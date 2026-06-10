Aston Villa est prêt à laisser partir Martinez : les négociations sont en cours afin de trouver un accord entre les deux clubs. Les Villans estiment legardien argentin à environ 15 millions d’euros afin de finaliser le transfert, tandis que la Juventus, aidée par l’agent du joueur, cherche à négocier cette demande pour la ramener sous les 10 millions d’euros.

Un écart subsiste, mais il n’est pas insurmontable : la Juventus souhaite finaliser rapidement l’arrivée de « Dibu » Martinez et conclure un accord global dans les meilleurs délais.