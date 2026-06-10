Parme suit de très près les négociations concernant Emiliano Martínez à la Juventus, non pas pour s’immiscer dans le dossier, mais pour anticiper les répercussions sur son propre mercato, le gardien japonais Zion Suzuki étant potentiellement concerné.
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Dibu Martínez vers la Juventus ? Pour se prémunir, Aston Villa envisage Suzuki, le gardien de Parme. Toutes les alternatives
SUZUKI : OÙ EN EST DIBU ?
Lorsqu’il n’était pas écarté par une blessure, Suzuki a démontré un niveau de performance parmi les plus élevés. D’après Fabrizio Romano, Aston Villa l’aurait inscrit sur la short-list des possibles successeurs de Dibu Martínez, au cas où le gardien argentin serait transféré à la Juventus. James Trafford, actuellement à Manchester City, fait également partie de cette liste.
Dibu-Juve : où en est la situation ?
Aston Villa est prêt à laisser partir Martinez : les négociations sont en cours afin de trouver un accord entre les deux clubs. Les Villans estiment legardien argentin à environ 15 millions d’euros afin de finaliser le transfert, tandis que la Juventus, aidée par l’agent du joueur, cherche à négocier cette demande pour la ramener sous les 10 millions d’euros.
Un écart subsiste, mais il n’est pas insurmontable : la Juventus souhaite finaliser rapidement l’arrivée de « Dibu » Martinez et conclure un accord global dans les meilleurs délais.