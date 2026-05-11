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Dick Advocaat s’apprête à effectuer un retour surprise à la tête de la sélection de Curaçao, trois mois après avoir démissionné de son poste de sélectionneur des Pays-Bas, une nomination qui pourrait lui permettre de battre un record de longévité en Coupe du monde
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Un retour spectaculaire pour le « Petit Général »
Dans un revirement de situation spectaculaire, Dick Advocaat s’apprête à reprendre immédiatement ses fonctions de sélectionneur de Curaçao. Âgé de 78 ans, le technicien néerlandais avait initialement démissionné de son poste en février pour des raisons familiales, mais l’amélioration de l’état de santé de sa fille a ouvert la voie à un retour sensationnel.
Il remplace ainsi Fred Rutten, qui s’est effacé pour permettre à l’ancien sélectionneur des Pays-Bas de reprendre son projet.
Ce revirement intervient après une forte pression exercée par le groupe de joueurs et des sponsors influents, désireux de voir l’homme qui a mené la sélection jusqu’à la phase finale poursuivre son travail. Advocaat sera donc sur le banc le 14 juin à Houston, lorsque Curaçao fera son entrée historique sur la scène mondiale face à l’Allemagne, afin d’assurer la continuité du projet entamé durant les éliminatoires.
Le pouvoir des joueurs et l'influence des sponsors
Le retour du « Petit Général » a été largement dicté par les internationaux de Curaçao. Après deux défaites en matchs amicaux, en mars, face à la Chine et l’Australie, le conseil des joueurs a organisé une conversation téléphonique animée avec le président de la fédération, Gilbert Martina, au cours de laquelle ils ont exprimé leur préférence pour les méthodes d’Advocaat plutôt que celles de Rutten.
Ils auraient peiné à s’adapter à l’encadrement technique élargi de Rutten, comprenant plusieurs nouveaux assistants et membres du staff médical.
S’y est ajoutée une contrainte financière : Atilay Uslu, propriétaire du sponsor principal Corendon, a appuyé les demandes des joueurs et averti qu’il retirerait près d’un million d’euros de subvention annuelle si le changement d’entraîneur n’était pas opéré.
Bien que la FFK ait d’abord défendu le maintien de Rutten, la conjonction de la grogne du vestiaire et de la menace sur un parrainage essentiel a rapidement rendu sa position intenable.
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Fred Rutten quitte son poste
Confronté à un contexte devenu invivable à quelques semaines du coup d’envoi de la compétition, Rutten a officialisé son départ ce week-end. L’ancien entraîneur du PSV et de Schalke a reconnu que l’ambiance n’était plus propice à la réussite professionnelle.
Il devait présenter la sélection finale pour la Coupe du monde à Willemstad cette semaine, mais il n’a pas pris le vol au départ d’Amsterdam après avoir acté sa décision.
Dans un communiqué d’adieu, il a exprimé ses regrets tout en affirmant que son départ était la seule décision logique pour le bien de l’équipe. « Il ne doit pas y avoir de climat qui nuise aux relations professionnelles saines au sein de l’équipe ou du staff », a-t-il expliqué. « Par conséquent, démissionner est la bonne décision. Le temps presse et Curaçao doit aller de l’avant. Je regrette la tournure qu’ont prise les événements, mais je souhaite bonne chance à tout le monde. »
Une Coupe du monde qui s'annonce exceptionnelle
En reprenant les rênes de l’équipe, Advocaat s’apprête à marquer l’histoire du football. À 78 ans, il deviendra le sélectionneur le plus âgé à diriger une équipe lors d’une phase finale de Coupe du monde, dépassant le record d’Otto Rehhagel.
Le technicien a toujours affirmé qu’il se tiendrait à la disposition de la nation si celle-ci avait besoin de lui, soulignant que l’initiative de son retour venait entièrement des joueurs qu’il avait précédemment menés à la qualification.