir dans le vestiaire.
Évaluant le pedigree de l’Espagnol et ses références tactiques, Advocaat a déclaré : « Il était un excellent footballeur et je pense que c’est aussi un très bon entraîneur. »
Soulignant l’impact psychologique que l’ancien milieu de terrain de Barcelone apportera à la sélection, le technicien expérimenté a ajouté : « Quelqu’un avec sa présence, ce qu’il a accompli en tant que footballeur, cela fait impression sur les joueurs. »
Le pedigree renforce le plan tactique
L’optimisme d’Advocaat découle de la brillante carrière de joueur de Xavi, au cours de laquelle il a honoré 133 sélections avec l’Espagne et remporté la Coupe du monde 2010 ainsi que les Euros 2008 et 2012 en tant que chef d’orchestre du tiki-taka. Sur le banc, il a guidé le FC Barcelone vers le titre de Liga 2022-2023 et la Supercoupe d’Espagne 2023 durant son passage entre novembre 2021 et mai 2024. Cette philosophie profondément ancrée d’un football basé sur la possession devrait revitaliser l’identité néerlandaise sur la scène internationale.
- Pro Shots
Le blockbuster allemand met à l’épreuve l’état de préparation
Le mandat de Xavi sera immédiatement mis à rude épreuve lorsque les Pays-Bas affronteront leur grand rival, l’Allemagne, en Ligue des nations de l’UEFA le 24 septembre. Cette affiche de gala offrira un premier indicateur de la manière dont l’équipe a assimilé les principes tactiques de son nouveau sélectionneur. Obtenir un résultat positif d’entrée reste essentiel pour créer une dynamique et valider la vision ambitieuse du KNVB sous sa direction.
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