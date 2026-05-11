Dans un revirement de situation spectaculaire, Dick Advocaat s’apprête à reprendre immédiatement ses fonctions de sélectionneur de Curaçao. Âgé de 78 ans, le technicien néerlandais avait initialement démissionné de son poste en février pour des raisons familiales, mais l’amélioration de l’état de santé de sa fille a ouvert la voie à un retour sensationnel.

Il remplace ainsi Fred Rutten, qui s’est effacé pour permettre à l’ancien sélectionneur des Pays-Bas de reprendre son projet.

Ce revirement intervient après une forte pression exercée par le groupe de joueurs et des sponsors influents, désireux de voir l’homme qui a mené la sélection jusqu’à la phase finale poursuivre son travail. Advocaat sera donc sur le banc le 14 juin à Houston, lorsque Curaçao fera son entrée historique sur la scène mondiale face à l’Allemagne, afin d’assurer la continuité du projet entamé durant les éliminatoires.



